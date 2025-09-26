Cuộc thi thử thách sinh tồn nơi hoang dã kéo dài 70 ngày 69 đêm tại Trương Gia Giới (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) chính thức khép lại hôm 22/9 với người giành giải cao nhất là Dương Đông Đông đến từ thành phố Hoài Hóa (tỉnh Hồ Nam).

Với phần thưởng tiền mặt trị giá 100.000 tệ (350 triệu đồng), anh Đông còn được mệnh danh là "Vua hoang dã".

Khi tham gia cuộc thi, các thí sinh phải sống trong rừng hoang, tự tìm nguồn thức ăn, nước uống và đối mặt với áp lực thể chất lẫn tinh thần khắc nghiệt.

Đông tiết lộ, nếu không có nguồn thịt chuột rừng, anh có thể không tồn tại nổi nơi rừng hoang (Ảnh: News).

Sau khi giành ngôi vị cao nhất, Đông đã kể lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt hành trình sinh tồn của mình. Chàng trai sinh năm 1992 tiết lộ, sau cuộc thi anh đã giảm khoảng 15kg nhưng sức khỏe và sự nhạy bén lại tăng lên nhờ kinh nghiệm sống sót hơn 2 tháng ở nơi hoang dã.

"Khi thiếu lương thực, tâm lý rất dễ rơi vào trạng thái lo lắng. Nhưng nhờ kinh nghiệm rèn luyện, tôi tin rằng mình vẫn có thể cầm cự thêm một tháng nữa", anh chia sẻ sau cuộc thi.

Để tồn tại nơi rừng hoang, Đông tiết lộ mỗi ngày phải bắt chuột rừng để cung cấp nguồn đạm giúp duy trì thể lực.

Đông nhận định, đối thủ mạnh nhất trong cuộc thi là Vương Đại Lệ. Tuy nhiên người này phải bỏ cuộc giữa chừng. Về phần mình, Đông tin rằng vẫn có thể bám trụ trong rừng nhiều ngày nữa vì biết cách đặt bẫy săn chuột.

Chàng trai ăn chuột 70 ngày trong thử thách sinh tồn, tiết lộ điều gây sốc (Nguồn video: News).

Trước khi bước vào cuộc thi khắc nghiệt, Đông nặng 73,5kg với thân hình vạm vỡ. Sau 70 ngày đối mặt với điều kiện khốn khó thiếu thốn, gương mặt anh hốc hác, để râu rậm và khắc khổ hơn. Dù vậy, các chỉ số sức khỏe quan trọng như đường huyết, huyết áp của Đông vẫn ổn định nhờ bổ sung nguồn đạm và protein từ thực phẩm tự nhiên.

Nguồn đạm của Đông đến từ chuột rừng và cua suối. Nhờ kỹ năng đặt bẫy, anh nhiều lần bắt được chuột. Sau đó, anh làm sạch, hun khói để bảo quản thịt lâu dài. Anh còn đan giỏ tre, đặt bẫy được nhiều cua suối, bổ sung nguồn protein ổn định.

Chàng trai sinh năm 1992 trông đen gầy hơn trước, nhưng có thêm nhiều kinh nghiệm sinh tồn nơi rừng hoang (Ảnh: News).

Đông tiết lộ, nếu không có thịt chuột rừng, anh có thể không sống sót sau 70 ngày. Thực đơn hàng ngày của Đông còn có rau diếp cá, khoai núi kết hợp với cua suối và thịt chuột. Có lần, anh nấu món canh từ đuôi chuột, gây sốc cho nhiều khán giả theo dõi cuộc thi.

Khác với lối sống thiên về kỹ thuật của Đông, đối thủ Vương Đại Lệ được truyền thông xếp vào nhóm "trường phái ý chí".

Anh không giỏi đặt bẫy chuột, nhưng kiên trì cầm cự sự sống bằng những con cua vô tình bắt được hay côn trùng, cây dại và thằn lằn. Anh còn khai hoang một khu đất nhỏ trồng rau hẹ, phục vụ nguồn rau xanh mỗi ngày.

Thời tiết tại Trương Gia Giới những ngày tháng 9 chuyển sang thu và lạnh hơn so với những tháng trước đó, khiến cuộc sống của nhóm thí sinh thêm khó khăn. Để giữ ấm thân nhiệt, Đông còn nghĩ cách đan những chiếc lá cọ, tự chế thành chăn giữ ấm.