Du khách bị bắt vì làm chuyện ấy trên thùng xe bán tải đang chạy ở Thái Lan

Theo tờ Bangkok Post, nghi phạm được xác định là Georgii (23 tuổi, người Nga) đã bị lực lượng xuất nhập cảnh phát hiện tại sân bay Suvarnabhumi (tỉnh Samut Prakan) vào chiều 25/9, chỉ một ngày sau khi đoạn clip lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Georgii đã được bàn giao cho cảnh sát Phuket để phục vụ điều tra và tố tụng.

Georgii bị lực lượng xuất nhập cảnh phát hiện tại sân bay Suvarnabhumi (Ảnh: Đồn cảnh sát Muang Phuket).

Đoạn video dài 15 giây ghi lại cảnh một người đàn ông ngoại quốc ôm eo một phụ nữ Thái trên thùng xe bán tải màu đen đang chạy với tốc độ cao dọc theo đường tránh ở quận Muang, Phuket.

Người phụ nữ 42 tuổi khai với cảnh sát rằng cô nhận 1.000 baht (hơn 800.000 đồng) để thực hiện video "phục vụ khán giả Nga".

Trung tá cảnh sát Ekachai Siri, Trưởng cảnh sát du lịch Phuket, cho biết, Georgii sẽ đối mặt với cáo buộc “hành vi dâm ô nơi công cộng”, mức phạt có thể lên tới 5.000 baht (hơn 4 triệu đồng).

Ngoài ra, nếu cơ quan chức năng xác định video được sản xuất và phát tán trực tuyến nhằm mục đích thương mại, nghi phạm có thể tiếp tục bị truy tố theo Luật Tội phạm máy tính.

Đại tá Chatree Chukaew, Trưởng đồn cảnh sát quận Muang Phuket, kiến nghị Cục Xuất nhập cảnh hủy visa và đưa Georgii vào danh sách đen, cấm nhập cảnh vĩnh viễn. Ông cũng tiết lộ cảnh sát phát hiện nghi phạm từng đăng tải nhiều video khiêu dâm trên mạng xã hội.

Trang Straits Times dẫn ý kiến cư dân mạng Thái Lan cho rằng vụ việc đã gây phẫn nộ mạnh mẽ. Một người viết: “Hãy bắt và trục xuất ngay lập tức. Cấm nhập cảnh vĩnh viễn”. Người khác lo ngại: “Trẻ em có thể nhìn thấy cảnh này trên đường. Phải xử lý thật nặng chứ không chỉ phạt tiền”.

Thái Lan từng nhiều lần ghi nhận hành vi tình dục nơi công cộng, như vụ việc năm 2024 khi hai du khách bị quay cảnh quan hệ trên một bãi biển ở Pattaya. Vụ việc tại Phuket lần này khiến dư luận địa phương kêu gọi chính quyền xử lý nghiêm khắc để “giữ hình ảnh quốc gia”.