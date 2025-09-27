Nhật Bản: Mẹ giấu thi thể con gái trong tủ đông 20 năm gây rúng động

Theo Japan Today, ngày 23/9, cảnh sát tỉnh Ibaraki (Đông Bắc Tokyo, Nhật Bản) đã bắt giữ bà Keiko Mori (75 tuổi) vì nghi ngờ bà bỏ mặc thi thể con gái và cất giấu trong tủ đông tại nhà suốt hai thập kỷ.

Theo cảnh sát, bà Mori cùng một người thân đã đến đồn trình diện và thừa nhận việc cất giữ thi thể. Bà cho lời khai rằng con gái bà sinh năm 1975, qua đời cách đây khoảng 20 năm. Do mùi tử thi bốc lên nồng nặc, bà đã mua một chiếc tủ đông để đặt xác con gái vào nhiều năm qua.

Thi thể giấu trong tủ đông chỉ được phát hiện khi có người thân đến nhà của bà Mori (Ảnh minh họa: Canva).

Khi các điều tra viên đến ngôi nhà tưởng chừng như bình thường của bà ở thị trấn Ami (Tokyo) để khám xét, họ đã phát hiện một thi thể phụ nữ trong tình trạng phân hủy nặng.

Nạn nhân chỉ mặc áo phông và đồ lót, được đặt trong tủ đông. Thi thể ngồi thẳng, phần thân trên nghiêng về phía trước, phủ chăn và trong chăn có dấu hiệu của chất khử mùi.

Người phát ngôn của cảnh sát cho biết bà Mori đã sống một mình từ khi chồng bà qua đời cách đây không lâu. Thi thể con gái chỉ bị phát hiện sau tang lễ của chồng, khi người thân đến nhà bà và phát hiện sự việc bất thường trong tủ đông.

Cơ quan điều tra đang tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của con gái bà Mori cũng như xem xét khả năng bà có liên quan đến cái chết của con gái hay không. Người phụ nữ này không giải thích lý do con gái tử vong, chỉ khẳng định đã giữ thi thể trong tủ đông từ hai thập kỷ trước.

Cảnh sát Nhật Bản cho biết vụ việc gây rúng động dư luận vì tính chất nghiêm trọng và thời gian kéo dài. Bà Mori hiện bị tạm giữ để phục vụ điều tra.