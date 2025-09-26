Gấu hoang điên cuồng tấn công, bé trai 12 tuổi giả chết để thoát thân

Theo camera an ninh ghi lại, một người đàn ông đã thoát chết trong gang tấc khi kịp lao vào ô tô để tránh cú vồ dữ dội của con gấu khổng lồ. Con thú liền dùng móng vuốt và sức mạnh đập liên tiếp vào cửa kính xe, song không thể xông vào.

Gấu điên cuồng tấn công, người đàn ông thoát chết nhờ trốn trong ô tô (Video: Daily Mail).

Không may, những cư dân khác lại trở thành nạn nhân. Trên một sân thể thao gần trường mẫu giáo ở trung tâm thành phố, gấu tấn công một cụ bà 84 tuổi, gây thương tích nghiêm trọng. Nạn nhân được đưa vào phòng hồi sức tích cực nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Con gấu đi lang thang trong sân thể thao gần trường mẫu giáo (Ảnh: Daily Mail).

Bộ Y tế vùng Kamchatka ra thông báo: "Người phụ nữ bị gấu tấn công sáng 25/9 không thể qua khỏi. Dù được hồi sức tích cực, bệnh nhân đã tử vong vì vết thương quá nghiêm trọng. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và người thân nạn nhân".

Một bé trai 12 tuổi cũng bị con vật truy đuổi. Khi cậu bé ngã xuống, gấu xé toạc ba lô và làm cậu bé bị chấn thương ở đầu, đầu gối. Tuy nhiên, nhờ giả chết, vờ nằm bất động, cậu bé đã thoát khỏi sự chú ý của gấu và kịp chạy đi cầu cứu.

Sau ba vụ tấn công liên tiếp, lực lượng kiểm lâm và cảnh sát đã truy tìm và bắn hạ con gấu. Giới chức địa phương xác nhận đây chính là thủ phạm của toàn bộ sự việc.

Con gấu điên cuồng đạp vào ô tô bên trong có người đàn ông (Ảnh: Daily Mail).

Vụ việc đã khiến người dân Petropavlovsk - Kamchatsky - thành phố hơn 165.000 dân - chìm trong lo sợ. Trước đó, ít nhất hai con gấu nâu khác cũng được nhìn thấy lang thang trong khu dân cư, gây hoang mang. Hiện các đội săn bắn và cảnh sát vũ trang được triển khai để bảo đảm an toàn.