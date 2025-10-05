Góp hơn 400 triệu đồng xây điểm trường tại Điện Biên sau buổi đấu giá trang sức

Sự kiện quy tụ 130 người hâm mộ may mắn sở hữu bộ sưu tập SOOBIN’s Queen của Huy Thanh Jewelry. Đây là dịp đặc biệt để người hâm mộ gặp gỡ SOOBIN, đồng thời tham gia đấu giá hai tác phẩm trang sức mang cảm hứng từ chính nam nghệ sĩ, nhằm gây quỹ ủng hộ Chương trình Nhân ái của báo Dân trí.

Phát biểu tại buổi đấu giá, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn - Phó Tổng biên tập báo Dân trí - chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của Điểm trường Huổi Quang 1, nơi 41 em học sinh phải đi bộ hàng chục cây số đến lớp, bữa ăn chỉ vỏn vẹn 8.500 đồng/em. Ông nhấn mạnh cam kết mọi đóng góp của bạn đọc trong và ngoài nước đều được sử dụng công khai, minh bạch, đến tận tay người cần giúp đỡ.

Phiên đấu giá đầu tiên mở màn bằng bộ trang sức Golden Monkey bằng vàng 14K đính kim cương lab-grown - phiên bản đặc biệt được chế tác để kỷ niệm sinh nhật nghệ sĩ SOOBIN.

Bộ trang sức đã được chị Lê Hà My đấu giá thành công với mức 160 triệu đồng. Chị My chia sẻ việc tham gia đấu giá là cách góp phần vào Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, hỗ trợ xây dựng Điểm trường Huổi Quang 1.

Vật phẩm phiên đấu giá thứ 2 là chiếc lắc tay The King bằng vàng 14K đính hơn 200 viên kim cương lab-grown, thiết kế độc bản với hai tông màu vàng trắng và vàng hồng, điểm nhấn là chữ “S” tượng trưng cho SOOBIN.

Chiếc lắc tay đã được anh Hoàng Anh Tuấn đấu giá thành công với mức 250 triệu đồng. Anh Tuấn mong muốn góp phần xây dựng Điểm trường Huổi Quang 1 và dành tặng món quà đặc biệt này cho vợ mình. Anh cũng là fan lâu năm của SOOBIN.

Với 2 sản phẩm được đấu giá, Huy Thanh Jewelry cùng cộng đồng người hâm mộ SOOBIN - KINGDOM đã ủng hộ tổng cộng 410 triệu đồng cho Chương trình Nhân ái của báo Dân trí.

Nghệ sĩ SOOBIN trao các sản phẩm trang sức được đấu giá thành công tới người hâm mộ.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn (thứ 2 từ phải qua), ông Đỗ Huy Thành - Tổng giám đốc Huy Thanh Jewelry (ngoài cùng bên trái) và nghệ sĩ SOOBIN chụp ảnh lưu niệm cùng hai người hâm mộ đã đấu giá thành công các tác phẩm trang sức

Sau hoạt động đấu giá trang sức ý nghĩa, người hâm mộ tiếp tục buổi gặp mặt thân mật với SOOBIN với các hoạt động ký tên, chụp hình và trao tặng quà lưu niệm.