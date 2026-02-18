Người phụ nữ biến thứ quả quen thuộc thành “quà quê”, xuất đi 20 nước

Mùi thơm béo ngậy của dừa nướng lan tỏa khắp thôn Đại La (phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) mỗi dịp Tết đến, báo hiệu một mùa sản xuất nhộn nhịp tại xưởng bánh dừa của chị Mai Thị Ý Nhi. Từ một nông sản quen thuộc, bánh dừa nướng đã vươn mình trở thành đặc sản được ưa chuộng, không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.

Sinh ra và lớn lên tại xứ dừa Tam Quan (Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai), chị Mai Thị Ý Nhi (46 tuổi) luôn ấp ủ mong muốn nâng tầm giá trị cây dừa.

Chị Mai Thị Ý Nhi cùng sản phẩm bánh dừa nướng của mình (Ảnh: Hoài Sơn).

Khi lập nghiệp tại Đà Nẵng, chị nhận thấy bánh dừa nướng là món quà Tết được du khách yêu thích nhưng lại thiếu một thương hiệu gắn liền với vùng đất này. Trở về quê nhà, chứng kiến cảnh dừa thu hoạch không bán hết, bị bỏ phí, chị Nhi càng thêm quyết tâm biến cơm dừa thành sản phẩm có giá trị.

Năm 2016, vợ chồng chị Nhi bắt đầu thử nghiệm làm bánh dừa bằng máy móc, công nghệ thay vì phương pháp thủ công truyền thống. Những mẻ bánh đầu tiên chưa đạt yêu cầu về độ giòn và vị ngọt, bị khách hàng chê.

Tuy nhiên, chị Nhi không nản lòng, kiên trì ghi chú, cải tiến công thức. Khi hương vị dần hoàn thiện, anh chị mạnh dạn đầu tư máy móc, thành lập xưởng sản xuất và cung cấp bánh dừa cho các cửa hàng đặc sản tại thành phố Đà Nẵng.

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, chị Nhi thiết lập quy trình kiểm soát nguyên liệu chặt chẽ, hợp tác với các chủ vườn dừa lớn ở Tam Quan để thu mua dừa tươi dài hạn. Dừa sau khi thu hoạch sẽ được sơ chế, rửa sạch và trữ lạnh trước khi vận chuyển ra thành phố Đà Nẵng.

Công ty đã tạo việc làm cho khoảng 100 lao động (Ảnh: Hoài Sơn).

"Mong muốn của tôi là nâng cao giá trị nông sản cho người nông dân, từ nông sản Việt tạo ra những sản phẩm giá trị cao, có thể xuất khẩu và được bạn bè quốc tế đón nhận", chị Nhi chia sẻ.

Nhờ sự hiện diện tại các khu du lịch, bánh dừa nướng nhanh chóng chinh phục du khách quốc tế, đặc biệt là Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Nhiều du khách mua cả thùng về làm quà Tết.

Từ những gói bánh "xách tay", một doanh nghiệp Nhật Bản đã chú ý và đặt vấn đề hợp tác. Tuy nhiên, để thâm nhập thị trường khó tính này, chị Nhi phải đối mặt với nhiều thách thức về tiêu chuẩn thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu và quy định bảo hộ nông nghiệp.

Sau nhiều tháng làm việc với đối tác Nhật Bản, đầu năm 2020, chị Nhi đã đạt được thỏa thuận và giấy phép xuất khẩu. Hiện nay, thị trường Nhật Bản chiếm gần 40% sản lượng xuất khẩu của công ty. Tương tự, nhờ sự yêu thích của du khách, bánh dừa nướng cũng đã xuất khẩu sang Hàn Quốc từ năm 2019.

Sản phẩm bánh dừa của chị Nhi đã xuất khẩu đến thị trường Hàn, Nhật (Ảnh: Hoài Sơn).

Mỗi năm, doanh nghiệp của chị Nhi thu mua khoảng 700 tấn cơm dừa tươi, tạo việc làm ổn định cho khoảng 100 lao động.

Năm 2021, sản phẩm bánh dừa nướng đạt chuẩn OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) 4 sao và hiện đã xuất khẩu sang khoảng 20 quốc gia.

Chị Nhi chia sẻ: "Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và đổi mới hoàn thiện hơn để đưa sản phẩm bánh dừa nướng đạt chuẩn OCOP 5 sao, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu thuận lợi hơn".