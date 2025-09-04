Cặp đôi được "Tổ quốc se duyên": 30 phút gặp mặt và cú chốt tình yêu

30 phút gặp mặt và "cú chốt" tình yêu

Hơn 10 năm trước, giữa cái nắng gắt của thao trường ở Sơn Tây (Hà Nội), một cuộc gặp chóng vánh trong 30 phút đã mở đầu cho chuyện tình đầy bất ngờ của chị Đào Linh Chi (38 tuổi, Hà Nội) và chồng là một quân nhân thuộc lực lượng Phòng không - Không quân.

Thời điểm ấy, chồng chị đang trong đợt huấn luyện A70. Cuộc gặp đầu tiên khiến chị thất vọng bởi anh đen nhẻm, vội vã và không giống “soái ca” trong tưởng tượng. Chị nhắn tin từ chối tìm hiểu, nhưng anh đáp lại bằng sự nghiêm túc: “Anh cũng nhiều tuổi rồi, em cho anh cơ hội đi, chứ giờ anh biết tìm ai” khiến chị bật cười.

Từ những tin nhắn qua lại đúng lúc chị Chi đang ôn thi tốt nghiệp đại học nên chẳng mấy để tâm. Kết thúc kỳ thi, một cuộc điện thoại trách móc đã khiến chị phải suy nghĩ lại. Câu nói “Tôi nhắn tin để tìm hiểu rồi lấy đấy, được chưa?” khiến chị Chi chạy vào kể với ông ngoại. Ông chỉ cười lớn: “Chốt luôn con ơi!”.

Hình ảnh cùng chồng gần 10 năm trước được chị Chi chia sẻ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngày 8/9/2015, chị chính thức nhận lời yêu. Tết năm ấy, anh về quê chị thăm nhà và chúc bố vợ tương lai: “Cháu chúc chú, đầu năm chú cháu, cuối năm bố con!”. Từ đó, bố chị trở thành “đồng minh” của con rể, luôn bênh vực và động viên.

Đến tháng 6/2016, chưa đầy một năm yêu nhau, hai gia đình gặp mặt dạm ngõ. Nửa năm sau, họ tổ chức đám cưới. Ngày tổ chức lễ cưới, anh vẫn say khướt vì vui quá, đến mức không nhớ hôm đó là ngày cưới. 5h sáng, người nhà phải cho uống thuốc giải rượu. Đến lúc đón dâu, anh vẫn chưa tỉnh hẳn, mặt ngờ nghệch, khiến chị chẳng nỡ giận dỗi.

Tám năm về chung nhà, họ có hai con, một trai, một gái. Chị Chi kể: "Cãi nhau thì trêu nhau “trả về nơi sản xuất”, anh lại dọa “mách bố vợ”. Và anh mách thật! Bố tôi thì bênh con gái, nhưng sau tất cả, ông vẫn thương con rể và luôn là “đồng minh” trung thành".

Ký ức màn diễu binh 10 năm trước

Nhìn dòng người nô nức xem lễ diễu binh diễu hành dịp Quốc khánh 2/9, chị Chi bồi hồi nhớ lại 10 năm trước chị từng đứng chen chân giữa dòng người trên đường Lê Duẩn, hồi hộp chờ đoàn diễu binh đi qua, mong được nhìn thấy người yêu trong hàng quân phục chỉnh tề.

Tuy nhiên, khi ấy, anh lại đi tuyến khác, lại chẳng thể liên lạc nhau vì bị “phá sóng” khiến chị hụt hẫng kéo 3 người bạn đi ăn giải sầu.

Mười năm trôi qua, lễ diễu binh ngày Quốc khánh vẫn là một dấu mốc đặc biệt với chị Chi. Nhưng thay vì đứng chờ mỏi mòn như năm xưa, giờ đây chị cùng hai con ngồi trước màn hình, chỉ cho các con thấy bố từng là một phần của đội hình ấy.

Gia đình nhỏ của chị Chi hiện tại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"So với lễ diễu binh năm ấy, A80 bây giờ hoành tráng, hiện đại hơn rất nhiều", chị Chi cho biết. Nhưng điều khiến chị vui nhất là thấy các con bắt đầu yêu lịch sử và yêu cả màu áo lính. Không chỉ xem diễu binh, chị còn dắt các con đi xem phim tài liệu, phim chiến tranh, rồi ngồi phân tích từng chi tiết nhỏ.

Với chị, việc làm vợ một người lính không chỉ là chấp nhận những lần xa nhà, những đêm trực dài, mà còn là truyền lại cho các con niềm tự hào về người cha quân nhân.

Thời gian đầu yêu nhau, anh vẫn trong chế độ độc thân, hai tuần mới được ra ngoài một lần. Sau cưới, anh về nhà thường xuyên hơn nhưng vẫn trực dày đặc. Đỉnh điểm là vào đợt dịch COVID-19, anh đi công tác 3 tháng, chị một mình lo toan mọi thứ. Những ngày tháng đó, tình yêu của họ không chỉ là những cuộc gọi đêm khuya hay giận hờn vu vơ, mà còn là sự thấu hiểu, sẻ chia và hy sinh.

Nhờ cách kể chuyện hài hước, chân thật, bài đăng kể chuyện tình của chị thu hút hơn 10.000 lượt tương tác cùng gần 1.000 lượt bình luận và chia sẻ.

“Đọc câu chuyện của hai bạn, mình thấy vui cùng hạnh phúc của hai bạn luôn, chúc gia đình luôn đầy ắp tiếng cười”, một người bình luận.

Một người khác chia sẻ: “Gia tiên đã chấm rồi thì... khó thoát. Mình cũng 13 năm phải lòng một anh lính”. Có người còn nói: “Thì ra từ nhiều năm trước Tổ quốc đã se duyên cho biết bao nhiêu cặp rồi. Thật ngưỡng mộ”.