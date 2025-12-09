Bố cô dâu múa võ trong đám cưới, dân mạng lo "số phận" chú rể

Những ngày qua, video ghi lại màn biểu diễn võ thuật của bố cô dâu cùng nhóm bạn trong một đám cưới tại Hà Tĩnh lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm và thích thú lớn của mọi người.

Trong video, bố cô dâu cùng 12 người bạn bắt đầu với tư thế đứng vững, ánh mắt tập trung, thực hiện bài quyền với từng động tác mạnh mẽ và dứt khoát.

Màn biểu diễn võ thuật của bố cô dâu và nhóm bạn (Ảnh: Bình Phạm).

Nhiều người tỏ ra bất ngờ và cảm thấy thú vị khi lần đầu thấy có tiết mục trình diễn võ thuật trong đám cưới. Dưới phần bình luận, không ít tài khoản để lại những ý kiến hài hước xoay quanh "cuộc sống hôn nhân tương lai" của chú rể.

"Biểu diễn góp vui, dằn mặt anh xui", tài khoản Z.K. chia sẻ.

Anh Q.K. viết: "Từ đó, chú rể biết rửa bát và làm việc nhà".

"Bố vợ đang nhắc nhẹ chú rể về vị thế của bình rượu mơ", một tài khoản khác bình luận.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tiết mục đặc biệt này diễn ra trong tiệc cưới của cô dâu Anh Thư (23 tuổi) và chú rể Thế Anh (28 tuổi), tổ chức ngày 30/11 tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Bố cô dâu biểu diễn võ thuật trong đám cưới gây sốt (Video: Bình Phạm).

Ông Phạm Thanh Bình (50 tuổi, bố cô dâu) đã lên ý tưởng về màn biểu diễn võ thuật này. Ông hiện công tác tại trung tâm y tế địa phương, đồng thời có hơn 30 năm tập luyện và 7 năm huấn luyện môn võ Karate cho thanh thiếu niên. Hai người con gái của ông, trong đó có cô dâu, cũng theo học môn võ này.

"Tôi mong muốn tạo niềm vui cho ngày vui của con gái và lan tỏa tinh thần thượng võ. Do đó, tôi đã mời các thầy trong Hiệp hội Karate Hà Tĩnh tham gia biểu diễn và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình", ông Bình cho biết.

Bài quyền được trình diễn có tên Tekki Shodan, thiên về chiến đấu tầm gần, rèn tư thế vững chắc và khả năng phản công nhanh trong không gian hẹp. Bài quyền này còn thể hiện tinh thần "thân vững như sắt, ý chí không lùi bước".

Khoảnh khắc cô dâu, chú rể cùng gia đình trong ngày vui (Ảnh: Bình Phạm).

Thông qua màn biểu diễn này, người cha muốn gửi gắm thông điệp đến con gái, con rể rằng dù cuộc sống có nhiều bộn bề, khó khăn cũng cần vững vàng, bản lĩnh và giữ tâm thế kiên định để vượt qua mọi thử thách.

"Đây là tiết mục mở màn trong buổi tiệc tổ chức tại nhà gái. Khi chứng kiến, nhà trai và quan khách đều bất ngờ, thích thú. Mọi người đứng dậy quay phim, chụp hình và vỗ tay hưởng ứng", ông Bình nói.

Người bố cho biết thêm đã đọc những bình luận hài hước trên mạng xã hội và cảm thấy vui vẻ. Ông gửi lời cảm ơn đến mọi người đã quan tâm.

Hiện, con gái ông làm việc tại Hà Nội, còn con rể công tác trong lực lượng công an. Sau lễ vu quy tại nhà gái, cặp đôi Anh Thư, Thế Anh tiếp tục tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào ngày 5/12.