Người nuôi em được mời mua bảo hiểm, nhận tin giục đóng tiền như đòi nợ

Tìm mãi không ra bản của em, nhà cách trường 250km

Hai ngày qua, chị Kim (ở Hà Nội) dành nhiều thời gian để tìm hiểu về dự án “Nuôi em” chị đã tham gia suốt 5 năm qua.

Trước đó, một phần vì bận rộn, phần tin tưởng vào dự án, tin rằng những đồng tiền mình trích từ khoản thu nhập chắt chiu của gia đình sẽ đến được với những em nhỏ khó khăn nên chị Kim chưa lần nào tìm hiểu.

Thời gian gần đây, khi những lùm xùm liên quan đến dự án này ngày một lan rộng, nhiều người đưa ra những khuất tất đáng nghi vấn, chị Kim đã liên hệ với dự án để làm rõ.

Chị được cung cấp thông tin của 2 em nhỏ cùng sinh tháng 11/2021 (một em sinh ngày 15, một em sinh ngày 25), cùng mang một dòng họ, ở cùng 1 lớp học, bố mẹ cùng họ và tên đệm là “Lầu A…". Số điện thoại cô giáo hiệu trưởng điểm trường ở hai hồ sơ thì bị viết sai con số cuối.

Điều khó hiểu là hai em cùng lớp nhưng khoảng cách từ nhà đến trường của các em lại khác nhau. Một em nhà cách trường 250km, một em nhà cách trường 150km.

“Tôi tự tìm hiểu thì thấy ở Điện Biên không có bản nào như trong thông tin dự án gửi. Khi tôi thắc mắc thì 1 ngày sau nhận được tin nhắn ghi địa chỉ khác.

Lần này phía dự án ghi rõ là "Điểm trường bản Hô Tâu, bản Hô Tâu, xã Chà Tở, tỉnh Điện Biên. Tôi đã gọi đến số điện thoại cô giáo hiệu trưởng dự án cung cấp nhưng không thể liên hệ được”, chị Kim nói.

Người phụ nữ nhận thấy, thông tin hồ sơ của các em dường như được chỉnh sửa rất cẩu thả.

“Trước những nghi vấn chưa có lời giải gần đây, tôi đặt câu hỏi không biết các em này có tồn tại thực sự hay không?”, chị Kim nói.

Theo người phụ nữ này, chị tham gia dự án “Nuôi em” từ năm 2021. Thời gian đầu, chị trao đổi về các hoạt động qua Facebook có tên “Hoàng Hoa Trung”.

Hàng năm cứ đến khoảng đầu năm học mới, chị lại chuyển tiền nuôi em của năm tiếp. Năm 2022, chị được hệ thống giới thiệu cộng tác viên Xuân Nam để giúp giải quyết các thắc mắc nếu có. Tuy nhiên, chị không thể kết nối được với người này.

Mã nuôi em dự án cung cấp cho chị Kim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Việc phản hồi thông tin rất chậm, chỉ có yêu cầu chuyển khoản là rất nhanh. Có thời gian, do bận rộn, chị Kim không nhớ lịch đóng thì lập tức nhận được các tin nhắn giục đóng tiền.

“Có lần tin nhắn giục đóng tiền gửi đến vào lúc sáng sớm. Nhận tin nhắn vào lúc sáng sớm, tôi cảm thấy thực sự không thoải mái, kiểu như bị “đòi nợ” dù mới bắt đầu một ngày mới.

Thậm chí, khi đóng tiền nuôi em xong, tôi còn nhận được lời mời mua bảo hiểm với lời cam kết, một phần lợi nhuận từ tiền bán bảo hiểm sẽ được trích làm thiện nguyện”, chị Kim kể.

Chị Kim cho biết, không riêng gì chị, nhiều bạn bè cũng tham gia dự án này và đang rất hoang mang không biết khoản tiền mình đóng vào tài khoản “Hoàng Hoa Trung” có thực sự đến được với các em nhỏ khó khăn hay không?

Chị Kim được dự án mời mua bảo hiểm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đóng tiền dồn dập, lãi đi về đâu?

Tham gia “Nuôi em” 3 năm, Quỳnh Châu (ở Hà Nội) cũng quyết định tạm dừng dự án này bởi thấy “việc đóng tiền quá dồn dập”.

“Tháng 1/2024, tôi chuyển khoản 1 lần 2,9 triệu đồng cho 2 mã nuôi em năm học 2023-2024. Đến 16/4/2025, tôi tiếp tục đóng 2,9 triệu đồng vẫn cho 2 mã trên cho năm học 2024-2025.

Ba tháng sau, tháng 7/2025, tôi lại nhận được tin nhắn giục đóng tiếp cho năm học 2025-2026, nếu chậm đóng sẽ bị thu hồi mã”, Quỳnh Châu kể.

So sánh 2 mốc thời gian, Châu nhận thấy mình đều đóng muộn hơn thời gian của năm học. Cô gái đặt ra câu hỏi, trước đó, ai là người nuôi 2 em hay dự án phải tạm ứng tiền chờ có anh nuôi chị nuôi chuyển khoản bù vào?

Khoản đóng tháng 4 cho năm học 2024-2025 chuyển khoản khi còn 1 tháng nữa hết năm học thì số tiền được xử lý ra sao?

Nhiều thắc mắc bị bỏ ngỏ nhưng người nuôi em liên tục nhận tin nhắn giục đóng tiền (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Chắc dự án không thể tự ứng trước tiền vì không ai chắc chắn các em sẽ có người nhận nuôi”, Quỳnh Châu nêu quan điểm.

Chị Tr. (ở Hà Nội) nhận tham gia dự án "Nuôi em" từ năm 2018. Thời điểm đầu chị nhận nuôi 6 em, sau đó giảm dần xuống 4 em rồi 2 em. Đến năm 2024 chị quyết định dừng tham gia dự án vì nhận ra những điểm bất thường.

Năm 2020, chị Tr. đưa ra những thắc mắc về việc 2 trong số 6 bé chị nuôi đã lên lớp 3, thuộc diện được nhà nước hỗ trợ nhưng không thấy dự án phản hồi. Tin nhắn chị nhận trước đó vẫn thúc giục việc đóng tiền cho các bé này ở năm lên lớp 3.

Theo chị Tr., về việc trùng mã, nếu người nuôi chưa gặp hoặc chưa từng thắc mắc thì dự án cũng sẽ không thông báo hoặc có thông báo nhưng qua những kênh người tham gia ít nắm được thông tin.

“Dự án có trang để các anh chị nuôi tra tên các bé. Việc xem hình ảnh các bé ăn uống hàng ngày thì qua kênh thầy cô. Thời gian đầu, tôi còn định đi thăm các em nuôi trực tiếp, nhưng việc tra cứu khá phức tạp nên đành thôi", chị nói.

Chị Tr. chia sẻ, khi tham gia hoạt động thiện nguyện, chị dựa trên niềm tin là chính, ít khi xem lại sao kê. Chị thấy dự án ngày càng phát triển nhưng cách quản lý vẫn rất thủ công và xuất hiện nhiều bất cập.

Chị Tr. cũng nêu băn khoăn, sẽ có những khoảng thời gian tiền đổ về dự án rất nhiều về và chưa đến thời gian chuyển tiền cho đơn vị ở địa phương. Việc quản lý tiền lãi ra sao cũng không được công khai rõ ràng khiến nhiều người đặt câu hỏi lớn về tiền lãi từ quỹ này.

“Tôi mong mọi việc sớm rõ ràng để mọi người vẫn còn niềm tin vào các hoạt động thiện nguyện”, chị Tr. bày tỏ.