Máy bay hạ cánh khẩn cấp, đè bẹp nóc ô tô trên đường cao tốc

Các nhân chứng cho biết, vào chiều 8/12, một chiếc máy bay hạng nhẹ Beechcraft 55 cố gắng hạ cánh khẩn cấp trên làn đường hướng nam của đường cao tốc liên bang I-95 tại Cocoa, Florida (Mỹ).

Máy bay hạ cánh khẩn cấp, đè bẹp nóc ô tô (Nguồn video: ABC).

Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm với mật độ phương tiện tham gia giao thông đông đúc. Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy, máy bay đáp trúng nóc một chiếc ô tô đang di chuyển. Sau cú va chạm, máy bay bị bật nảy lên rồi trượt nghiêng về phía bên trái. Khi tiếp xúc với mặt đường, phương tiện tóe tia lửa.

Theo thông tin mới nhất từ chính quyền địa phương, phi công 27 tuổi và hành khách trên máy bay không bị thương. Tai nạn khiến nóc và ghế sau của ô tô bị bẹp dúm. Tài xế lái ô tô là một phụ nữ 57 tuổi, may mắn sống sót. Người này chỉ bị thương nhẹ, được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Tài xế ô tô may mắn vẫn sống sót sau vụ va chạm với chiếc máy bay hạng nhẹ trên đường cao tốc (Ảnh: Fox2).

Ông Jim Coffey, một nhân chứng, cho biết, ban đầu máy bay suýt lao trúng vào xe của ông. Tuy nhiên chỉ trong tích tắc, máy bay lại lướt qua chiếc xe này rồi đâm vào ô tô phía trước.

Con trai ông Jim cho biết, sau cú va chạm, chiếc ô tô chỉ bị bẹp ở nóc và phía sau chứ không bị lật. Những người có mặt đã hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi xe và gọi cấp cứu tới kịp thời.

Giới chức địa phương đang tiếp tục điều tra nguyên nhân máy bay hạ cánh khẩn cấp trong tình trạng trên. Cục Hàng không Liên bang (FAA) cũng sẽ tham gia điều tra.

Truyền thông địa phương cho biết, đây là lần thứ 2 trong vòng một tháng, khu vực này chứng kiến loại máy bay cỡ nhỏ hạ cánh khẩn cấp xuống cao tốc.

Beechcraft 55 là máy bay hạng nhẹ, đa dụng, thường dùng cho mục đích vận chuyển cá nhân, kinh doanh, vận tải. Loại máy bay này có sức chứa tối đa 6 người với tốc độ bay khoảng 330-350km/h.