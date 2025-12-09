Cảnh "xe điên" bay vọt lên không trung, vượt qua 2 ô tô như phim hành động

Trong những ngày qua, vụ tai nạn xảy ra trên đường phố tại thành phố Oradea ở Romania (quốc gia nằm tại Đông Nam của châu Âu), thu hút sự quan tâm của dư luận.

Đoạn video được camera giám sát ghi lại cho thấy, một chiếc ô tô chạy với tốc độ nhanh chóng mặt. Xe lao vào vòng xuyến theo hướng ngược chiều, đâm vào lề đường và bay lên cao vài mét.

Nó bay vọt qua những chiếc ô tô đang dừng chờ, suýt va vào một camera giao thông rồi đâm vào cột kim loại chỉ cách trạm xăng vài mét. Khoảnh khắc may mắn này tránh được nguy cơ nổ lớn trong gang tấc.

Khoảnh khắc “xe điên” bay vọt lên không trung, vượt qua 2 ô tô như phim hành động (Ảnh cắt từ clip).

Những nhân chứng có mặt tại thời điểm xảy ra tai nạn cho biết, họ nghe thấy tiếng nổ lớn khi chiếc xe rơi xuống.

Video nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều tài khoản để lại bình luận "Tôi tưởng tài xế đang lái máy bay". Thậm chí, không ít ý kiến còn nhầm tưởng đây là video do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo nên.

Cảnh sát địa phương xác nhận, tài xế trong chiếc xe gặp nạn là một người đàn ông 55 tuổi. Người đàn ông trải qua cơn biến chứng tiểu đường nghiêm trọng. Ông bị ngất do hạ đường huyết trong lúc lái xe. May mắn sau tai nạn, người đàn ông vẫn giữ được mạng sống.

Tại hiện trường, tài xế được lực lượng cứu hộ kéo ra khỏi chiếc xe trong tình trạng bị móp méo. Bị nhiều chấn thương nhưng nạn nhân không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh ô tô "bay" trên không trung vượt qua 2 xe khác như phim hành động (Nguồn video: Independent).

Truyền thông địa phương gọi vụ tai nạn là "sự sống sót kỳ diệu". Hiện tài xế đã bị tước bằng lái 90 ngày và phạt 1.600 Leu Romania (9,6 triệu đồng). Cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra về vụ việc.

Trước đó, một vụ tai nạn tương tự từng xảy ra tại Bỉ.

Đó là vụ tai nạn của cầu thủ bóng đá Sofian Kiyine xảy ra vào năm 2023. Nam cầu thủ lái xe với tốc độ chóng mặt, bay vọt lên sau khi đâm vào vòng xuyến tại thành phố Liege.

Chiếc xe bay cao hơn 30m trước khi đâm xuyên tường một nhà thi đấu thể thao và dừng lại bên trong. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, xe của nam cầu thủ vượt quá tốc độ hơn nhiều so với các phương tiện xung quanh trước khi tai nạn xảy ra.

Sau khi đâm vào mép bê tông của vòng xuyến, tài xế bị mất kiểm soát khiến chiếc xe bay lên không trung rồi lao mạnh vào tòa nhà, tạo thành lỗ hổng lớn. Nam cầu thủ Kiyine được đưa vào bệnh viện với nhiều chấn thương nghiêm trọng.