Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng 2025 - Cúp VTV5 đã kết thúc ít ngày, nhưng Hoàng Phương Thủy (SN 2008) vẫn liên tục nhận được những lời chúc mừng khi đội bóng xã Lâm Thượng (Lào Cai) cô tham gia đã giành ngôi vị vô địch. Ngoài ra, Thủy còn vinh dự giành danh hiệu Hoa khôi của giải đấu.

Trước đó, đoạn video ghi lại cảnh Phương Thủy sút tung lưới đội Hòa An (Tuyên Quang) giúp đội Lâm Thượng giành chiến thắng 6-1 cũng gây sốt mạng xã hội.

Hoa khôi bóng đá vùng cao diện áo bà ba, gây sốt với màn sút bóng tung lưới (Nguồn: VTV).

Hoàng Phương Thủy là nữ sinh người Tày đang theo học tại Trường THPT Mai Sơn (Lào Cai). Hành trình tham gia giải đấu để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho cô và bạn bè cũng như nhiều chị em người dân tộc thiểu số xã Lâm Thượng.

Thủy làm quen với môn bóng đá từ năm lớp 9. Xã Lâm Thượng nơi Thủy sinh sống có phong trào thể thao cộng đồng, đặc biệt là bóng đá nữ phát triển rất mạnh mẽ. Vì vậy, cô gái hăng hái tham gia các trận đấu phong trào, cùng các chị em giao lưu kết nối.

Không trang điểm cầu kỳ nhưng Phương Thủy (giữa) khiến nhiều người yêu thích bởi vẻ ngoài trong trẻo, khỏe khoắn (Ảnh: Báo Lào Cai).

Cuối tháng 10, Thủy cùng đội bóng nữ của xã bắt đầu tập luyện để chuẩn bị cho Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng tổ chức ở xã Bình Liêu (Quảng Ninh). Phần lớn thành viên trong đội là các chị em làm nhiều nghề khác nhau trong xã, trường của Thủy góp mặt 4 thành viên.

Mỗi ngày, đội chỉ tập được 1-2 tiếng. Một phần vì Thủy và các bạn còn phải đi học, một phần vì các cô, các chị đi làm nên không phải lúc nào cũng có đầy đủ các thành viên tham gia.

Dẫu vậy, tinh thần đoàn kết là lợi thế lớn nhất của đội. Các thành viên luôn động viên nhau, dần quen lối đá của nhau để hoàn thiện lối chơi. Đội nhận được sự hỗ trợ của các cán bộ địa phương và thầy Nguyễn Việt Hà - Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Lục Yên.

Nhan sắc kẹo ngọt của cô gái người Tày (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tham gia thi đấu tại Bình Liêu, Thủy ấn tượng bởi sự thân thiện, cởi mở của người dân địa phương. Giải năm nay quy tụ nhiều đội bóng nữ đến từ các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Sán Chỉ… tạo nên bầu không khí rực rỡ sắc màu và giàu bản sắc văn hóa.

Đội của Thủy đối mặt thử thách lớn ngay trận đầu tiên khi chạm trán đội Mông Dương (Quảng Ninh) - nơi có nhiều cầu thủ mạnh.

Ở trận đầu, chưa kịp nắm bắt lối đá, đội Lâm Thượng của Thủy để thua đội Mông Dương 3-4. Nhưng khi gặp lại ở trận chung kết, các cô gái đến từ Lào Cai đã “lột xác”, giành chiến thắng 4-1 để bước lên ngôi vô địch.

Cô nhận được nhiều lời khen vì vừa đá bóng giỏi, vừa xinh đẹp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Thủy, thành công đó đến từ sự bền bỉ, nhiệt huyết và tinh thần quyết tâm rất lớn của cả đội. Cô dành nhiều lời khen cho các thành viên cùng đội, đặc biệt là Hoàng Thị Huyền - Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, Nông Thị Phượng - Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Trong khi đó, thủ môn Nông Thị Phượng bày tỏ ấn tượng rằng, Phương Thủy là người năng nổ, luôn hăng hái, nhiệt tình và hỗ trợ đồng đội trên sân.

Chia sẻ về video gây sốt mạng, Phương Thủy cho biết, video được trích từ trận đấu với đội Hòa An (Tuyên Quang). Trong trận đấu ấy, Thủy ghi 2 bàn mở đầu, góp vào chiến thắng 6-1 của đội.

Giữa dàn nữ cầu thủ đến từ nhiều dân tộc, Phương Thủy với gương mặt xinh xắn và lối chơi xông xáo đã để lại ấn tượng mạnh, được ban tổ chức trao danh hiệu Hoa khôi.

“Em rất bất ngờ khi nhận danh hiệu này bởi giải đấu có rất nhiều chị em xinh đẹp và đá bóng cũng rất giỏi”, Thủy khiêm tốn nói.

Phương Thủy đá bóng từ năm lớp 9 và rất yêu thích môn thể thao này (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài danh hiệu Hoa khôi của Thủy, thành viên đội Lâm Thượng còn giành nhiều danh hiệu như: Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc, Gia đình thể thao… Tất cả tạo nên niềm vui trọn vẹn cho toàn đội và người dân trong xã.

Cô gái chia sẻ, tham gia giải đấu là cơ hội mở rộng trải nghiệm, hiểu thêm về phong trào thể thao của các địa phương khác.

Cô nói: “Em bất ngờ vì nhiều cô lớn tuổi nhưng đá rất hay, rất mạnh mẽ. Nhìn các cô thi đấu, bọn em có thêm động lực rèn luyện. Kết thúc giải đấu, điều khiến em vui nhất vẫn là được cùng đồng đội chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ, gặp gỡ giao lưu thể thao với nhiều chị em ở các địa phương”.