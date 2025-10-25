Triệu tập thiếu nữ rao bán vé mời miễn phí “Hạ Long concert 2025”

“Hạ Long concert 2025” là chương trình nghệ thuật đặc biệt do UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức nhân kỷ niệm 62 năm thành lập tỉnh (30/10/1963-30/10/2025). Sự kiện nhằm kích cầu du lịch, phục vụ miễn phí người dân, với vé phát hành qua đường link chính thức www.dangkyve.com do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý.

Công an tỉnh Quảng Ninh làm việc với đối tượng rao bán mã QR code vé xem "Hạ Long concert 2025" (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh).

Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu cần vé mời của người dân, một số đối tượng đã dùng nhiều căn cước công dân để đăng ký nhận vé online rồi rao bán mã vé trên mạng xã hội. Hành vi này nhằm trục lợi cá nhân, thậm chí lợi dụng giao dịch để lừa đảo, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và uy tín của tỉnh.

Ngày 23/10, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, triệu tập L.K.L. (SN 2007, trú tại phường Bình Khê, Quảng Ninh) có hành vi sử dụng hai tài khoản Facebook rao bán vé “Hạ Long concert 2025” với giá 900.000 đồng/vé. Vụ việc đang tiếp tục được xác minh, xử lý.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo mọi hành vi mua bán vé mời của các chương trình phục vụ miễn phí sẽ bị xử lý nghiêm. Người dân nên đăng ký vé qua các kênh phát hành chính thức để tránh bị lừa đảo hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.