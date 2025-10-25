Thư Kỳ lột xác từ mỹ nhân gợi cảm đến vai diễn ám ảnh trong phim 18+

Bộ phim do Trần Chính Đạo và Hứa Triệu Nhậm đạo diễn, mang màu sắc kinh dị siêu nhiên. Sau vụ lừa đảo, con gái của Vương Huệ Quân (Thư Kỳ đóng) rơi vào trạng thái hôn mê, còn con của Triệu Tĩnh (Lý Tâm Khiết đóng) tử vong. Trong khi đó, luật sư Hoàng Nghi Trân (Giả Tịnh Văn đóng) may mắn hơn khi con gái cô trở về an toàn.

Bộ phim "Hồi hồn kế" gây sốt trên nền tảng Netflix (Ảnh: Netflix).

Dù kẻ cầm đầu Trương Sĩ Khải (Phó Mạnh Bá đóng) bị tử hình, những người mẹ vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau. Họ quyết định thực hiện nghi lễ “hồi sinh” kẻ ác để trả thù, song hành động này vô tình kéo họ vào bi kịch mới, khi những bí mật trong quá khứ lần lượt bị phơi bày.

Với kịch bản ly kỳ, Hồi hồn kế (The Resurrected) nhanh chóng lọt top 3 phim nói tiếng Trung được xem nhiều nhất trên Netflix trong tuần đầu phát hành, đồng thời giữ vững vị trí top 10 tại hơn 12 quốc gia châu Á.

Nỗi đau, sự cứu rỗi và câu hỏi day dứt về tình mẫu tử

Các cảnh nghi lễ trong phim được dàn dựng công phu với ánh sáng mờ ảo, tiếng tụng kinh rợn người và khói nhang nghi ngút, mang lại bầu không khí đặc trưng của dòng phim kinh dị tâm linh. Những đoạn hồi tưởng đan xen khiến mạch phim luôn ở trạng thái giằng co giữa quá khứ và hiện tại.

Do có nhiều cảnh bạo lực và yếu tố tâm linh nặng đô, Hồi hồn kế được Netflix gắn nhãn 18+. Tờ Sohu nhận xét: “Phim có quy mô dàn dựng ấn tượng, pha trộn giữa bạo lực, mê tín và bóng tối của con người, những yếu tố khiến thể loại này luôn hấp dẫn”.

Hồi hồn kế không chỉ là hành trình báo thù mà còn là quá trình tự cứu rỗi của những người mẹ mất con. Khi đối diện với nỗi đau, họ nhận ra bạo lực không thể xoa dịu vết thương, mà chỉ khiến hận thù kéo dài.

Hai nhân vật Huệ Quân và Triệu Tĩnh tượng trưng cho 2 thái cực, một người chọn trả thù để quên đi nỗi đau, người kia chọn tha thứ để tìm lại bình yên.

"Hồi hồn kế" được gắn mác 18+ (Ảnh: Netflix).

Phần cuối, phim chuyển từ không khí trinh thám - kinh dị sang phim tâm lý, từ “hồi sinh thể xác” sang “hồi sinh tinh thần”. Chính điều này tạo nên chiều sâu khác biệt cho Hồi hồn kế, giúp nó vượt ra khỏi khuôn mẫu của dòng phim kinh dị báo thù thông thường.

Tuy nhiên, sự khác biệt cũng khiến Hồi hồn kế trở thành chủ đề tranh luận trên các diễn đàn điện ảnh. Có người cho rằng cái kết thể hiện sự luân hồi của tội lỗi, nhấn mạnh cái chết và sự oán hận chỉ khiến con người ta thêm mất phương hướng.

Cũng có người cho rằng, Hồi hồn kế giống như một thông điệp tuyệt đẹp về nữ quyền, được thể hiện sinh động qua câu chuyện về 2 người mẹ dám đứng lên tìm lại công lý cho những đứa con thân yêu của mình.

Thư Kỳ trở lại ấn tượng với màn ảnh nhỏ sau 20 năm

Hồi hồn kế cũng đánh dấu sự trở lại đầy ám ảnh của Thư Kỳ sau hơn 20 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên hóa thân thành Huệ Quân, người mẹ có con sống thực vật, bị ám ảnh bởi nỗi đau mất mát và khao khát trả thù.

Thư Kỳ tiếp tục khẳng định diễn xuất cảm xúc, trưởng thành trong "Hồi hồn kế" (Ảnh: Sohu).

Thư Kỳ chia sẻ rằng, Hồi hồn kế không chỉ là hành trình báo thù mà còn là câu chuyện chất vấn về ranh giới giữa công lý và đức tin, giữa khát vọng cứu rỗi và bóng tối trong lòng người. Nữ diễn viên thừa nhận đây là bộ phim khiến cô “khóc nhiều nhất” trong sự nghiệp.

Khác với hình ảnh quyến rũ thường thấy, Thư Kỳ lần này hóa thân thành một người phụ nữ nội trợ yếu đuối, gần gũi nhưng đầy nội tâm.

Cô nói: “Đây là vai diễn hoàn toàn khác với những gì tôi từng thể hiện. Một người mẹ bình thường nhưng có tình yêu con vô hạn. Đây cũng là điều khiến tôi cảm động khi đọc kịch bản”.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Thư Kỳ chủ yếu hoạt động ở mảng điện ảnh và hiếm khi tham gia các phim truyền hình dài tập.

Thư Kỳ bứt phá trở thành minh tinh tài năng của điện ảnh Hoa ngữ

Thư Kỳ từng trải qua tuổi thơ khốn khó, thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm gia đình. Những ký ức tuổi thơ của Thư Kỳ gắn liền với lời mắng nhiếc và sự nghiêm khắc của cha mẹ, tất cả đều bắt nguồn từ áp lực cơm áo gạo tiền.

Thư Kỳ khẳng định tài năng với những dự án giàu tính nhân văn (Ảnh: Sina).

Bước chân vào làng giải trí, Thư Kỳ chấp nhận chụp ảnh gợi cảm và tham gia các bộ phim có yếu tố “nóng” để kiếm sống và mưu cầu cơ hội. Tuy nhiên, chính lựa chọn này đã khiến cô bị “đóng khung” trong hình ảnh gợi cảm suốt nhiều năm, khó thoát khỏi định kiến khắt khe của công chúng và đồng nghiệp.

Thấu hiểu hoàn cảnh và sai lầm tuổi trẻ, Thư Kỳ lao động không ngừng nghỉ để chứng minh năng lực diễn xuất. Cô dần chinh phục khán giả bằng hàng loạt vai diễn nội tâm, được đánh giá cao tại các liên hoan phim lớn.

Hiện, Thư Kỳ là một trong những ngôi sao tài năng của điện ảnh Hoa ngữ, từng góp mặt trong các dự án Hollywood và ngồi ghế giám khảo tại nhiều liên hoan phim quốc tế.

Sau thành công tại Liên hoan phim Venice (Italy) với vai trò đạo diễn phim Girl và nhận giải tại Busan (Hàn Quốc), màn tái xuất của Thư Kỳ trong Hồi hồn kế tiếp tục gây chú ý.