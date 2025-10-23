Lễ cúng quan tài rỗng: Nghi thức kỳ lạ nhằm ngăn chặn "cái chết thứ ba"

Nghi thức này xuất phát từ niềm tin “họa tam lai”, nghĩa là xui rủi thường xảy ra theo chuỗi ba lần, nhằm ngăn chặn “cái chết thứ ba” trong gia đình.

Lễ cúng này thường được tổ chức song song với tang lễ của người thứ hai qua đời. Nguồn gốc chính xác của nghi lễ vẫn chưa được xác định rõ, song nó đã tồn tại lâu đời trong văn hóa dân gian Đài Loan.

Nghi thức cúng quan tài rỗng mang niềm tin xua đuổi vận rủi (Ảnh: South China Morning Post).

Trong buổi lễ, đạo sĩ sẽ chuẩn bị một hình nộm bằng rơm, tượng trưng cho “người thứ ba” có thể gặp nạn. Hình nộm này được đặt vào một chiếc quan tài giấy, sau đó đốt đi. Hành động đó mang ý nghĩa “kết thúc chuỗi xui xẻo” và bảo vệ những người còn sống.

Lễ cúng thường có ba lễ vật tượng trưng gọi là “tiểu tam sinh”: Một miếng thịt heo, một quả trứng và một miếng đậu hũ khô.

Ngoài ra, máu gà tươi được dùng để “làm phép” cho hình nộm rơm, tượng trưng cho một người thật. Máu vịt cũng được sử dụng với niềm tin có thể “trấn tà” và xua đuổi khí xấu.

Nghi lễ này đã tồn tại lâu đời ở Đài Loan (Ảnh: South China Morning Post).

Một chi tiết đáng chú ý trong nghi thức là “con vịt dẫn đầu”. Trong một số vùng, thầy cúng sẽ vung con vịt sống này lên không trung để nó “hấp thụ” vận rủi, đóng vai trò như vật hiến tế thay cho người thật. Sau buổi lễ, vịt thường được giao cho người hành lễ chuyên trách xử lý.

Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi thứ cũng được thực hiện đúng quy củ. Một số người hành nghề đã thả vịt ra môi trường xung quanh, khiến người dân e ngại vì tin rằng con vật mang “luồng khí xấu”.

Ngày nay, nghi thức cúng quan tài rỗng có nhiều thay đổi so với thời xưa (Ảnh: South China Morning Post).

Trước những lo ngại về phúc lợi động vật, nhiều gia đình hiện nay đã điều chỉnh nghi lễ theo hướng nhân đạo hơn: Thay máu động vật bằng mực đỏ, sử dụng thịt chay hoặc trái cây để cúng thay vì gia cầm sống.

Dù hiệu quả tâm linh của nghi lễ này không thể đo đếm bằng khoa học, nhiều người Đài Loan cho rằng giá trị thực sự của nó nằm ở khía cạnh tinh thần: Giúp người đang đau buồn sau hai mất mát lớn cảm thấy được an ủi, như thể đã khép lại một chuỗi vận hạn, mở ra khởi đầu mới cho gia đình.