Lời tri ân đặc biệt từ phim âm nhạc "Tổ quốc trong tim"

Hành trình cộng hưởng cảm xúc của những trái tim yêu nước

Sau gần 10 ngày ra rạp, Tổ quốc trong tim: The concert film vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khán giả khắp ba miền.

Giám đốc sáng tạo kiêm đạo diễn Đặng Lê Minh Trí chia sẻ, anh thực sự xúc động khi chứng kiến những khoảnh khắc khó quên và tình cảm khán giả cả nước dành cho bộ phim ca nhạc này.

Ở các rạp chiếu tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, cứ đến mỗi suất chiếu, ánh đèn flash trên điện thoại lại đồng loạt bật sáng, hàng trăm khán giả cùng đứng dậy hát vang ca khúc Tiến quân ca, tạo nên một hình ảnh hiếm thấy khi công chúng đi xem phim. Nhiều người thậm chí rơi nước mắt khi bài hát Mẹ yêu con hay những ca khúc cách mạng vang lên.

Hình ảnh ấn tượng tại rạp chiếu phim âm nhạc "Tổ quốc trong tim" (Ảnh: D.T).

“Tôi từng thấy một bác 80 tuổi tay trái nắm tay một cháu nhỏ bên cạnh, tay phải đặt lên ngực, cùng tất cả khán giả trong rạp đứng dậy hát Quốc ca. Tôi nhìn thấy ở đó sự tiếp nối thế hệ và tin rằng: Tổ quốc không ở đâu xa. Tổ quốc ở trong chính trái tim mỗi người Việt Nam”, đạo diễn Minh Trí kể.

Ở một số rạp chiếu, khán giả còn quay lại xem nhiều lần. Có người xem đến ba lần để “yêu hơn và tự hào hơn về đất nước mình”.

Với đạo diễn Minh Trí, đó chính là thành công lớn nhất khi bộ phim không còn là tác phẩm nghệ thuật, mà đã trở thành “một hành trình cộng hưởng cảm xúc của những trái tim yêu nước”.

“Tổ quốc trong tim: The concert film” là phiên bản điện ảnh được phát triển từ chương trình "Tổ quốc trong tim", đêm nghệ thuật chính luận tại sân vận động Mỹ Đình (Ảnh: D.T).

Không chỉ là bản ghi của Tổ quốc trong tim, concert (hòa nhạc) từng chạm tới hơn 50.000 trái tim tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), phiên bản điện ảnh của chương trình là một hành trình cảm xúc, nơi đạo diễn Đặng Lê Minh Trí và ê-kíp gửi gắm trọn vẹn tinh thần yêu nước, niềm tự hào và trách nhiệm công dân bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Tổ quốc trong tim: The concert film do báo Nhân Dân phối hợp cùng Công ty Sun Bright sản xuất, phát hành bởi CGV Việt Nam. Phim dài hơn 120 phút, gồm 90 phút concert và gần 30 phút tài liệu hậu trường.

Phần concert cũng chính là phần thu hút nhất của bộ phim được dàn dựng bởi Giám đốc sáng tạo kiêm đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, phần âm thanh được hòa âm, xử lý bởi nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng và hậu kỳ bởi ê-kíp hai miền Bắc Nam.

“Tôi không muốn khán giả chỉ "xem lại" chương trình. Tôi muốn họ sống lại khoảnh khắc ấy bằng âm thanh, ánh sáng và cảm xúc. Với tôi, Tổ quốc trong tim: The concert film là cuộc trò chuyện bằng trái tim, nơi nghệ thuật kết nối con người qua tình yêu đất nước”, đạo diễn Đặng Lê Minh Trí chia sẻ.

Phần tài liệu do đạo diễn, biên kịch Vũ Liêm và đạo diễn Nguyễn Mạnh Tuấn thực hiện, tái hiện phần nào hành trình của hàng trăm con người phía sau sân khấu.

Theo đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, mỗi khuôn hình là một mảnh ghép của lòng yêu nghề và tình yêu Tổ quốc.

Tổng đạo diễn concert Tổ quốc trong tim - chương trình để lại dấu ấn lớn trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 - cũng chia sẻ, dự án là sự góp sức của nhiều người để cùng kể một câu chuyện.

Điều đó khiến tác phẩm trở nên sống động, nhiều màu sắc. Việc để tên hai đạo diễn ở phần tài liệu hậu trường là cách đạo diễn trẻ tuổi thể hiện sự trân trọng đồng nghiệp, những người đã cùng anh khắc họa một phần trong hành trình đầy thử thách của ê-kíp thực hiện concert, để câu chuyện về Tổ quốc được kể một cách trung thực và chạm đến lòng người.

Với anh, điều quý giá nhất sau nhiều tháng lao động sáng tạo là khi thấy bộ phim chạm đến cảm xúc của khán giả. “Khi ấy, tôi biết mọi nỗ lực đã không uổng phí”, anh nói.

Khán giả cả nước sống lại khoảnh khắc đẹp cùng "concert quốc gia" (Ảnh: D.T).

Ký ức về đêm nhạc lịch sử và hành động nhân ái

Tổ quốc trong tim: The concert film tạo dấu ấn với cách kể chuyện kết hợp âm nhạc và điện ảnh. Bằng cách đưa âm nhạc, điện ảnh và lòng yêu nước hòa quyện, đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cùng ê-kíp đã tạo nên một tác phẩm chạm tới tầng sâu cảm xúc của người Việt.

Trước những đánh giá tích cực, đạo diễn chia sẻ: “Tôi không nghĩ mình mang Tổ quốc lên màn ảnh, tôi chỉ tạo ra một không gian để mỗi người tự hào khi thấy Tổ quốc trong chính mình”, anh nói.

Trước đó, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, từng nhấn mạnh: “Tổ quốc trong tim: The concert film không chỉ là bộ phim hòa nhạc, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến Tổ quốc và những giá trị thiêng liêng của dân tộc”.

Nhà báo Lê Quốc Minh (trái) và đạo diễn Đặng Lê Minh Trí thống nhất sẽ dành toàn bộ doanh thu ủng hộ đồng bào vùng lũ (Ảnh: D.T).

Ngay từ khi khởi động dự án, nhà báo Lê Quốc Minh và đạo diễn Đặng Lê Minh Trí đã thống nhất, toàn bộ doanh thu của bộ phim sẽ được gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ.

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho rằng, nghệ thuật càng thêm ý nghĩa khi được sẻ chia. Khi mua vé xem phim, khán giả không chỉ góp phần giữ gìn ký ức đẹp về một đêm nhạc lịch sử, mà còn góp phần lan tỏa yêu thương, lòng nhân ái tới những hoàn cảnh khó khăn đang cần giúp đỡ.

Tổ quốc trong tim: The concert film được phát hành và khởi chiếu từ ngày 17/10. Phim vẫn đang được chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.