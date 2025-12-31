Vụ lật xe chở đoàn từ thiện: 3km cuối cùng và điều bất thường trước tai nạn

Suất cơm trưa được chuyển đến Khoa Phẫu thuật Thần Kinh (Bệnh viện Việt Đức), anh Phùng Mạnh Quân (SN 1988, sống ở Hà Nội) nhờ mẹ nhẹ nhàng đỡ dậy, dựa lưng vào chiếc gối để ngồi ăn.

Cánh tay bị rạn xương được cố định bằng nẹp, treo lơ lửng trước ngực. Mỗi cử động nhỏ khiến anh khẽ nhăn mặt vì đau.

Anh là một trong 9 người may mắn sống sót sau vụ lật xe chở nhóm từ thiện Bếp Củi từ Hà Nội lên Lào Cai hôm 27/12. Chàng trai là trưởng nhóm, tích cực tham gia hoạt động giúp đỡ học sinh vùng cao nhiều năm qua.

Anh Mạnh Quân đang điều trị ở Bệnh viện Việt Đức (Ảnh: Trần Thành Công).

"Trải qua vụ tai nạn thảm khốc, nhiều đồng đội không thể trở về khiến tôi rất đau lòng. Bản thân đang cố gắng vượt qua và tự động viên chính mình. Bởi, buồn bã cũng không thể làm thay đổi sự việc đã xảy ra", anh Mạnh Quân nói với phóng viên Dân trí.

Lý do nhiều người cùng tham gia đoàn từ thiện

Đầu tháng 12, anh Mạnh Quân kêu gọi các mạnh thường quân quyên góp quần áo, đồ dùng, sách vở... cho học sinh ở điểm trường Giàng La Pán thuộc trường mầm non Hoạ My của xã Phình Hồ.

Trao đổi với cô giáo hiệu trưởng, anh Quân được biết, điểm trường này đã nhận được sự hỗ trợ của một đơn vị khác. Nhóm quyết định chuyển sang trao quà cho học sinh tại điểm trường Tà Ghênh.

“Điểm trường Tà Ghênh có 155 học sinh, trong đó khoảng 85% em có gia đình diện hộ nghèo và cận nghèo. Tôi mong muốn các em cũng có cơ hội nhận quà, thay vì dồn thêm nguồn lực vào một điểm trường đã được hỗ trợ”, anh Quân chia sẻ.

Trước chuyến đi, nhóm tìm hiểu kỹ lộ trình di chuyển lên xã Phình Hồ. Có 2 cung đường dẫn lên điểm trường. Trong đó, tuyến đường qua khu vực Trạm Tấu tuy mất nhiều thời gian hơn nhưng dễ đi nên cả nhóm thống nhất lựa chọn.

Đoàn từ thiện gồm tài xế, 4 thành viên nòng cốt của nhóm Bếp Củi và 14 người tham gia hỗ trợ. Khi xe dừng lại ăn sáng tại Trạm Tấu, cô gái D.L. (SN 2001) không tiếp tục hành trình do bị sốt cao, trên xe còn 18 người (gồm cả lái xe).

Lý giải việc có nhiều người cùng tham gia chuyến trao quà, anh Quân cho biết, đây là phương châm làm việc của nhóm Bếp Củi.

"Nhóm Bếp Củi giảm thiểu tối đa việc làm phiền giáo viên của trường và chính quyền địa phương. Nhiều thành viên cùng chung tay làm sẽ tránh cho các em học sinh phải chờ đợi và việc trao quà diễn ra thuận lợi hơn", trưởng nhóm từ thiện lý giải.

Được biết, nhóm từ thiện Bếp Củi được anh Mạnh Quân thành lập năm 2023 với 8 thành viên nòng cốt. Những người khác chỉ tham gia khi có hoạt động Trước khi vụ tai nạn xảy ra, các thành viên từng đi khoảng 30 chuyến tới nhiều điểm trường khác nhau để trao quà.

Chuyến đi đầu tiên của nhóm là hành trình về với Tà Xùa. Tại đây, chàng trai cùng các thành viên tự tay chuẩn bị xúc xích, khoai tây chiên, tôm và cá chiên để các em nhỏ thưởng thức. Những món ăn này quen thuộc với học sinh miền xuôi nhưng khá xa lạ với nhiều em nhỏ vùng cao.

"Lần đó, cả nhóm phải nấu món ăn bằng bếp củi. Đó chính là lý do các thành viên thống nhất lấy cái tên này đặt tên của nhóm để đánh dấu một kỷ niệm", anh nhớ lại.

Có cảnh báo nhưng tài xế không phản hồi

Các thành viên của đoàn từ thiện lên chuyến ô tô lúc 23h với tâm trạng háo hức và vui vẻ. Trước khi xe lăn bánh, anh Mạnh Quân không quên dặn dò tài xế điều khiển phương tiện cẩn trọng, đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

"Tôi nói với bác tài, nếu mệt mỏi hay gặp bất cứ vấn đề gì trên đường, cứ thoải mái nghỉ ngơi. Cả đoàn có thể dừng lại vài tiếng, không phải vội vàng", anh nhớ lại.

Khi được ra khỏi xe, anh Mạnh Quân không biết mình đang ở đâu, những người xung quanh là ai (Ảnh: Người dân địa phương cung cấp).

Gần 6h, xe dừng lại tại quán bánh cuốn ở khu vực Trạm Tấu. Nạp đủ năng lượng sau một đêm ngủ trên xe, mọi người tỉnh táo và đủ sức khoẻ để tiếp tục hành trình.

Rời quán ăn sáng, chiếc xe tiếp tục di chuyển, vượt qua 13km đường núi với nhiều khúc cua gấp, quanh co và hiểm trở.

Khoảng một phút trước khi tai nạn xảy ra, trưởng nhóm từ thiện nhận thấy xe đang di chuyển với tốc độ nhanh.

“Nhận thấy xe chạy rất nhanh nên tôi đề nghị chậm lại, tài xế không phản hồi. Bác tài xử lý qua hai khúc cua thì sự việc đau lòng ập đến ở vị trí cách điểm trường khoảng 3km. Khi xe lật, tôi ngất đi, không còn biết chuyện gì đã xảy ra”, anh Phùng Mạnh Quân kể lại.

Bị mắc kẹt giữa mớ hỗn độn của ghế ngồi xiêu vẹo, đồ đạc văng tứ tung, thân xe biến dạng, chàng trai được người dân kéo ra ngoài.

Mở mắt trong trạng thái mơ hồ, anh không rõ mình đang ở đâu, xung quanh là ai, cảm nhận sự choáng váng sau biến cố vừa ập đến.

“Câu đầu tiên tôi hỏi là các thành viên khác như thế nào rồi”, anh kể. Chàng trai chỉ nghĩ mọi người chỉ bị chấn thương, không ngờ sự việc thảm khốc như vậy.

Nỗi day dứt và tiếc nuối

Được chuyển từ Lào Cai về Bệnh viện Việt Đức điều trị, sức khoẻ của anh Mạnh Quân đang tiến triển tốt. Ngoài phần rạn xương ở cánh tay, chàng trai được theo dõi vết tụ máu nhỏ ở ngoài màng não.

Dẫu cố gắng tự trấn an bản thân, trên gương mặt người trưởng nhóm từ thiện vẫn lộ rõ nỗi buồn, đôi mắt ngấn lệ mỗi khi nhắc lại những ký ức đau lòng.

Theo anh Mạnh Quân, nỗi day dứt và tiếc nuối lớn nhất là những đồng đội đã ra đi trên chuyến xe định mệnh, để lại gia đình cùng những giấc mơ còn dang dở.

“Với các mạnh thường quân, tôi không có điều gì phải băn khoăn hay lo lắng, bởi toàn bộ quà quyên góp đã được chuyển đến điểm trường đúng như kế hoạch. Điều khiến tôi day dứt và đau xót nhất là những thành viên từng gắn bó nay đã ra đi mãi mãi. Mất mát đó không gì có thể bù đắp được”, anh trải lòng.

Một số nạn nhân khác trên chuyến xe bị lật đang được tiếp tục điều trị ở Bệnh viện Việt Đức (Ảnh: Bệnh viện Việt Đức).

Vượt qua lằn ranh sinh - tử, nằm trên giường bệnh, anh Mạnh Quân khẳng định không muốn quy kết trách nhiệm cho tài xế hay bất kỳ cá nhân nào. Theo anh, đây là sự việc đáng tiếc, không ai trong đoàn mong muốn xảy ra.

Thay vì để mình chìm trong những suy nghĩ tiêu cực hay dằn vặt, anh cho biết bản thân thực sự trân trọng giá trị cuộc sống. May mắn hơn những người tử nạn, chàng trai tự nhủ sẽ sống cả phần của những người đã qua đời một cách tử tế, ý nghĩa,

"Phải gắng tìm sự tích cực trong hoạn nạn... Tôi biết, nếu buồn bã, gia đình và những người yêu thương sẽ cảm thấy khổ tâm", chàng trai chia sẻ.

Những ngày qua, khi lướt mạng xã hội, trưởng nhóm Bếp Củi không khỏi chạnh lòng trước việc xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật liên quan đến các thành viên trong đoàn. Tuy nhiên, anh cho biết bản thân không có ý định lên tiếng đính chính hay giải thích.

Bởi, ngay từ ngày đầu tiên hoạt động, nhóm từ thiện không "ồn ào" hay quảng bá rầm rộ trên mạng. Là người làm sáng tạo nội dung trực tuyến, chàng trai trưởng nhóm ít đăng tải hình ảnh, bài viết các chuyến đi lên trang cá nhân.

"Khi đi thiện nguyện, tôi mong muốn tập trung vào việc giúp đỡ các cháu, không có thời gian để quay phim, chụp quá nhiều ảnh nhằm đánh bóng bản thân", anh trải lòng.

Nói về kế hoạch trong tương lai, Mạnh Quân cho biết, anh đang tập trung điều trị nên chưa có dự định cụ thể. Chàng trai quê Hà Nội mong muốn tiếp tục hành trình thiện nguyện để giúp các em nhỏ khó khăn nhưng trong lòng còn đó những băn khoăn.

"Sau sự việc này, liệu ai đủ can đảm và dám đồng hành cùng tôi nữa", anh trầm ngâm đặt câu hỏi.