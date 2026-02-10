Cá chép cõng ông Táo chầu trời ngộp thở khi vừa "hạ thủy"

Từ trưa 10/2, tức 23 tháng Chạp, nhiều người dân mang cá chép đến khu vực chân cầu Cửa Tiền (phường Trường Vinh, Nghệ An) để thả làm phương tiện tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời. Tại Nghệ An, nghi lễ cúng, thả cá chép trong ngày 23 tháng Chạp sẽ được thực hiện suốt cả ngày, kéo dài đến chập tối tùy quan niệm ở từng vùng.

Phương tiện đưa ông Táo chầu trời ngộp thở khi vừa "hạ thủy" (Video: Hoàng Lam).

Chị Nguyễn Thị Trang (chợ đầu mối Vinh) cho biết cá chép - phương tiện tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời - năm nay giá nhập tăng nhưng sức mua không cao. "Cá lớn bù cá bé, giá trung bình 15.000 đồng/con. Tôi nhập 100 con mà đến trưa vẫn chưa bán hết", chị Trang chia sẻ.

Theo quan niệm dân gian, ngày 23 tháng Chạp, ông Công, ông Táo sẽ lên chầu trời, báo cáo tình hình của gia chủ suốt một năm ở hạ giới. Bởi vậy, bên cạnh lễ cúng ở nhà, người dân sẽ mua cá chép thả ở ao hồ, sông suối, gửi gắm nhiều mong ước về một năm mới an yên, đủ đầy, hạnh phúc.

Cùng lễ cúng và thả cá chép, các gia đình lau dọn, làm sạch bàn thờ, rút tỉa chân hương... và mang ra sông, suối đổ.

Chân hương sau khi được đốt, thả thẳng xuống sông, che lấp mặt nước khiến người đến sau phải gạt đi để có chỗ thả cá chép, tránh cá bị ngạt.

Cá chép ngoi lên mặt nước phủ đầy tro, than, rác... cố hớp không khí để thở. Nhiều con cá chép lờ đờ, đuối sức khi vừa "hạ thủy".

Cảnh tượng cá chen với rác, tro... không quá xa lạ tại các điểm thả cá chép.

Lo ngại cá bị ngạt khi thả gần bờ ngập rác, tro than, người đàn ông này đã cố gắng ném cá ra giữa dòng sông.

Theo ghi nhận, tình trạng canh, dùng kích điện bắt lại cá chép khi người dân vừa thả ở khu vực cầu Cửa Tiền đã giảm so với năm ngoái. Các thuyền có kích điện hoạt động xa khu vực thả cá chứ không áp sát, vợt lại ngay khi cá vừa được thả xuống nước.