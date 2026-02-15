Dân chung cư ở Hà Nội bắc bếp đun bánh chưng, quay lợn mở tiệc đón Tết

Quay lợn, dọn 15 mâm cỗ ăn tất niên

Trước Tết, ông Hoàng Văn Biển (Trưởng Ban quản trị toà nhà CT12B, Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, Hà Nội) thông báo trên nhóm chung của cư dân về việc tổ chức chương trình gói bánh chưng.

Nhận được thông báo, bà con háo hức hưởng ứng, chủ động phân công người đảm nhận các khâu từ mua nguyên liệu, gói bánh đến luộc và vớt bánh.

Đây là năm thứ 5, chương trình này được tổ chức. Năm đầu tiên, cư dân gói khoảng 100 chiếc bánh, năm nay số lượng tăng hơn gấp 3 lên 350 chiếc.

Bếp lửa nấu bánh chưng được dựng ở sân chung sau khi 350 bánh được gói xong (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Khi mới triển khai hoạt động gói bánh chưng cách đây 5 năm, mọi người đều bỡ ngỡ. Đến nay, chương trình này trở thành hoạt động thường niên, như một phần không thể thiếu trong dịp Tết của cư dân ở đây", ông Biển nói.

Kinh phí tổ chức do các hộ gia đình đăng ký mua bánh chưng đóng góp với giá 60.000 đồng/chiếc. So với năm ngoái, mức giá này cao hơn 10.000 đồng, do giá cả thịt, gạo, đỗ đều tăng.

Hoạt động gói bánh chưng diễn ra thường niên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một ngày trước khi gói bánh, bà con chuẩn bị nguyên liệu gần 1.500 chiếc lá dong, 140kg gạo, 18kg thịt lợn và 35kg đỗ.

"Chương trình gói bánh bắt đầu từ 7h, kéo dài đến trưa. Sau đó, cư dân bắc bếp ở sân chung để đun đến tối", ông Biển cho hay.

Trong khi bếp lửa nấu bánh chưng bập bùng trong tiết trời mùa đông của Hà Nội, một số cư dân có lòng hảo tâm đóng góp 10 triệu đồng, mua lợn quay dọn thành 15 mâm mời bà con thưởng thức bữa tối.

Ngoài tiệc, chương trình hát karaoke cũng được tổ chức thu hút bà con tham gia, thể hiện giọng hát sau một năm tất bật với cuộc mưu sinh.

Thành phẩm bánh chưng do cư dân chung cư CT12B - Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ gói (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Thông qua hoạt động như thế này chúng tôi muốn tạo ra không khí ấm cúng, tăng cường sự đoàn kết, giao lưu giữa các cư dân trước Tết Nguyên đán", ông Biển bày tỏ.

Bắc bếp nấu nồi bánh chưng xuyên đêm

Về chung cư Thái Hà Constrexim (phường Đông Ngạc, Hà Nội) sinh sống từ năm 2017, chị Thu Hương cảm nhận rõ tình làng nghĩa xóm. Đặc biệt, 3 năm trở lại đây, cứ mỗi dịp Tết đến, cư dân nô nức tham gia gói bánh chưng trong bầu không khí rộn ràng.

Năm nay, tại chung cư này, bà con chung tay gói 100 chiếc bánh tại chỗ. Ngoài ra, hơn 100 chiếc khác do cơ sở nấu bánh chưng tự gói. Toàn bộ số bánh chưng được phát tận tay các hộ dân đã đăng ký mua với giá 70.000 đồng/chiếc.

Nồi bánh chưng được đặt giữa sân chung khiến các em nhỏ thích thú (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Với các em nhỏ, cảm giác thích nhất là được quây quần bên bếp lửa, trông nồi bánh chưng nghi ngút khói giữa tiết trời se lạnh”, chị bày tỏ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Minh Hà (Thành viên Ban quản lý chung cư Thái Hà Constrexim, Hà Nội), cho biết năm nay, hoạt động gói bánh chưng thu hút hơn 300 cư dân tham gia.

"Ban quản lý đã chuẩn bị nguyên liệu gồm: 1.000 lá dong, 100kg gạo nếp, 40kg đỗ xanh và hơn 40kg thịt lợn để gói hơn 200 chiếc bánh", chị nói.

Các em nhỏ háo hức học cách gói bánh chưng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hoạt động gói bánh chưng bắt đầu từ 19h30. Không chỉ những cư dân lớn tuổi hào hứng trổ tài, nhiều cặp vợ chồng trẻ cùng các em nhỏ cũng học hỏi, gói nên những chiếc bánh mang đậm hương vị Tết truyền thống.

"Sau gần 2 tiếng, 100 chiếc bánh được gói xong, chúng tôi bắc một nồi lớn giữa sân chung, nấu xuyên đêm. Bánh chín, Ban quản lý trực tiếp vớt ra khỏi nồi, lau sạch để kịp chuyển tới cư dân", chị cho biết.

Song song với hoạt động gói bánh chưng, một sân khấu nhỏ được dựng lên để bà con tham gia các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn", mang đến không khí rộn ràng. Đặc biệt, những tiết mục nhảy, biểu diễn ảo thuật, trò chơi tập thể thu hút rất đông các em nhỏ tham gia.

Cư dân biểu diễn văn nghệ đón Tết sau khi gói bánh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Minh Hà cho rằng, thời tiết có mưa nhỏ, song chương trình đón Tết ở chung cư vẫn diễn ra ấm áp, vui vẻ. Mục tiêu lớn nhất mà Ban quản lý hướng đến là tạo ra không gian đậm hương vị mùa xuân, giúp các em nhỏ hiểu về văn hoá truyền thống, chung tay giữ gìn nét đẹp trong cuộc sống hiện đại.

Mỗi hộ được phát 2 chiếc bánh

Tại một chung cư ở phường Bạch Mai, chị Lã Vân và các cư dân hào hứng gói hàng trăm chiếc bánh chưng trước ngày ông Công ông Táo.

Chuyển về khu chung cư sinh sống được khoảng 1 năm, nhận được thông báo từ Ban quản trị về hoạt động gói bánh, cô gái khá bất ngờ.

"Khi sống ở chung cư cũ, không có hoạt động gói bánh chưng dịp Tết, thậm chí hàng xóm cùng tầng không biết tên nhau", chị Vân nói.

Kinh phí tổ chức gói bánh chưng được trích từ quỹ do cư dân đóng góp hàng năm. Đây là số tiền để tổ chức các sự kiện được bà con đóng góp tuỳ tâm. Mọi người đều hào hứng chung tay, mong muốn có nhiều hoạt động ý nghĩa suốt 12 tháng.

Chung cư nơi chị Lã Vân sinh sống có hơn 400 hộ dân. Sau khi luộc bánh, mỗi hộ được nhận 2 chiếc, phát tận nhà. So với việc đặt hàng tại các cơ sở bán bánh chưng, chi phí tự gói không rẻ hơn. Tuy nhiên, điều khiến cô gái thích thú là cảm nhận rõ hương vị Tết xưa giữa lòng đô thị hiện đại.

"Với số lượng cư dân đông, tổng số bánh được gói hơn 800 chiếc. Bà con trong chung cư gói từ 14h đến tối mới hoàn tất", chị Vân cho hay.

Kết thúc màn gói bánh, một sân khấu nhỏ được dựng lên ở sân chung để bà con ca hát, tham gia chương trình đón Tết ấm áp và ý nghĩa.

Ngày gói bánh chưng, Hà Nội chịu ảnh hưởng của gió mùa, trời rét kèm mưa. Trong bầu không khí rộn ràng, chị Vân cảm nhận sự ấm áp, quên đi giá lạnh bên ngoài.,

Chị cho rằng, hoạt động đón Tết đặc biệt là gói bánh chưng ở chung cư rất ý nghĩa. Thường ngày, cư dân đều tất bật với cơm áo gạo tiền, hiếm có cơ hội được ngồi bên nhau.

"Nhìn cảnh bắc bếp nấu bánh, tôi nhớ ký ức tuổi thơ được ngồi quan sát bà nội chuẩn bị Tết. Vui nhất là các hộ đều được nhận bánh để dâng lên bàn thờ", chị nói.