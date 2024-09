Biệt thự, chung cư ở Hà Nội đắp bao cát, dựng vách chống gió bão

Bão Yagi đã tiệm cận bờ biển Quảng Ninh - Thái Bình. Trong khoảng 1-3 giờ tới tâm bão di chuyển vào Quảng Ninh - Hải Phòng với cường độ mạnh cấp 10-12 rồi di chuyển sâu vào trong đất liền.

12h tại Hà Nội, trời mưa nặng hạt và gió to hơn buổi sáng. Người dân tham gia giao thông thưa thớt.

Các tuyến đường trong Khu đô thị Nam An Khánh (Hoài Đức) thường bị chìm sâu trong nước khi Hà Nội có mưa lớn kéo dài. Vì vậy, ngay từ khi nghe dự báo về bão Yagi, người dân và các hộ kinh doanh tại các nhà biệt thự, liền kề đã lập tức dựng các vách ngăn bằng tôn, sắt… ở khu vực cửa hầm, lối lên xuống…

Theo ghi nhận, sáng 6/9, hầu hết các căn biệt thự, nhà liền kề đều có phương án che chắn trước mưa bão.

Tại một căn nhà liền kề có hướng nhìn ra đường Lê Trọng Tấn, người dân đắp bao cát, dùng bạt để chặn cửa tầng hầm. Tại khu vực này, khi mưa lớn, nước có thể dâng cao từ 50-70cm, nhấn chìm nhiều đồ đạc, tài sản.

Do ảnh hưởng cửa mưa bão, nhà sách trên đường Lê Trọng Tấn (An Khánh) đóng cửa nhưng vẫn cắt cử một nhân viên bảo vệ túc trực, trông chừng tài sản. Người đàn ông này cho biết, "bức tường" bao cát đã được dựng lên từ 3-4 hôm trước, ngay khi có những tin báo đầu tiên về bão Yagi.

Nhiều gia đình đã dự trữ sẵn thùng xốp, bạt nhựa để ngăn nước vào nhà mỗi lần mưa, bão.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão, gió đều ở Hà Nội khoảng cấp 7, cấp 8, nhưng vẫn có thể có những cơn gió giật lên tới cấp 10 hoặc 11. Sảnh chung cư Gemek 1 (An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) sử dụng bao cát để cố định cửa kính. Dự kiến chiều nay khi có mưa lớn, các cửa kính sẽ được đóng lại để đảm bảo an toàn cho cư dân.

Theo các chuyên gia khí tượng, khi có mưa bão, những gia đình sống trong nhà cao tầng, chung cư cần dùng keo dán cố định cửa kính, dùng bao cát cố định cửa lớn đề phòng trường hợp gió mạnh thổi bung cửa kính.

Dù hôm nay là cuối tuần nhưng nhiều cửa hàng kinh doanh ở các tòa chung cư đã đóng cửa sớm, dùng bao cát cố định cửa trước khi mưa bão ảnh hưởng nặng nề hơn.

Hai vợ chồng bà Dung (57 tuổi, ở khu đô thị Định Công, Hoàng Mai) gia cố nhà cửa sáng 7/9 nhằm giảm bớt tác hại của bão gây ra. Một cửa hàng trên phố Định Công tạm đóng cửa, phủ kín hàng hóa để tránh mưa bão.