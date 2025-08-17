Nhiều nơi trên cả miền tiếp tục mưa rất to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 17/8, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Theo dự báo, từ ngày 17 đến đêm 18/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 300mm; có thể xuất hiện mưa cục bộ với cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định ngày và đêm 17/8, vùng biển từ Lâm Đồng đến TPHCM và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) ban ngày có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, về đêm gió giảm dần.

Bên cạnh đó, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông đến Đông Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Cả ba miền tiếp tục mưa lớn hai ngày tới (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 17/8 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.