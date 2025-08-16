Vì sao Hưng Yên đề xuất thành lập khu kinh tế tự do?

Mới đây, Tổ công tác số 5 của Chính phủ do Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Tổ trưởng đã làm việc với tỉnh Hưng Yên nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, hạ tầng và giải ngân vốn đầu tư công.

Từ đầu năm 2025, Hưng Yên tập trung chỉ đạo quyết liệt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy chuyển đổi số. Nhờ đó, kinh tế địa phương duy trì đà tăng trưởng ổn định. 6 tháng đầu năm, GRDP ước tăng 8,11% so với cùng kỳ 2024, trong kịch bản tăng trưởng đề ra.

Trung tâm tỉnh Hưng Yên (Ảnh: Nguyễn Dương).

Sản xuất công nghiệp phục hồi, hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp sôi động hơn, chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng tăng 11,16%. Thương mại, dịch vụ khởi sắc, nhu cầu tiêu dùng tăng, xuất nhập khẩu đạt gần 6,4 tỷ USD, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 118.927 tỷ đồng, tăng 7,76%.

Thu ngân sách cũng là điểm sáng khi đến 11/8 đạt 63.860 tỷ đồng, vượt 15,3% dự toán. Trong đó, thu nội địa chiếm gần 60.000 tỷ đồng, đạt 119,8% kế hoạch. Cùng thời gian, Hưng Yên thu hút thêm 216 dự án đầu tư mới với tổng vốn hơn 100.000 tỷ đồng và 1,2 tỷ USD. Lần đầu tiên, tỉnh vào tốp 10 PCI toàn quốc, phản ánh môi trường kinh doanh cải thiện mạnh.

Tuy nhiên, địa phương vẫn đối mặt nhiều hạn chế. Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 44% kế hoạch Thủ tướng giao, một số dự án hạ tầng quan trọng triển khai chậm. Công tác giải phóng mặt bằng, cơ chế chính sách đất đai và kết nối hạ tầng còn là “nút thắt” lớn cần tháo gỡ.

Trước bối cảnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận kiến nghị Chính phủ chấp thuận chủ trương thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên (trên cơ sở Khu kinh tế Thái Bình cũ). Ông cho rằng mô hình này, cùng với cơ chế, chính sách đặc thù, sẽ mở thêm dư địa phát triển, thu hút đầu tư chiến lược và khai thác tối đa lợi thế sau khi hai tỉnh Hưng Yên, Thái Bình hợp nhất.

Ngoài ra, tỉnh đề xuất hỗ trợ nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư hạ tầng kết nối, nhất là dự án cảng Diêm Điền có thể đón tàu đến 200.000 tấn theo quy hoạch cảng biển. Hưng Yên cũng mong Chính phủ sớm có hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch tỉnh sau sáp nhập, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng và vốn đầu tư công.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao nỗ lực và kết quả mà Hưng Yên đạt được. Ông nhận định địa phương có lợi thế lớn về vị trí địa lý, kết nối giao thông, quỹ đất, cùng tiềm năng phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại và du lịch.

Phó Thủ tướng đề nghị Hưng Yên khai thác tối đa tiềm năng này bằng cách thu hút đầu tư có chọn lọc, phát triển khu công nghiệp thông minh, hiện đại, thân thiện môi trường. Địa phương cần đẩy mạnh hạ tầng logistics, giao thông kết nối vùng và tận dụng lợi thế sông, biển để phát triển vận tải thủy, cảng sông, cảng biển.

Song song, tỉnh cần tập trung triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Một số dự án công nghệ trọng điểm nên được ưu tiên để tạo động lực phát triển các ngành liên quan.

Đối với bộ máy chính quyền hai cấp vừa được kiện toàn sau sáp nhập, Phó thủ tướng lưu ý Hưng Yên tiếp tục cải cách hành chính, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại; chú trọng tuyển dụng công chức có chuyên môn công nghệ cao cho trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã.

Đô thị tại Văn Giang, Hưng Yên phát triển mạnh (Ảnh: Nguyễn Dương).

“Cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị cần tập trung, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng 10,5% năm 2025”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông cũng giao Văn phòng Chính phủ cùng các bộ, ngành nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của Hưng Yên, trong đó có đề xuất thành lập khu kinh tế tự do, để trình Chính phủ xem xét.