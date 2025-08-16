Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, quản lý chặt phương tiện ra khơi

Tối 16/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện về ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ (Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ).

Theo công điện, tối 16/8 vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Tâm áp thấp nhiệt đới ở 16,0 độ Vĩ Bắc, 112,8 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8 (tính đến 19h).

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h, sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9.

Để chủ động ứng phó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành và địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi.

“Tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm”, công điện nêu rõ.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới từ 15,5-19,5 độ Vĩ Bắc, 109-114 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo), theo công điện.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Áp thấp nhiệt đới đang hướng vào vịnh Bắc Bộ (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương và tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.