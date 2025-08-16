Chủ tịch Cuba cảm ơn nghĩa tình của người dân Việt Nam

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez (Ảnh: Reuters).

Ngày 16/8, trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã chia sẻ lại bài viết của Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes.

Ông Fuentes viết: "Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự tham gia của nhân dân Việt Nam trong chiến dịch ủng hộ Cuba vừa được phát động bởi Hội Chữ thập đỏ Việt Nam".

Bình luận về bài viết này, nhà lãnh đạo Cuba Bermúdez viết: "Sự giúp đỡ hào phóng của nhân dân Việt Nam dành cho Cuba không chỉ là một hành động yêu thương mà chúng tôi vô cùng trân trọng. Đó là một sự đóng góp làm chúng tôi cảm thấy vinh dự, bởi nó đến từ một dân tộc cần cù và anh hùng, đã có thể đứng dậy sau nhiều cuộc đấu tranh và ngày nay khiến thế giới ngưỡng mộ với sự phát triển bền vững của mình".

Thông điệp của Chủ tịch Cuba (Ảnh: Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam).

Chính phủ và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba từ ngày 13/8 tới ngày 16/10 với mục tiêu huy động nguồn lực hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và chính sách cấm vận.

Chương trình cũng là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục vun đắp, lan tỏa tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba, kỷ niệm 65 năm thiết lập ngoại giao hai nước (1960-2025), đồng thời minh chứng cho nghĩa tình thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Lời kêu gọi nhằm hướng tới toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, cùng nhau chung tay ủng hộ nhân dân Cuba.

Theo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đến 18h ngày 16/8, Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” đã tiếp nhận 1,375 triệu lượt ủng hộ, với tổng số tiền lên tới 271,9 tỷ đồng, vượt qua mục tiêu 65 tỷ đồng ban đầu đề ra.