Triển lãm "Phổ thinh lặng": Chạm vào thế giới nội tâm của trẻ tự kỷ

Triển lãm Spectrum of silence (Phổ thinh lặng) diễn ra từ ngày 7/12 đến 14/12 tại TPHCM, là dự án nghệ thuật và giáo dục được thực hiện bởi tổ chức cộng đồng "Em được quyền đặc biệt" với sự tham gia của các nhiếp ảnh Hải Thanh, Tang Tang (Nguyễn Tăng Huy Bảo), Nguyễn Ngọc Hải (Hải Ô), Nguyễn Thanh Huế và nghệ sĩ điêu khắc Lập Phương.

Để thực hiện những tác phẩm này, nhiếp ảnh gia Hải Thanh (bộ ảnh Touch) và Nguyễn Thanh Huế (bộ ảnh The Moment) đã theo chân các nhân vật trong sinh hoạt hằng ngày để lột tả sự cố gắng, nỗ lực phi thường của trẻ tự kỷ trong tương tác, can thiệp giáo dục đặc biệt và với thế giới bên ngoài.

Ca sĩ Thảo Trang chiêm ngưỡng bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hải (Ảnh: Ban tổ chức).

Các tác phẩm nhiếp ảnh trừu tượng của Nguyễn Ngọc Hải diễn đạt những phản chiếu thầm lặng qua các giác quan mà người tự kỷ trải nghiệm. Ảnh chân dung của nhiếp ảnh gia Tang Tang khơi dậy cảm xúc tập trung qua ánh mắt, sự lúng túng của trẻ tự kỷ - những biểu đạt các em khó có thể bộc lộ bằng lời.

Trong khi đó, tác phẩm điêu khắc “Phổ thinh lặng” của nghệ sĩ Lập Phương là sự kết hợp giữa sự mềm - cứng của vật liệu, đường cong tinh tế, khoảng trống gợi nhiều suy nghĩ.

Bộ ảnh chân dung giàu cảm xúc của nhiếp ảnh gia Tang Tang (Ảnh: Ban tổ chức).

Mỗi bức ảnh hay một hình khối như lời kể, khơi gợi người xem cảm nhận, đặt câu hỏi. Qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, người xem được thấy trẻ rối loạn phổ tự kỷ với góc nhìn "đặc biệt". Các em không nhìn, không nghe, không phản ứng như trẻ bình thường. Thế giới nội tâm các em vận hành như một biểu đồ vô cực.

Theo ban tổ chức, rối loạn phổ tự kỷ (ASD) ngày càng được nhận diện rộng rãi trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, nhận thức của cộng đồng vẫn còn nhiều định kiến và thiếu thấu cảm đối với người tự kỷ cũng như gia đình của họ. Nhiều câu chuyện cá nhân bị bỏ quên, những cảm xúc bị gói kín, thế giới nội tâm khác biệt của người tự kỷ chưa được hiểu đúng, chưa được đồng hành.

Triển lãm lần này nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích sự đồng hành, thấu hiểu, tôn trọng sự khác biệt đối với người rối loạn phổ tự kỷ. Theo tiết lộ từ ê-kíp, họ phải liên hệ xin phép rất nhiều phụ huynh nhưng chỉ số ít người đồng ý cho con tham gia và công khai hình ảnh.

Tác phẩm điêu khắc “Phổ thinh lặng” của nghệ sĩ Lập Phương (Ảnh: Ban tổ chức).

"Hiểu người tự kỷ không phải để “điều chỉnh” họ trở nên bình thường, mà để mở rộng chính chúng ta. Mở rộng trái tim và giới hạn hiểu biết về khái niệm “bình thường”. Quyền đặc biệt của người tự kỷ không nằm ở sự ưu tiên hơn người khác, mà ở quyền được nhìn thấy, được lắng nghe và được tôn trọng sự khác biệt", đại diện ban tổ chức chia sẻ.