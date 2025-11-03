“Tinh hoa Thu Hà Nội” - Không gian nghệ thuật kết nối truyền thống và hiện đại

Giữa hàng nghìn gian hàng, khu trưng bày mang tên “Tinh hoa Thu Hà Nội” nổi bật như một điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa, truyền thống và hiện đại cùng song hành. Đây không chỉ là khu trưng bày, mà là một hành trình trải nghiệm tinh thần Hà Nội - thanh lịch, tinh tế và đầy sáng tạo.

Phân khu tinh hoa Thu Hà Nội tại Hội chợ mùa Thu 2025 (Ảnh: BTC).

Không gian của ký ức và cảm xúc

Bước chân vào khu vực “Tinh hoa Thu Hà Nội”, du khách như được trở lại với những mùa thu xưa - nơi tiếng rao cốm vang lên giữa phố phường, nơi tà áo dài bay nhẹ trong gió, nơi hương sen Hồ Tây quyện cùng vị trà Tân Cương. Các gian trưng bày được thiết kế mô phỏng kiến trúc nhà cổ Hà Nội, xen kẽ giữa ánh sáng vàng ấm áp và mùi hương mộc mạc của tre, nứa.

Ở đó, người xem có thể chiêm ngưỡng sản phẩm của các làng nghề truyền thống - từ gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, tranh Đông Hồ cho đến những món đồ thủ công tinh xảo của nghệ nhân trẻ. Mỗi sản phẩm là một câu chuyện kể về văn hóa, về bàn tay tài hoa và khát vọng giữ gìn bản sắc Việt giữa nhịp sống hiện đại.

Bà Nguyễn Thị Hòa, một nghệ nhân gốm đến từ Gia Lâm, chia sẻ: “Tôi tham gia hội chợ không chỉ để quảng bá sản phẩm, mà còn để lan tỏa tình yêu với nghề. Khi thấy người trẻ dừng lại ngắm những món gốm, tôi tin rằng giá trị truyền thống vẫn còn chỗ đứng trong lòng người Hà Nội”.

Con đường mùa thu - một nét độc đáo trong hội chợ (Ảnh: BTC).

Cầu nối giữa truyền thống và sáng tạo

Không chỉ là nơi tái hiện nét xưa, “Tinh hoa Thu Hà Nội” còn giới thiệu nhiều dự án sáng tạo của các startup trẻ trong lĩnh vực thiết kế, du lịch và văn hóa. Từ ứng dụng du lịch thực tế ảo tái hiện không gian phố cổ, đến những sản phẩm thời trang kết hợp chất liệu truyền thống với phong cách hiện đại - tất cả cùng góp phần tạo nên một Hà Nội vừa quen, vừa mới.

Theo ban tổ chức, khu trưng bày này được xây dựng như “cây cầu kết nối giữa quá khứ và tương lai”, giữa nghệ thuật truyền thống và công nghiệp sáng tạo. Đó cũng là thông điệp xuyên suốt mà Hội chợ Mùa Thu 2025 muốn gửi gắm: phát triển kinh tế phải đi cùng gìn giữ văn hóa - bởi văn hóa chính là linh hồn của thương hiệu Việt.

Dấu ấn của một hội chợ tầm quốc gia

Với quy mô hơn 3.000 gian hàng, quy tụ 2.500 doanh nghiệp đến từ 34 tỉnh, thành phố và nhiều đối tác quốc tế, Hội chợ Mùa Thu 2025 được xem là một trong những sự kiện kinh tế - văn hóa quy mô quốc gia, góp phần thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh của Chính phủ đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Năm phân khu chủ đề của hội chợ được thiết kế khoa học, trong đó “Tinh hoa Thu Hà Nội” được xem là khu vực hội tụ văn hóa đặc sắc nhất, kết hợp giữa nghệ thuật, ẩm thực, thời trang và không gian sống xanh. Bên cạnh đó, chương trình giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản làng nghề, ẩm thực vùng miền đã thu hút đông đảo khách tham quan.

Theo dự kiến của ban tổ chức, Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ đón trung bình khoảng 500.000 lượt khách mỗi ngày - con số ấn tượng cho thấy sức hút của một sự kiện mang đậm bản sắc Việt.

Không gian mang đậm sắc mua thu Hà Nội (Ảnh: BTC).

Trong dòng người về hội chợ, chị Nguyễn Mai Anh (quận Cầu Giấy) chia sẻ: “Tôi đã đọc về Hội chợ Mùa Thu từ đầu tháng và rất mong được trải nghiệm. Không khí ở đây thật đặc biệt - vừa có nét truyền thống, vừa rất hiện đại. Tôi cảm nhận được một Hà Nội rất thật, rất gần gũi".

Hồn thu ở lại

Khi ánh hoàng hôn buông xuống, những dải đèn lồng trong khu “Tinh hoa Thu Hà Nội” bắt đầu sáng rực, phản chiếu trên những tà áo dài, những chiếc quạt giấy, những chiếc chén gốm nhỏ xinh. Tiếng đàn bầu, tiếng trống chầu, hòa cùng mùi hương của trà sen, bánh cốm, tạo nên một Hà Nội vừa cổ điển, vừa hiện đại - vừa mềm mại, vừa mạnh mẽ.

Hội chợ Mùa Thu 2025 không đơn thuần là nơi giao thương, mà còn là một bản giao hưởng văn hóa - nơi những giá trị truyền thống được tôn vinh và truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay. Và trong bản giao hưởng ấy, “Tinh hoa Thu Hà Nội” chính là khúc nhạc trong trẻo nhất, gói trọn tinh thần của đất và người Thủ đô - thanh lịch, nhân văn và luôn hướng về tương lai.