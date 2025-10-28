Sự thật phía sau quảng cáo môi giới bán dâm trên TikTok

Như đã đề cập trong bài viết "Quảng cáo bán dâm tràn lan trên TikTok", những ngày gần đây, người dùng mạng xã hội này liên tục bắt gặp các video quảng cáo có nội dung phản cảm, thậm chí là mời chào bán dâm.

Quảng cáo trên TikTok để dẫn dắt "con mồi"

Các video quảng cáo thường xuất hiện hình ảnh những cô gái ăn mặc gợi cảm, khoe da thịt nhằm lôi kéo người xem. Nội dung quảng cáo liên tục kêu gọi, mời chào người xem nhấn vào đường dẫn liên kết để được “phục vụ”.

Video quảng cáo sử dụng hình ảnh và từ ngữ gợi dục để lôi kéo người dùng sang các hội nhóm Telegram (Ảnh: Thế Anh).

Trên trang web về tiêu chuẩn cộng đồng của TikTok, nền tảng này tuyên bố không cho phép các dịch vụ tình dục, sản phẩm tình dục, hoạt động tình dục, nội dung, văn bản và âm thanh khiêu dâm, nội dung gợi dục, ảnh khỏa thân và phơi bày thân thể.

Bất chấp các quy định của nền tảng, nhóm đối tượng trên vẫn tìm ra cách để lách luật và chạy quảng cáo môi giới bán dâm trên TikTok.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Ngọc Anh, một chuyên gia trong lĩnh vực Digital Marketing, cho biết những video quảng cáo này đã sử dụng nhiều từ lóng, từ viết tắt để vượt qua hệ thống kiểm duyệt của nền tảng.

“Thực đơn hôm nay gồm có… Chỉ với 2 tờ xanh, hãy nhắn em ngay để lên lịch”, nội dung trong một video quảng cáo bán dâm trên TikTok.

Một số người dùng còn bắt gặp cả quảng cáo liên quan đến thuốc kích dục (Ảnh: Thế Anh).

Chưa dừng lại ở đó, một số người dùng phản ánh rằng họ còn gặp phải quảng cáo liên quan đến thuốc kích dục với những hình ảnh và lời lẽ thô tục.

Mục đích chính của những video quảng cáo trên nhằm kích thích nhu cầu và lôi kéo "con mồi" từ TikTok sang nền tảng Telegram. Theo đó, khi truy cập liên kết gắn cùng video quảng cáo, người dùng sẽ được dẫn tới các hội nhóm môi giới bán dâm trên Telegram.

Cái bẫy tinh vi được giăng trên Telegram

Sau khi truy cập vào những hội nhóm này, người dùng sẽ ngay lập tức được các "tú ông", "tú bà" tiếp cận. Theo giới thiệu từ quản trị viên của một hội nhóm, những "khách vip" tham gia vào nhóm Telegram sẽ được tự do lựa chọn "đào" một cách thoải mái và miễn phí vận chuyển đến tận nơi.

Nạn nhân sẽ được lôi kéo để đăng ký thẻ hội viên nếu muốn sử dụng dịch vụ (Ảnh: Thế Anh).

Ban đầu, tài khoản trên sẽ gửi một số hình ảnh gợi cảm của nhiều cô gái khác nhau để người dùng lựa chọn. Đồng thời, người dùng cũng nhận được bảng báo giá chi tiết về các gói dịch vụ tình dục với mức chi phí dao động 1-5 triệu đồng.

Tuy nhiên, để có thể sử dụng dịch vụ, người dùng sẽ cần phải đăng ký trở thành hội viên của câu lạc bộ. Theo quảng cáo, hội viên sẽ nhận được ưu đãi như giảm 50% phí dịch vụ, có thể đặt lịch hẹn tại mọi khu vực hoặc thanh toán sau khi đã dùng dịch vụ.

"Để lên lịch hẹn cũng như lấy thông tin liên lạc của các bé, anh cần có thẻ hội viên của câu lạc bộ bên em. Sau khi anh đăng ký thẻ thành công, câu lạc bộ sẽ cung cấp số điện thoại, Zalo và Telegram của các bé cho anh kiểm tra.

Khi đó, anh ưng ý bé nào thì chọn bé đó, còn không thì anh có thể đổi bé khác. Chi phí làm thẻ dịch vụ bên em là 126.000 đồng trọn gói, sử dụng trong 12 tháng để đặt lịch em gái đi chơi 24/24", người này cho biết.

Tùy theo từng hội nhóm, mức chi phí đăng ký để trở thành hội viên sẽ khác nhau, dao động 100.000-250.000 đồng. Thậm chí, trước khi chuyển tiền để đăng ký trở thành hội viên chính thức, người dùng còn được tham gia vào một nhóm Telegram với nhiều hội viên khác để trao đổi thông tin.

Trên thực tế, nhóm này hầu hết là "chim mồi" nhằm lôi kéo lòng tin của người mới. Tất cả đều là trò lừa đảo tinh vi được dàn dựng một cách kỹ lưỡng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Kẻ gian đã thực hiện chiêu trò tinh vi để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân (Ảnh: Thế Anh).

Hồi tháng 5/2025, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan chức năng đã tiếp nhận trình báo của một nam thanh niên về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dịch vụ gái gọi trên nền tảng Telegram.

Nạn nhân cho biết anh đã vào ứng dụng Telegram để xem phim đồi trụy và tìm dịch vụ gái gọi. Sau đó, anh được các đối tượng hướng dẫn nạp tiền để kích hoạt thẻ thành viên và nhận "hoa hồng" từ việc nạp tiền.

Tổng số tiền mà người này đã nạp lên tới hơn 3,5 tỷ đồng nhưng sau đó nam thanh niên không rút được ra. Các đối tượng tiếp tục hướng dẫn anh phải làm thêm nhiệm vụ mới để rút được tiền. Khi biết bản thân đã sập bẫy, anh mới đến cơ quan công an để trình báo sự việc.

Có thể thấy, chiêu trò lừa đảo này đã được kẻ gian thay đổi và thực hiện một cách tinh vi hơn trước. Không còn chỉ là giới thiệu làm việc nhẹ lương cao, nhóm lừa đảo đã từng bước dẫn dắt nạn nhân vào cái bẫy mà chúng giăng sẵn.