Quảng cáo bán dâm tràn lan trên TikTok

Theo đó, những video quảng cáo này thường xuất hiện hình ảnh các cô gái ăn mặc gợi cảm, khoe da thịt nhằm lôi kéo người xem. Nội dung quảng cáo liên tục kêu gọi, mời chào người xem nhấn vào đường dẫn liên kết để được “phục vụ”.

Khi truy cập theo đường dẫn trong quảng cáo, người dùng sẽ được chuyển đến những hội nhóm mua bán dâm trên Telegram (Ảnh: Thế Anh).

Khi truy cập theo liên kết gắn cùng video quảng cáo, người dùng sẽ được dẫn tới các hội nhóm môi giới bán dâm trên Telegram. Bên trong các hội nhóm này tràn ngập video, hình ảnh khỏa thân và thông tin về các cô gái mà các "tú ông", "tú bà" cung cấp.

Theo giới thiệu từ quản trị viên của một hội nhóm có tên "Thiên đường... đi kín", những "khách vip" tham gia vào nhóm Telegram sẽ được tự do lựa chọn "đào" một cách thoải mái và miễn phí vận chuyển đến tận nơi.

Trên trang web về tiêu chuẩn cộng đồng của TikTok, nền tảng này tuyên bố không cho phép các dịch vụ tình dục, sản phẩm tình dục, hoạt động tình dục, nội dung, văn bản và âm thanh khiêu dâm, nội dung gợi dục, ảnh khỏa thân và phơi bày thân thể.

“Văn bản, âm thanh hoặc từ ngữ khiêu dâm trực tiếp mô tả hoặc nhắc đến hoạt động tình dục, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm tình dục cụ thể không được phép xuất hiện”, TikTok cho biết trong điều khoản.

Bất chấp các quy định của nền tảng, nhóm đối tượng trên vẫn tìm ra cách để lách luật và chạy quảng cáo môi giới bán dâm trên TikTok.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Ngọc Anh, một chuyên gia trong lĩnh vực Digital Marketing, cho biết những video quảng cáo này đã sử dụng nhiều từ lóng, từ viết tắt để vượt qua hệ thống kiểm duyệt của nền tảng.

“Thực đơn hôm nay gồm có… Chỉ với 2 tờ xanh, hãy nhắn em ngay để lên lịch”, nội dung trong một video quảng cáo bán dâm trên TikTok.

Những video quảng cáo bán dâm đã sử dụng nhiều từ lóng, từ viết tắt để vượt qua hệ thống kiểm duyệt của nền tảng (Ảnh: Thế Anh).

Những video quảng cáo này đều được “chạy” ở các kênh có quy mô nhỏ khoảng 1.000-3.000 lượt theo dõi. Nhiều khả năng, những tài khoản trên đã được thu mua với số lượng lớn để phục vụ riêng cho mục đích quảng cáo.

"Những nội dung quảng cáo dạng này thường được thực hiện theo hình thức ăn xổi, đánh nhanh rút gọn. Vì thế, họ sẽ quảng cáo rất rầm rộ trong một khoảng thời gian ngắn để tạo sự thu hút. Sau khi đạt được mục đích, họ sẽ bỏ luôn những tài khoản đó", bà Ngọc Anh nói thêm.

Trước đó, vấn nạn livestream quảng cáo bán dâm từng xuất hiện tràn lan trên TikTok vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Đến nay, một lần nữa những nội dung dạng này lại bùng phát và "tấn công" người dùng.