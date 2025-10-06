TikTok bị “tố” đề xuất nội dung khiêu dâm cho trẻ em

Kết quả nghiên cứu vừa được công bố của Global Witness - Tổ chức phi chính phủ chuyên về điều tra, chống lại các hành vi bóc lột và lạm dụng - cho biết thuật toán của TikTok đã hướng người dùng trẻ tuổi đến với các nội dung khiêu dâm thông qua các gợi ý tìm kiếm.

Để thực hiện nghiên cứu của mình, Global Witness đã tạo ra 7 tài khoản TikTok mới và khai báo tuổi người dùng là 13, độ tuổi tối thiểu để tham gia TikTok. Các tài khoản được tạo ra trên những điện thoại đã được khôi phục cài đặt gốc và không có lịch sử tìm kiếm.

Một báo cáo cho biết TikTok đã gợi ý các nội dung khiêu dâm cho trẻ em ngay khi đứa trẻ lần đầu tiên sử dụng mạng xã hội này (Ảnh minh họa: Getty).

Sở dĩ Global Witness phải thực hiện những thiết lập này nhằm đảm bảo rằng tài khoản mới được tạo ra là tài khoản “sạch” hoàn toàn, giúp các nội dung được gợi ý trên TikTok không liên quan đến những nội dung đã xem hoặc lịch sử tìm kiếm nội dung trên mạng xã hội này.

Báo cáo của Global Witness cho biết 3/7 tài khoản ở độ tuổi 13 do tổ chức này lập ra đã được đề xuất các nội dung khiêu dâm ngay khi nhấn vào thanh tìm kiếm ở lần sử dụng TikTok đầu tiên.

Với 4 tài khoản còn lại, chỉ sau một vài lần xem nội dung trên TikTok, mạng xã hội này đã bắt đầu gợi ý các nội dung khiêu dâm.

Global Witness cho biết các gợi ý tìm kiếm của TikTok “rất mang tính chất khiêu dâm” ngay cả với người dùng khai báo độ tuổi là 13 và kích hoạt “chế độ hạn chế”, là tính năng giúp hạn chế tiếp xúc với những nội dung không phù hợp với độ tuổi, bao gồm cả những nội dung gợi dục và mang tính khiêu dâm.

Global Witness đã phát hiện vấn đề này vào tháng 4 và thông báo tình trạng với TikTok. Mạng xã hội này cam kết sẽ hành động ngay lập tức để khắc phục vấn đề. Tuy nhiên, khi Global Witness thử lại vào tháng 8, họ vẫn phát hiện TikTok tiếp tục đề xuất những nội dung khiêu dâm với người dùng ở độ tuổi 13.

“Quan điểm của chúng tôi không chỉ là TikTok đang hiển thị nội dung khiêu dâm cho trẻ vị thành niên, mà các thuật toán tìm kiếm của TikTok còn đang chủ động đẩy trẻ vị thành niên đến với các nội dung khiêu dâm”, Global Witness viết trong báo cáo.

Quy tắc cộng đồng của TikTok cấm các nội dung chứa cảnh khỏa thân, hoạt động tình dục, dịch vụ tình dục cũng như bất kỳ nội dung nào chứa hành vi gợi dục hoặc phơi bày cơ thể đáng kể liên quan đến thanh thiếu niên.

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều người dùng TikTok, họ vẫn thường xuyên bắt gặp những nội dung “khoe thân” quá đà, các động tác vũ đạo mang tính gợi dục hoặc các video với nội dung nhạy cảm… xuất hiện tràn lan trên TikTok.

Sau khi báo cáo của Global Witness được công bố, một phát ngôn viên của TikTok đã khẳng định công ty luôn giữ an toàn cho trải nghiệm của người dùng.

“Ngay khi nhận được thông báo về những cáo buộc này, chúng tôi đã lập tức điều tra, xóa nội dung vi phạm chính sách và triển khai các cải tiến cho tính năng gợi ý nội dung”, phát ngôn viên của TikTok cho biết, đồng thời nói thêm rằng TikTok hiện có hơn 50 tính năng và cài đặt được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ sự an toàn cho người dùng ở tuổi thanh thiếu niên.

Báo cáo của Global Witness được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia phương Tây đang thúc đẩy mạnh mẽ hơn các biện pháp bảo vệ trẻ em trên mạng và TikTok đang phải đối mặt với nhiều vụ kiện cáo buộc nền tảng mạng xã hội này gây hại cho sức khỏe tâm thần của người dùng trẻ tuổi.

Ngoài TikTok, các nền tảng mạng xã hội khác như YouTube, Instagram, Facebook… cũng đang phải áp dụng nhiều giải pháp công nghệ khác nhau để ngăn chặn những người dùng chưa đủ tuổi và lọc nội dung phù hợp với từng độ tuổi.