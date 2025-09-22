Lần đầu tiên, tốc độ Internet tại Việt Nam lọt top 10 nhanh nhất thế giới

Tốc độ mạng Internet cố định của Việt Nam lần đầu lọt top 10 nhanh nhất thế giới

SpeedTest - dịch vụ trực tuyến chuyên phân tích và đánh giá hiệu suất, tốc độ truy cập Internet của các nhà mạng - vừa công bố báo cáo Chỉ số Internet Toàn cầu về tốc độ mạng Internet của các quốc gia trên thế giới, tính đến tháng 8 năm nay.

Theo báo cáo của SpeedTest, tốc độ kết nối mạng Internet cố định trung bình trên toàn cầu đạt 104,43 Mbps khi tải xuống và 56,59 Mbps khi tải lên; tốc độ mạng di động trung bình trên toàn cầu đạt 90,69 Mbps khi tải xuống và 13,06 Mbps khi tải lên.

Tốc độ mạng cố định tại Việt Nam lần đầu lọt vào top 10 quốc gia nhanh nhất thế giới, nhanh hơn gấp đôi so với tốc độ trung bình toàn cầu (Ảnh minh họa: Internet).

Đáng chú ý, tốc độ Internet trung bình tại Việt Nam, cả mạng cố định lẫn mạng di động, đã liên tục được cải thiện, giúp thứ hạng của Việt Nam được tăng thêm trong bảng xếp hạng của SpeedTest.

Cụ thể, mạng Internet cố định của Việt Nam trong tháng 8 đạt tốc độ trung bình 261,80 Mbps khi tải xuống và 237,66 Mbps khi tải lên, tăng thêm 3 bậc và đứng vị trí thứ 10 trong top 10 quốc gia có tốc độ mạng Internet cố định nhanh nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên Việt Nam lọt danh sách này.

So sánh tốc độ mạng Internet cố định của Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Không có số liệu của Timor-Leste trong báo cáo của SpeedTest.

Trước đó vào tháng 4, ba nhà mạng lớn nhất Việt Nam là Viettel, VNPT và FPT đã đồng loạt tăng tốc độ gói cước Internet cố định tối thiểu lên 300 Mbps, gần gấp đôi so với trước đây, điều này đã góp phần cải thiện tốc độ mạng Internet cố định trong nước.

Kết quả này giúp mạng Internet cố định tại Việt Nam xếp vị trí thứ 6 tại châu Á, sau Singapore (hạng nhất), Hồng Kông (Trung Quốc) (hạng 3), Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (hạng 4), Macao (Trung Quốc) (hạng 6) và Thái Lan (hạng 9).

10 quốc gia và vùng lãnh thổ có tốc độ mạng Internet cố định nhanh nhất châu Á.

Tính riêng tại khu vực Đông Nam Á, tốc độ mạng Internet cố định của Việt Nam xếp ở vị trí thứ 3, chỉ sau Singapore và Thái Lan.

Thứ hạng tốc độ mạng Internet di động tại Việt Nam cũng tăng thêm 3 bậc trong tháng 8, xếp thứ 16 toàn cầu về tốc độ trung bình khi tải xuống. Hiện mạng Internet di động tại Việt Nam đạt tốc độ trung bình 152,17 Mbps khi tải xuống và 33,32 Mbps khi tải lên.

10 quốc gia có tốc độ mạng Internet di động nhanh nhất châu Á. Việt Nam xếp ở vị trí thứ 10.

Tốc độ mạng Internet di động Việt Nam xếp hạng 10 tại khu vực châu Á, sau Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (hạng 1), Qatar (hạng 2), Kuwait (hạng 3), Hàn Quốc (hạng 5), Bahrain (hạng 6), Ả rập Xê Út (hạng 8), Brunei (hạng 9), Trung Quốc (hạng 11) và Singapore (hạng 12).

Trong khi đó, nếu tính riêng tại khu vực Đông Nam Á, tốc độ mạng di động cố định tại Việt Nam xếp ở vị trí thứ 3, sau Brunei và Singapore.

So sánh tốc độ mạng di động của Việt Nam và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Không có số liệu của Myanmar và Timor-Leste.

10 quốc gia có tốc độ mạng Internet nhanh nhất và chậm nhất thế giới

Singapore tiếp tục giữ vững danh hiệu quốc gia có tốc độ mạng cố định nhanh nhất thế giới trong nhiều tháng liền, đạt tốc độ trung bình 394,3 Mbps khi tải xuống và 289,69 Mbps khi tải lên.

Chile xếp ở vị trí thứ 2, với tốc độ trung bình đạt 347,4 Mbps khi tải xuống và 269,75 Mbps khi tải lên.

Đáng chú ý, trong số 10 quốc gia có tốc độ mạng Internet cố định nhanh nhất thế giới, khu vực châu Á góp mặt với 6 cái tên.

10 quốc gia và vùng lãnh thổ có tốc độ mạng Internet cố định nhanh nhất thế giới.

Ở chiều hướng ngược lại, Syria là quốc gia có tốc độ mạng Internet cố định chậm nhất thế giới, với tốc độ truy cập trung bình đạt 3,35 Mbps khi tải xuống và 3,12 Mbps khi tải lên. Cuba, Afghanistan, Ethiopia và Libya là những cái tên còn lại góp mặt trong top 5 quốc gia có tốc độ mạng cố định chậm nhất thế giới.

10 quốc gia có tốc độ mạng Internet cố định chậm nhất thế giới.

Về tốc độ mạng di động, hiện Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất là quốc gia có tốc độ mạng di động nhanh nhất thế giới, đạt 614,42 Mbps khi tải xuống và 35,04 Mbps khi tải lên. Qatar, Kuwait, Brazil và Hàn Quốc là những cái tên góp mặt trong top 5.

Cũng như mạng cố định, các quốc gia châu Á chiếm ưu thế khi góp mặt 7 trong tổng số 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có tốc độ mạng di động nhanh nhất thế giới.

10 quốc gia và vùng lãnh thổ có tốc độ mạng Internet di động nhanh nhất thế giới.

Ở chiều hướng ngược lại, Bolivia là cái tên xếp cuối về tốc độ truy cập mạng di động, khi chỉ đạt tốc độ 14,69 Mbps khi tải xuống và 11,35 Mbps khi tải lên. Belarus, Swaziland, Pakistan và Syria là những cái tên góp mặt trong top 5 quốc gia có mạng di động chậm nhất thế giới.

Danh sách 10 quốc gia có tốc độ mạng di động chậm nhất thế giới.

Nhìn chung, các nước có nền kinh tế kém phát triển, bị cấm vận hoặc ảnh hưởng bởi chiến tranh… là những quốc gia có tốc độ mạng Internet cố định và di động chậm nhất thế giới hiện nay.