Chip 6G "siêu băng thông rộng" có tốc độ nhanh hơn 5G gấp 10 lần

Sơ đồ của con chip mới (ảnh: Tao et al., Nature, 2025).

Mặc dù mạng truyền thông 6G dự kiến ​​sẽ không được triển khai cho đến những năm 2030, nhưng nền tảng cho 6G cần có khá nhiều thời gian để chuẩn bị.

Chúng ta đã thấy một số nguyên mẫu đạt được tốc độ này, nhưng thường không hiệu quả bằng con chip mới đây do các nhà khoa học tại Đại học Bắc Kinh, Đại học Thành phố Hồng Kông ở Trung Quốc và Đại học California, Santa Barbara nghiên cứu phát triển.

Thứ nhất, con chip này rất nhỏ, chỉ 11 mm x 1,7 mm. Nhưng bên trong kích thước nhỏ bé đó là một "băng tần siêu rộng" trải dài từ 0,5 GHz đến 115 GHz. Việc phủ sóng phổ tần này đòi hỏi chín băng tần vô tuyến khác nhau, do đó nó cũng cần được trang bị nhiều linh kiện đa dạng hơn.

Nhờ có bộ điều biến điện quang chuyển đổi tín hiệu vô tuyến thành tín hiệu quang, hệ thống mới này đã được hiện thực hóa. Ngược lại, con chip sử dụng bộ dao động quang điện tử để tạo ra tần số vô tuyến trong băng tần siêu rộng.

Điều này cho phép chip mới đạt tốc độ xung nhịp hơn 100 Gbps. Để so sánh, công nghệ 5G đạt tốc độ tối đa 10 Gbps, nhưng trên thực tế thì chậm hơn nhiều, ví dụ, các nhà cung cấp ở Mỹ thường cung cấp tốc độ trung bình từ 150 đến 300 Mbps.

Mặc dù các công ty công nghệ vẫn còn rất nhiều việc phải làm để phát triển cơ sở hạ tầng, nhưng công nghệ không dây 6G gần như chắc chắn sẽ ra mắt trong thập kỷ tới, đúng lúc để đáp ứng nhu cầu dữ liệu ngày càng tăng của chúng ta, nhờ vào công nghệ phát trực tuyến độ phân giải siêu cao (UHD) và xu hướng tích hợp AI vào mọi thứ.