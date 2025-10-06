"Max" sẽ không còn mang nghĩa là lớn nhất khi iPhone màn hình gập xuất hiện. Thông thường, từ “Max” hàm ý không gì có thể vượt qua nó. Tuy vậy, Apple đã từng phá vỡ quy tắc này khi giới thiệu chip M1 Ultra, mạnh hơn cả M1 Max. Và lịch sử dường như sắp lặp lại.

iPhone 17 Pro Max có thể là chiếc iPhone "Max" cuối cùng (Ảnh: Gizmodo).

Theo các thông tin rò rỉ, bên cạnh iPhone 18 Pro Max ra mắt vào năm 2026, Apple cũng sẽ công bố một dòng sản phẩm hoàn toàn mới. Nhiều khả năng, mẫu máy này sẽ có tên gọi iPhone Fold hoặc iPhone Ultra.

iPhone Fold sẽ là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple. Dự kiến, thiết bị sẽ có màn hình ngoài kích thước 5,5 inch và màn hình trong kích thước 7,8 inch. Điều này biến iPhone Fold trở thành chiếc iPhone có màn hình lớn nhất từ trước đến nay.

Sự xuất hiện của iPhone Fold cũng đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong tư duy sản phẩm của Apple. Từ trước đến nay, dòng “Max” thể hiện phiên bản cao cấp nhất, mạnh nhất và lớn nhất.

Sau khi Fold ra đời, “Max” có thể chỉ còn là một lựa chọn truyền thống cao cấp, trong khi Fold trở thành biểu tượng cho tương lai và sự đổi mới.

Với phần lớn người dùng phổ thông, phiên bản Pro Max có lẽ vẫn là lựa chọn an toàn hơn. Mẫu máy này có thể đáp ứng tốt hầu hết mọi trải nghiệm sử dụng thường ngày.

Trong khi đó, iPhone Fold sẽ hướng tới nhóm người dùng yêu thích trải nghiệm mới lạ, các tính năng độc đáo chỉ xuất hiện trên những chiếc điện thoại màn hình gập. Dĩ nhiên, mức giá dự kiến hơn 2.000 USD sẽ trở thành rào cản không nhỏ đối với người dùng.