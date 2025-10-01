Đọ pin của iPhone Air và Samsung Galaxy S25 Edge: Máy nào thắng?

Vào tháng 5 vừa qua, Samsung cho ra mắt Galaxy S25 Edge, chiếc điện thoại mỏng nhất từ trước đến nay của hãng với độ dày chỉ 5,8mm. Dường như Samsung đã khơi mào cuộc chiến smartphone siêu mỏng và Apple lập tức có câu trả lời khi cho ra mắt iPhone Air vào tháng 9, với độ dày chỉ 5,6mm.

Do sở hữu thiết kế quá mỏng, cả iPhone Air lẫn Galaxy S25 Edge đều sở hữu thỏi pin khiêm tốn so với các sản phẩm khác hiện có trên thị trường. Trong đó, Galaxy S25 Edge có pin 3.900 mAh, còn iPhone Air có thỏi pin khiêm tốn chỉ 3.149 mAh.

Bù lại, iPhone Air có màn hình nhỏ hơn (6,5 inch so với 6,7 inch) và độ phân giải thấp hơn Galaxy S25 Edge (2736 x 1260 so với 3120 x 1440), nghĩa là sẽ tiêu tốn ít pin hơn khi sử dụng.

So sánh cấu hình giữa iPhone Air và Galaxy S25 Edge (Nhấn vào ảnh để xem cỡ lớn).

Vậy giữa iPhone Air và Galaxy S25 Edge, chiếc điện thoại nào có thời gian sử dụng pin lâu hơn? Kênh YouTube PhoneBuff đã đi tìm câu trả lời.

Để so sánh thời lượng sử dụng pin của iPhone Air và Galaxy S25 Edge khi chạy các tác vụ giống nhau, kênh PhoneBuff đã sử dụng hai cánh tay robot để tự động kích hoạt các chức năng và ứng dụng giống nhau trên bộ đôi smartphone này.

Nhằm đảm bảo tính cân bằng khi so sánh thời gian sử dụng pin, các mẫu smartphone đều được sạc đầy pin 100%, thiết lập độ phân giải màn hình ở mức cao nhất, với tần số quét màn hình 120Hz.

Đầu tiên, PhoneBuff đã cho cả hai mẫu smartphone cùng thực hiện một cuộc gọi kéo dài suốt một giờ đồng hồ, nhưng màn hình sẽ được tắt giống như khi người dùng gọi điện trên smartphone. Sau khi kết thúc cuộc gọi, pin trên Galaxy S25 Edge đã bị giảm xuống còn 96%, còn iPhone Air chỉ bị giảm xuống 98%.

Tiếp theo, bộ đôi smartphone này sẽ được sử dụng để gửi và nhận tin nhắn liên tục trong một giờ đồng hồ. Kết quả, pin của cả 2 sản phẩm đều giảm xuống còn 90%.

PhoneBuff sau đó sử dụng iPhone Air và Galaxy S25 Edge cho các tác vụ người dùng thường làm hàng ngày như kiểm tra email, duyệt web, truy cập ứng dụng thương mại điện tử, mạng xã hội… với mỗi tác vụ này kéo dài trong một giờ liên tục.

Kết thúc các quá trình này, pin của iPhone Air tụt xuống còn 65%, trong khi Galaxy S25 Edge có mức pin 69%.

Sau khi trải qua những bài kiểm tra mức tiêu thụ pin đầu tiên, PhoneBuff sẽ đặt hai chiếc smartphone này vào chế độ chờ kéo dài trong 16 tiếng. Sau khi thời gian chờ kết thúc, mức tiêu thụ pin của iPhone Air là 9% (pin tụt xuống còn 56%), trong khi Galaxy S25 Edge tiêu thụ 7% (còn 62% pin).

Pin của iPhone Air đã bị sụt giảm đáng kể sau thời gian chờ kéo dài 16 tiếng (Ảnh cắt từ clip).

PhoneBuff tiếp tục cho bộ đôi smartphone này chạy các ứng dụng Youtube, chơi game, bản đồ Google Maps, nghe nhạc Spotify và lướt mạng xã hội Snapchat. Mỗi ứng dụng sẽ có thời gian hoạt động kéo dài trong một giờ đồng hồ trước khi chuyển sang ứng dụng tiếp theo.

Sau khi đã chạy hết các ứng dụng được chuẩn bị sẵn, cánh tay robot sẽ khởi chạy lại các ứng dụng này từ đầu, nhưng thay vì để ứng dụng chạy liên tục trong một giờ đồng hồ, cánh tay robot sẽ tự động chuyển đổi qua lại liên tục giữa các ứng dụng cho đến khi pin trên smartphone bị cạn kiệt hoàn toàn.

Kết quả cuối cùng, iPhone Air đã bị tắt nguồn trước, với thời gian sử dụng liên tục 25 giờ 58 phút (bao gồm cả 16 tiếng thời gian chờ), trong đó thời gian sáng màn hình là 9 giờ 58 phút.

Galaxy S25 Edge đã giành được chiến thắng, nhưng với cách biệt chỉ một phút. Cụ thể, chiếc smartphone siêu mỏng của Samsung có thời gian sử dụng liên tục 25 giờ 59 phút, trong đó thời gian sáng màn hình là 9 giờ 59 phút.

Đọ pin của bộ đôi điện thoại siêu mỏng Galaxy S25 Edge và iPhone Air (Video: PhoneBuff).

Kết quả cho thấy cả Samsung và Apple đều đã tối ưu rất tốt thời gian sử dụng pin trên bộ đôi smartphone siêu mỏng của mình.

Mặc dù iPhone Air thất bại trong bài kiểm tra này, nhưng khoảng cách chỉ là một phút. Với viên pin nhỏ hơn và thiết kế mỏng hơn, có thể xem iPhone Air mới là thiết bị cho thấy khả năng tối ưu pin tốt hơn.