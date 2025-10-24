Tỷ phú Changpeng Zhao, người được biết đến với biệt danh CZ, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực tiền điện tử. Ông đã từ chức giám đốc Binance vào năm 2023 sau khi công ty này nhận tội do không duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả và phải nộp mức phạt 4,3 tỷ USD.

Tối 23/10 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ân xá cho Changpeng Zhao (Ảnh: CNBC).

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, Zhao cho biết ông vô cùng biết ơn vì sự ân xá từ Tổng thống Trump.

"Tổng thống Trump đã duy trì cam kết của nước Mỹ đối với sự công bằng, đổi mới và công lý. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp nước Mỹ trở thành thủ phủ của tiền điện tử", CZ viết.

Năm 2023, chính quyền Mỹ cáo buộc Binance đã không báo cáo những giao dịch đáng ngờ với các tổ chức bao gồm Hamas và AI- Qaeda, cũng như với các trang web chuyên buôn bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em.

Zhao, một công dân Canada sinh ra tại Trung Quốc, đã nộp phạt 50 triệu USD và thụ án gần 4 tháng tù vào năm 2024 sau khi nhận tội với cùng cáo buộc như công ty của mình.

Tuy nhiên, ông vẫn nắm giữ cổ phần tại Binance. Trong khi đó, một trong những người được ông bổ nhiệm đã trở thành giám đốc điều hành mới.

"Tôi đã phạm sai lầm, và tôi phải chịu trách nhiệm", Zhao nói khi từ chức.

Sau thông tin CZ được ân xá, thị trường tiền điện tử đồng loạt chuyển sắc xanh. Trong đó, đồng BNB (token của sàn giao dịch Binance) nhận tác động tích cực nhất khi tăng gần 10% ngay sau thông tin trên, lên mức 1.150 USD.

Hàng loạt đồng tiền điện tử khác như Bitcoin tăng 3%, Ethereum tăng 3%, Solana tăng 5%,... Đây được đánh giá là một tín hiệu tích cực cho thị trường, đặc biệt sau giai đoạn sụt giảm mạnh vào đầu tháng 10 vừa qua.

Hàng loạt đồng tiền điện tử đã chuyển sắc xanh sau thông tin CZ được ân xá (Ảnh: National Economy Newspaper).

Theo Reuters, động thái ân xá đối với cựu giám đốc Binance của Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử và xóa bỏ những sai phạm trong quá khứ của lĩnh vực này.

Trước đó vào tháng 3, Tổng thống Trump đã ân xá cho 3 đồng sáng lập của sàn giao dịch tiền mã hóa BitMEX. Những người này đã nhận tội vào năm 2022 vì không tuân thủ đạo luật về chống rửa tiền.

Vào tháng 1, ông Trump cũng ân xá cho Ross Ulbricht, người bị kết án chung thân vì điều hành chợ đen trực tuyến Silk Road và là nhân vật có tiếng trong cộng đồng tiền điện tử.