Hàng loạt iPhone 17 Pro Max cam vũ trụ bị đổi màu

Tuần trước, một người dùng mạng xã hội Reddit có tên DakAttack316 đã chia sẻ về chiếc iPhone 17 Pro Max phiên bản màu cam vũ trụ bị chuyển sang màu vàng hồng chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng.

Ngày càng nhiều iPhone 17 Pro bị đổi màu (Ảnh: DakAttack316).

Theo MacRumors, ngày càng nhiều trường hợp tương tự được ghi nhận. Thậm chí, một số người dùng iPhone 17 Pro và ‌iPhone 17 Pro‌ Max phiên bản màu cam vũ trụ đã được đổi thiết bị mới do lỗi trên.

Các bài đăng trên những nền tảng mạng xã hội như Reddit và TikTok cho biết màu sắc của khung nhôm anodized trên ‌iPhone 17 Pro‌ và iPhone 17 Pro Max sẽ thay đổi theo thời gian. Mặt kính phía sau vẫn giữ nguyên màu sắc ban đầu, trong khi viền nhôm và khu vực camera chuyển sang tông màu vàng hồng.

Trong một số trường hợp, người dùng cho biết chiếc iPhone 17 Pro màu cam vũ trụ bị đổi màu chỉ sau 4 ngày sử dụng. Đáng nói, thiết bị luôn được bảo quản bên trong ốp lưng trong suốt từ Apple.

Theo một số báo cáo, nguyên nhân khiến iPhone 17 Pro Max phiên bản cam vũ trụ bị đổi màu là do tiếp xúc với dung dịch có chứa peroxide hoặc tiếp xúc lâu với tia cực tím.

Apple đã phủ bên ngoài khung nhôm của iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max một lớp bảo vệ để ngăn chặn sự tiếp xúc giữa khung nhôm và không khí. Tuy nhiên, nhiều khả năng lớp phủ bảo vệ này không phát huy tác dụng khiến quá trình oxy hóa trên khung nhôm vẫn diễn ra.

Ngoài ra, trong trường hợp lớp vỏ iPhone 17 Pro tiếp xúc với một số hóa chất cũng có thể đẩy nhanh quá trình oxy hóa và đổi màu này.

Một số người dùng đã được đổi thiết bị sau khi kiểm tra lỗi tại Apple (Ảnh: DakAttack316).

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng không nên sử dụng các hóa chất mạnh, chất tẩy rửa chứa cồn hoặc lớp vải quá xơ cứng để làm vệ sinh lớp vỏ iPhone 17 Pro vì điều này có thể khiến sản phẩm bị trầy xước hoặc đổi màu.

Trên trang web chính thức, Apple hướng dẫn người dùng lau sạch thiết bị với dung dịch cồn isopropyl 70%, cồn ethyl 75% hoặc sử dụng khăn lau khử trùng Clorox để lau nhẹ bề mặt bên ngoài của iPhone.

Đến nay, Apple chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về các trường hợp iPhone 17 Pro Max bị thay đổi màu sắc. Tuy vậy, một số người dùng cho biết họ đã được thay thế thiết bị sau khi kiểm tra.