Cụ thể, iPhone Air hiện được chào bán với mức giá 30 triệu đồng cho phiên bản 256GB, giảm 2 triệu đồng so với giá niêm yết. Các phiên bản dung lượng bộ nhớ 512GB và 1TB cũng được điều chỉnh giảm 1-2 triệu đồng tùy theo từng lựa chọn màu sắc khác nhau.

iPhone Air giảm giá tiền triệu sau một tháng lên kệ tại Việt Nam (Ảnh: 9to5mac).

Mức giảm giá trên được xem là tương đối lớn, đặc biệt với một dòng sản phẩm vừa mới lên kệ như iPhone Air. Trong khi đó, một số phiên bản iPhone 17 đến nay vẫn trong tình trạng khan hàng, thậm chí còn bị đẩy giá lên cao tại thị trường "chợ đen".

"iPhone Air là dòng sản phẩm hoàn toàn mới, được kỳ vọng sẽ thay thế cho dòng iPhone Plus trước đây. Tuy nhiên, mức độ đón nhận của thị trường chưa đạt được như kỳ vọng.

Hiện tại, iPhone Air chiếm khoảng 5% tổng doanh số của thế hệ iPhone mới. Thiết bị vẫn chưa tạo được sự bứt phá đáng kể để trở thành sản phẩm chủ lực trong nhóm thiết bị mới ra mắt", đại diện hệ thống Minh Tuấn Mobile nhận định.

iPhone Air được định vị ở phân khúc thay thế cho dòng sản phẩm iPhone Plus. Dù chưa đạt được nhiều thành công, iPhone Air vẫn có doanh số tốt hơn đáng kể so với phiên bản iPhone 16 Plus vào cùng thời điểm.

"Xét vào cùng kỳ năm ngoái, doanh số của iPhone Air cao gấp khoảng 2,5 lần so với iPhone 16 Plus. Việc các đại lý điều chỉnh giá giảm cũng góp phần kích cầu, giúp người dùng tiếp cận sản phẩm nhanh hơn", bà Văn Thị Ngọc Yến, Giám đốc ngành hàng Apple tại Di Động Việt, chia sẻ.

iPhone Air được biết đến là chiếc iPhone có thiết kế mỏng nhất từ trước đến nay mà Apple từng tạo ra. Máy sử dụng khung titan nhẹ và bền. Apple cũng trang bị lớp phủ Ceramic Shield 2 giúp tăng khả năng chống trầy xước.

Apple đang có kế hoạch cắt giảm sản lượng iPhone Air (Ảnh: GSMArena).

Đánh đổi lại, thiết bị chỉ tích hợp một camera 48MP ở mặt lưng. Trong khi đó, hầu hết các mẫu smartphone cao cấp hiện đều đã được trang bị hệ thống nhiều camera mang lại trải nghiệm chụp ảnh đa dụng hơn.

Bên cạnh đó, do thiết kế quá mỏng, Apple cũng phải loại bỏ khay cắm SIM vật lý trên iPhone Air để có thêm không gian cho những phần linh kiện khác. Sản phẩm chỉ hỗ trợ eSIM.

Theo một báo cáo mới từ trang The Elec (Hàn Quốc), Apple đang có kế hoạch cắt giảm sản lượng iPhone Air do nhu cầu thị trường thấp hơn dự kiến. Cụ thể, sản lượng iPhone Air có thể bị cắt giảm khoảng 1 triệu chiếc.

Việc người dùng "quay lưng" với iPhone Air cũng không quá bất ngờ. Sản phẩm sở hữu trọng lượng nhẹ và độ mỏng ấn tượng, nhưng giá trị mà iPhone 17 và iPhone 17 Pro mang lại ấn tượng hơn nhiều.