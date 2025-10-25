Giá iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ giảm sâu, màu bạc tăng mạnh

Dòng sản phẩm iPhone 17 đã chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam từ giữa tháng 9. Trong thời gian đầu mở bán, bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max liên tục rơi vào tình trạng "cháy hàng", đặc biệt là phiên bản màu cam vũ trụ mới.

iPhone 17 Pro Max phiên bản màu cam vũ trụ không còn nhận được nhiều sự quan tâm như trước (Ảnh: Thế Anh).

Thời điểm đó, giá bán của những chiếc iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max phiên bản màu cam vũ trụ thậm chí bị đẩy lên cả chục triệu đồng tại thị trường "chợ đen". Có những lúc, iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ được chào bán với giá cao hơn 10 triệu đồng so với giá niêm yết từ Apple.

Sau một tháng, nguồn cung iPhone 17 Pro Max đã dần trở nên ổn định. Bên cạnh đó, xu hướng lựa chọn của người dùng Việt cũng dần thay đổi. Phiên bản màu cam vũ trụ không còn gây sốt như trước, thay vào đó bản màu bạc lại thu hút được nhiều sự quan tâm hơn.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ đã được điều chỉnh giảm giá sâu trên thị trường thứ cấp, xuống còn 38,5 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Mức giá hiện tại chỉ nhỉnh hơn giá niêm yết 500.000 đồng, thay vì vài triệu đồng như trước.

Trái ngược với sự giảm giá của phiên bản màu cam vũ trụ, phiên bản màu bạc lại bất ngờ tăng giá lên 42 triệu đồng. Hiện tại, đây cũng là phiên bản màu sắc có mức giá cao nhất.

"Thời gian đầu, phiên bản màu cam vũ trụ liên tục cháy hàng. Tình trạng cung không đủ cầu khiến giá bán của phiên bản này tăng cao. Đến nay, điều tương tự lặp lại trên phiên bản màu bạc", ông Nguyễn Văn Giàu, đại diện hệ thống Di Động Mỹ, chia sẻ.

Giá iPhone 17 Pro Max màu bạc tăng cao do nhu cầu của khách hàng thay đổi (Ảnh: Gizmodo).

Đây là năm đầu tiên Apple mở bán iPhone sớm tại thị trường Việt Nam. Điều này đã thúc đẩy nhu cầu mua sắm của khách hàng trong nước tăng vọt. Tuy nhiên, nguồn cung thiết bị trong những đợt hàng đầu tiên lại không đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Theo thông tin từ các đại lý, các lô hàng iPhone 17 đã liên tục được nhập về Việt Nam. Dự kiến, "cơn khát" iPhone 17 Pro Max sẽ sớm chấm dứt vào cuối tháng 10 khi các lô hàng tiếp theo được đưa về thị trường.

Trái ngược với tình trạng khan hàng của iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, dòng sản phẩm iPhone Air lại không nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng trong nước.

"iPhone Air là dòng sản phẩm hoàn toàn mới, được kỳ vọng sẽ thay thế cho dòng iPhone Plus trước đây. Tuy nhiên, mức độ đón nhận của thị trường chưa đạt được như kỳ vọng. Hiện tại, iPhone Air chiếm khoảng 5% tổng doanh số của thế hệ iPhone mới", đại diện hệ thống Minh Tuấn Mobile cho biết.