Microsoft cảnh báo “thảm họa bảo mật” nếu người dùng vẫn gắn bó Windows 10

Microsoft đã chính thức “khai tử” Windows 10 từ ngày 15/10 vừa qua, đồng nghĩa với việc hãng sẽ dừng mọi bản cập nhật vá lỗi bảo mật và người dùng sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị tin tặc tấn công, xâm nhập vào máy tính nếu xuất hiện các lỗ hổng bảo mật.

Mặc dù đã ra mắt được hơn 10 năm, Windows 10 đến nay vẫn ước tính có hơn 700 triệu người dùng trên toàn cầu. Những nguyên do khiến nhiều người dùng vẫn muốn gắn bó với Windows 10 mà không muốn nâng cấp lên Windows 11 mới hơn vì hệ điều hành này có giao diện thân thiện, hoạt động mượt mà trên cả những máy tính cấu hình yếu…

Tuy nhiên, Microsoft đang bày tỏ sự lo ngại khi cho rằng người dùng có thể phải đối mặt với “thảm họa bảo mật” nếu vẫn tiếp tục gắn bó với Windows 10.

Microsoft cảnh báo người dùng có thể phải đối mặt với “thảm họa bảo mật” nếu vẫn tiếp tục sử dụng Windows 10 (Ảnh minh họa: AI).

Tập đoàn công nghệ này nhấn mạnh rằng việc ngừng hỗ trợ các phần mềm cũ như Windows 10 sẽ khiến hệ thống người dùng không còn được bảo vệ. Theo các báo cáo nội bộ, có tới 90% các vụ tấn công bằng mã độc tống tiền nhắm vào những thiết bị chạy hệ điều hành lỗi thời, thiếu bản vá bảo mật.

Công ty cảnh báo, máy tính vẫn sử dụng Windows 10 sẽ dễ bị khai thác lỗ hổng, mất dữ liệu hoặc gặp trục trặc trong quá trình quản lý, dẫn đến “thảm họa bảo mật” cho cá nhân và doanh nghiệp.

“Trong các cuộc tấn công hiện đại, tin tặc thường tận dụng điểm yếu trong hệ thống, từ hệ điều hành cũ, hạ tầng lỗi thời cho tới những thiết bị đầu cuối chưa được nâng cấp. Việc chấm dứt hỗ trợ Windows 10 khiến nhiều doanh nghiệp chậm trễ trở thành mục tiêu lý tưởng”, hãng viết trên blog chính thức.

Theo doanh nghiệp này, mỗi tháng trì hoãn nâng cấp sẽ tạo thêm cơ hội cho kẻ tấn công, khi phải đối mặt với một mạng lưới “chắp vá” gồm nhiều thiết bị yếu kém nhưng vẫn xử lý các khối công việc quan trọng.

Công ty cũng lưu ý rằng chi phí khắc phục hậu quả từ những vụ tấn công mạng do khai thác lỗ hổng bảo mật trên hệ thống cũ có thể cao hơn nhiều so với việc nâng cấp lên phiên bản mới ngay từ đầu. Ngoài thiệt hại tài chính, danh tiếng doanh nghiệp cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, làm suy giảm niềm tin khách hàng và năng lực vận hành.

Hãng khuyến cáo người dùng cá nhân và tổ chức nên rà soát các thiết bị có nguy cơ cao, triển khai các biện pháp bảo vệ tạm thời cho hệ thống cũ, và quan trọng nhất là sớm chuyển sang Windows 11 để tiếp tục nhận hỗ trợ bảo mật.

Với lượng người dùng Windows 10 vẫn còn rất lớn, tin tặc được dự đoán sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công nhắm vào nhóm này trong thời gian tới. Vì vậy, người dùng cần trang bị kiến thức an toàn thông tin và chủ động nâng cấp hệ thống để bảo vệ dữ liệu của mình.