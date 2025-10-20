Tuyến cáp quang gặp sự cố, tốc độ Internet Việt Nam đi quốc tế bị ảnh hưởng

Theo thông tin từ một nhà cung cấp dịch vụ mạng Internet tại Việt Nam, đơn vị quản lý và vận hành tuyến cáp quang biển APG (châu Á - Thái Bình Dương) đã phát hiện một sự cố xuất hiện trên nhánh cáp S3, cách đảo Sùng Minh (Trung Quốc) khoảng 66km.

Đơn vị vận hành tuyến cáp APG chưa xác định được thời điểm sự cố sẽ được khắc phục.

Sơ đồ kết nối tuyến cáp quang APG (Ảnh: APG).

Đây là lần thứ ba trong năm 2025, tuyến cáp quang APG gặp sự cố. Các lần trước đó xảy ra vào tháng 1 và tháng 7 vừa qua.

Các nhà cung cấp dịch vụ mạng Internet tại Việt Nam đã điều hướng lưu lượng truy cập Internet quốc tế qua các tuyến cáp quang khác để giảm thiểu ảnh hưởng, giúp người dùng tiếp tục sử dụng mạng Internet được bình thường.

Tuy nhiên, sự cố này có thể khiến tốc độ kết nối Internet từ Việt Nam tới một số dịch vụ trực tuyến có máy chủ đặt tại Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản… có thể bị ảnh hưởng, nhất là trong giờ cao điểm, còn các dịch vụ trong nước hoặc đặt máy chủ tại những quốc gia khác sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự cố.

Trên thực tế việc các tuyến cáp quang biển từ Việt Nam đi quốc tế gặp sự cố đã trở nên rất quen thuộc, hầu như năm nào cũng gặp phải ít nhất một vài lần, gây không ít bất tiện và trở ngại cho người dùng Internet trong nước.

Đỉnh điểm xảy ra vào cuối tháng 2/2023, khi toàn bộ 5/5 tuyến cáp quang biển nối Việt Nam đi quốc tế đồng loạt gặp sự cố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dịch vụ mạng Internet tại Việt Nam.

Nguyên nhân dẫn đến sự cố cáp quang biển khá đa dạng, nhưng chủ yếu do sợi cáp nằm ở vị trí có nhiều tàu bè thả neo đậu hoặc tàu thuyền khi di chuyển quên kéo neo lên. Hậu quả là những chiếc neo này đã vô tình mắc vào sợi cáp quang làm đứt.

Đôi khi sự cố cáp quang liên quan đến nguồn điện hoặc đơn vị vận hành thực hiện bảo trì… cũng sẽ làm ảnh hưởng đến lưu lượng truyền tải của cáp quang. Tuy nhiên, những sự cố dạng này sẽ khắc phục được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Các nhà mạng tại Việt Nam đang tìm những giải pháp chuyển hướng khai thác các tuyến cáp quang trên đất liền để không ảnh hưởng bởi các sự cố đứt cáp quang biển. Tuy nhiên, trên thực tế hiện lưu lượng internet trên toàn cầu và kết nối giữa các lục địa chủ yếu vẫn phụ thuộc phần lớn vào các tuyến cáp quang biển.