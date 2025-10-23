Giá iPhone 18 Pro có thể tăng vọt vào năm sau

Apple có thể sẽ tăng giá bán lẻ dòng iPhone 18 do chi phí đắt đỏ từ phần cứng (Ảnh minh hoạ: ST).

Theo các báo cáo từ China Times, bộ vi xử lý 2nm của TSMC (Tập đoàn sản xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới), dự kiến trang bị cho iPhone 18, có chi phí sản xuất cao hơn đến 50% so với thế hệ trước.

Việc chuyển sang quy trình 2nm là một bước tiến công nghệ, nhưng cũng đi kèm một cái giá rất đắt.

Chi phí đầu tư của TSMC cho quy trình này được cho là rất lớn và tỷ lệ sản lượng (số chip khả dụng trên mỗi lô) chỉ mới đạt mức chấp nhận được gần đây.

Ngay cả với sức mua lớn của mình, Apple được cho là không nhận được bất kỳ khoản chiết khấu đặc biệt nào từ TSMC. Do đó, chi phí sản xuất mỗi con chip dự kiến sẽ tăng ít nhất một nửa.

Áp lực không chỉ đến từ con chip

Gánh nặng chi phí không chỉ dừng lại ở bộ vi xử lý. Tổng chi phí vật liệu của điện thoại thông minh nói chung cũng đang leo thang bao gồm các linh kiện module lưu trữ và cụm camera.

Để thấy rõ bối cảnh, hãy nhìn vào ví dụ của iPhone 16: Bộ vi xử lý A18 chiếm khoảng 10% (45 đô la) trong tổng chi phí sản xuất ước tính của sản phẩm là 416 đô la.

Hiện cụm camera sau mới là linh kiện đắt đỏ. Tuy nhiên, với việc chip 2nm mới tăng giá 50%, tỷ trọng chi phí của vi xử lý sẽ tăng lên đáng kể, tạo thêm áp lực lớn lên Apple.

Ban đầu, có thông tin cho rằng Apple sẽ chỉ trang bị chip 2nm đắt đỏ này cho các mẫu iPhone 18 Pro để kìm hãm chi phí.

Tuy nhiên, nhà phân tích Ming-Chi Kuo vào tháng 3 lại tuyên bố rằng toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 18 bao gồm cả các mẫu cơ bản và Plus, đều sẽ áp dụng chip mới do năng suất của TSMC hiện đã vượt quá 70%.

Nếu phân tích của Kuo là chính xác, việc phổ cập con chip 2nm đắt đỏ trên toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 18 gần như chắc chắn sẽ buộc Apple phải tăng giá bán lẻ.

Các mẫu Pro, vốn đã gánh chi phí camera và vật liệu cao cấp, sẽ là đối tượng dễ bị tăng giá nhất.

Đây có thể là lần điều chỉnh giá đáng kể đầu tiên của Apple sau nhiều năm, phản ánh trực tiếp chi phí khổng lồ của việc đổi mới công nghệ phần cứng.