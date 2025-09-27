Hướng dẫn dùng AI tạo hình chủ đề Trung thu từ ảnh của chính bạn

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung thu - dịp lễ được trẻ em mong chờ với bánh nướng, bánh dẻo, múa lân rộn ràng và những đoàn rước đèn đầy sắc màu.

Nếu muốn lưu giữ kỷ niệm cho con em bằng một bộ ảnh mang phong cách Trung thu với các chi tiết quen thuộc như mâm cỗ, bánh Trung thu, lồng đèn hay ánh trăng tròn, phụ huynh có thể nhờ đến Nano Banana - công cụ tạo ảnh AI do Google phát triển.

Nano Banana (tên chính thức: Gemini 2.5 Flash Image) là mô hình trí tuệ nhân tạo được Google ra mắt cuối tháng 8 vừa qua. Công cụ này chuyên xử lý, nhận diện và tạo hình ảnh từ mô tả văn bản, với tốc độ nhanh, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Đặc biệt, hình ảnh tạo ra được đánh giá chân thực, không mang phong cách hoạt hình thường thấy ở nhiều công cụ AI khác.

Đây được giới công nghệ đánh giá là công cụ chỉnh sửa và tạo ảnh AI thông minh nhất hiện nay.

Thực hiện theo các bước sau để tạo hình chủ đề Trung thu từ bức ảnh của chính bạn

Hiện tại Nano Banana đã được tích hợp vào công cụ AI Gemini của Google. Để sử dụng công cụ AI Gemini tạo ảnh theo phong cách Tết Trung thu, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

- Đầu tiên, truy cập vào công cụ AI Gemini của Google tại đây.

Nhấn nút “Đăng nhập” ở góc trên bên phải, đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn để bắt đầu sử dụng.

- Tại giao diện khung chat, bạn nhấn biểu tượng “+”, chọn “Tải tệp lên”, sau đó chọn bức ảnh của mình muốn tạo hình phong cách Trung thu.

Bạn nên chọn bức ảnh chụp chân dung thẳng mặt để giúp Gemini có thể tạo ra bức ảnh ưng ý và giống thật nhất.

Sau khi đính kèm hình ảnh, bạn dán một trong những đoạn câu lệnh bằng tiếng Anh như dưới đây vào khung chat và nhấn nút Enter.

Lưu ý: Sở dĩ bài viết hướng dẫn dùng câu lệnh bằng tiếng Anh thay vì tiếng Việt vì những câu lệnh này sẽ giúp Gemini hiểu rõ hơn về những mô tả cho bức ảnh được tạo ra, từ đó giúp đưa ra kết quả ưng ý nhất cho người dùng.

Câu lệnh 1: Em bé hóa thân thành chú Cuội (phù hợp cho bé trai)

“A cute 2-year-old boy (use uploaded photo) dressed in a simple brown áo bà ba with loose pants, sitting on a wooden log under the banyan tree. He is holding a star-shaped lantern glowing softly in his hand. Behind him is a giant glowing full moon with clouds floating around, creating a nostalgic Mid-Autumn Festival vibe. Keep everything the same - only replace the baby’s face with the uploaded photo, preserving natural features and expression.”

Câu lệnh 2: Em bé phá cỗ đêm Trung thu

“A little boy (use uploaded photo) wearing a vibrant red and gold festive outfit, joyfully holding a small lion dance head. Around him are colorful lanterns, mooncakes, and playful white rabbits. The background shows children carrying lanterns under the big full moon. The mood is festive, lively, and full of joy. Keep everything the same - only replace the baby’s face with the uploaded photo, preserving natural features and expression.”

Câu lệnh 3: Em bé đi rước đèn đêm Trung thu

“A baby boy around 2 years old (use uploaded photo) wearing a traditional red silk áo dài, holding a colorful carp-shaped lantern. The background is Hội An ancient town at night, glowing with hundreds of lanterns in warm colors. Around him are a few small toy figures carrying lanterns, creating the feeling of a joyful Mid-Autumn lantern parade. Cozy and vibrant festival vibes. Keep everything exactly the same - only replace the baby’s face with the one from the uploaded image, preserving all natural features and expression”.

Câu lệnh 4: Em bé chụp ảnh cùng đầu lân và trống Trung thu

“A baby boy (use uploaded photo) dressed in a bright red traditional costume, sitting in front of a small festive drum, holding wooden drumsticks in his hands. Next to him is a colorful lion dance head in red and yellow. The background is decorated with hanging lanterns and small festive flags. The baby’s expression is lively and playful, like a little lion dance drummer. Dramatic stage lighting, cheerful festival mood. Keep everything exactly the same - only replace the baby’s face with the one from the uploaded image, preserving all natural features and expression”.

Câu lệnh 5: Em bé đang thưởng thức bánh Trung thu bên khay trà, mâm cỗ

“A baby boy around 2 years old (use uploaded photo) wearing a modern áo dài with golden patterns, sitting at a small wooden table. On the table is a box of mini mooncakes and a toy tea set. The baby is holding half of a mooncake with a mischievous expression, as if he is secretly eating. The background is decorated with red fabric, yellow lanterns, and festive flowers. Warm and joyful Mid-Autumn Festival atmosphere. Keep everything exactly the same - only replace the baby’s face with the one from the uploaded image, preserving all natural features and expression”.

Câu lệnh 6: Em bé trước mâm cỗ Trung thu

“A full-body portrait of a young boy in traditional Vietnamese attire, sitting on a small bamboo bench in a festive Mid-Autumn setting. He is wearing a beige ao dai (long tunic) with simple brown trousers, paired with a classic black turban-style headpiece. He holds a red paper fan in his hand while smiling brightly. On the bamboo table beside him are traditional mooncakes and an old-style oil lamp. Around him are Mid-Autumn Festival decorations: a large red carp-shaped lion head, star lanterns, bamboo toys, and green bamboo leaves. The background features a red wooden wall and festive hanging ornaments, illuminated with warm indoor lighting that creates a nostalgic and cultural atmosphere. Cinematic, ultra-realistic style with rich cultural detail. IMPORTANT: Preserve the exact face, identity, and expression from the uploaded reference photo. The face must match perfectly and not be altered.”.

Câu lệnh 7: Ghép ảnh 2 người vào bức ảnh Trung thu

Trong trường hợp bạn muốn tạo bức ảnh ghép của 2 anh em hoặc chị em vào cùng một bức ảnh theo phong cách Trung thu, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

- Từ giao diện chat của Gemini, bạn nhấn vào biểu tượng dấu “+” và chọn “Tải tệp lên” như đã hướng dẫn ở trên, sau đó tìm và chọn 2 hình ảnh chân dung của 2 người muốn ghép vào hình ảnh.

- Tại phần khung chat, bạn điền câu lệnh như sau và nhấn nút Enter:

“4K ultra-detailed studio portrait of two Vietnamese baby boys (the boy on the left is 4 years old, and the boy on the right is 1.5 years old, with their exact face and body identities preserved from the reference photo). They are wearing matching traditional red festive outfits with golden embroidery, and matching red headbands. Both are seated proudly, smiling brightly. The 4-year-old boy on the left holds small drumsticks, while the 1.5-year-old boy on the right gently rests his hand on the drum. They are flanked by large traditional red ceremonial drums decorated with golden dragon motifs. Behind them, a deep crimson velvet backdrop glows warmly under the soft light from several traditional red silk lanterns hanging above. The wooden floor is scattered with golden confetti and red envelopes, enhancing the festive atmosphere. Cinematic lighting, joyful and celebratory mood”.

Lưu ý

Khi bạn dùng ảnh cá nhân để yêu cầu AI tạo hình ảnh mới, gương mặt của bạn có thể bị sử dụng làm dữ liệu huấn luyện cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, nếu không muốn điều này xảy ra, hãy cân nhắc kỹ trước khi chia sẻ hình ảnh với các công cụ AI.

Trên đây là một vài câu lệnh để có thể tạo ra những bức ảnh theo phong cách Trung thu. Không chỉ sử dụng để ghép ảnh cho trẻ em, bạn cũng có thể sử dụng những câu lệnh này để tạo ảnh ghép cho người lớn và chờ đợi xem công cụ AI sẽ mang đến cho bạn hình ảnh như thế nào.