Hướng dẫn cách dùng trợ lý ảo AI trên Zalo để tra cứu thủ tục hành chính

Zalo vừa thông báo chính thức giới thiệu tính năng Trợ lý công dân số, một công cụ chatbot AI được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng nhắn tin này để người dùng có thể tra cứu nhanh chóng và chính xác những thắc mắc liên quan đến thủ tục hành chính, pháp lý.

Đây được xem là một bước tiến đột phá và quan trọng trong việc ứng dụng các giải pháp công nghệ để giải quyết các vấn đề về đời sống và hỗ trợ người dân tốt hơn.

Với Trợ lý công dân số, người dùng Zalo sẽ không còn phải tốn nhiều thời gian tra cứu thông tin, thủ tục hành chính trên Google hay mạng xã hội, mà có thể đặt câu hỏi trực tiếp và nhận được câu trả lời liên quan, kèm theo các chi tiết về điều luật để người dùng có thể tự kiểm chứng nếu cần.

Để sử dụng Trợ lý công dân số của Zalo, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau:

- Hiện tại Trợ lý công dân số chỉ hỗ trợ ứng dụng Zalo trên smartphone. Người dùng cập nhật ứng dụng của mình lên phiên bản mới nhất.

- Từ giao diện chính của Zalo, nhấn vào mục “Khám phá” ở menu bên dưới, sau đó chọn “Trợ lý Công dân số” tại danh sách hiện ra.

- Tại đây, bạn có thể bắt đầu đặt những câu hỏi liên quan đến thủ tục hành chính, như cách làm giấy khai sinh cho con, cách tích hợp bằng lái xe vào VNeID… để nhận được câu trả lời từ trợ lý ảo AI của Zalo.

Không chỉ giúp giải quyết các câu hỏi liên quan đến thủ tục hành chính, người dùng cũng có thể sử dụng công cụ AI này để tra cứu về các đơn vị hành chính mới sau khi tiến hành sáp nhập, các mức xử phạt vi phạm hành chính khi tham gia giao thông…

Khi bạn đặt câu hỏi, hãy xác định rõ các thủ tục hành chính cần giải quyết và cung cấp thông tin một cách rõ ràng, chi tiết, cụ thể. Điều này sẽ giúp Trợ lý Công dân số của Zalo hiểu rõ hơn về câu hỏi và đưa ra câu trả lời chính xác hơn.

Trong quá trình thử nghiệm, Trợ lý Công dân số của Zalo đã đưa ra những câu trả lời chuẩn xác và ngắn gọn cho những câu hỏi liên quan đến thủ tục hành chính, thông tin về các đơn vị hành chính và mức xử phạt giao thông… công cụ này cũng trích dẫn luật chi tiết để người dùng có thể tham khảo thêm.