Hai cách giúp bạn tra cứu mã số Bảo hiểm xã hội qua Internet

Vì sao cần phải tra cứu mã số Bảo hiểm xã hội

Mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) là số định danh cá nhân duy nhất do cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp cho người tham gia, không trùng lặp với bất cứ ai.

Mã số BHXH được cấp cho trẻ em mới sinh, trẻ em dưới 6 tuổi khi tham gia bảo hiểm y tế và được giữ nguyên trong suốt cuộc đời của người tham gia hệ thống Bảo hiểm xã hội tại Việt Nam.

Những nhóm người được cấp mã số BHXH (Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

Mã số BHXH có tác dụng định danh người đang tham gia hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam; cho phép người dân tra cứu thông tin tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; dùng để đăng ký/đăng nhập vào tài khoản trên cổng dịch vụ công của bảo hiểm xã hội hoặc ứng dụng bảo hiểm xã hội số VssID.

Mã số BHXH được in trên sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, so với số căn cước công dân, người dùng ít khi sử dụng mã số BHXH, do vậy không phải ai cũng có thể ghi nhớ đoạn mã số này của bản thân.

Trong trường hợp bạn cần tra cứu mã số BHXH của cá nhân, dưới đây là hai cách để có thể thực hiện ngay tại nhà thông qua Internet.

Tra cứu mã số BHXH bằng số căn cước công dân trên trang web của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bạn đọc có thể thực hiện theo các bước sau để tra cứu số BHXH của mình bằng số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân thông qua trang web của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

- Truy cập vào trang web của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tại https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx.

- Tại trang web hiện ra, bạn đọc điền các thông tin cá nhân của mình như tỉnh thành đang sinh sống, số căn cước công dân, họ và tên… bạn đọc chỉ cần điền thông tin tại những mục có dấu * màu đỏ.

Đánh dấu vào tùy chọn "Tôi không phải là người máy", chọn các hình ảnh theo yêu cầu để vượt qua bước xác thực, sau đó nhấn nút "Tra cứu".

- Sau khi nhấn nút "Tra cứu", hệ thống sẽ tự động trả về bảng kết quả mã số BHXH ngay phía dưới. Bảng kết quả bao gồm các thông tin như mã số BHXH, họ tên, giới tính, ngày sinh, trạng thái…

Trong đó, bạn chỉ cần quan tâm đến thông tin mã số BHXH ở phía trước vì đây là thông tin bạn đang cần tìm kiếm.

Tra cứu thông tin mã số BHXH thông qua ứng dụng VssID

VssID là ứng dụng được phát triển bởi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, cho phép người dùng lưu trữ và tra cứu các thông tin về thẻ BHYT, quá trình khám chữa bệnh… một cách dễ dàng.

Sau khi tích hợp thẻ BHYT vào ứng dụng VssID, người dùng chỉ cần mang smartphone bên mình mỗi khi đi khám, chữa bệnh mà không cần phải mang theo thẻ BHYT bằng giấy, giúp lưu trữ thông tin đầy đủ và tránh trường hợp bị thất lạc hoặc hư hỏng thẻ BHYT bằng giấy.

Để tra cứu thông tin về mã số BHXH bằng ứng dụng VssID, bạn đọc thực hiện theo các bước sau:

- Kích hoạt ứng dụng VssID trên smartphone. Tại bước đăng nhập, ứng dụng này sẽ yêu cầu người dùng điền mã số BHXH, nhưng do bạn không nhớ rõ đoạn mã này (lý do đang cần phải tra cứu mã số BHXH), bạn nhấn vào nút "Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử" trên giao diện ứng dụng.

Giao diện ứng dụng VNeID trên smartphone sẽ được kích hoạt. Bạn đăng nhập vào ứng dụng VNeID, lập tức quá trình này cũng sẽ cho phép bạn đăng nhập vào ứng dụng VssID trên smartphone.

- Tại giao diện VssID hiện ra, thông tin về mã số BHXH sẽ được liệt kê đầy đủ. Bạn lưu lại đoạn mã này để có thể sử dụng khi cần.

Trên đây là hai cách thức giúp tra cứu mã số BHXH của mỗi cá nhân một cách nhanh chóng. Người dùng có thể thực hiện thông qua máy tính cá nhân hoặc smartphone, miễn là thiết bị có kết nối Internet.