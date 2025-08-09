Apple vẫn thống trị thị trường máy tính bảng

Báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Canalys cho biết doanh số máy tính bảng trên toàn cầu đạt 39 triệu thiết bị trong quý II vừa qua, tăng trưởng 5% so với quý trước và 9% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong giai đoạn quý II, Apple tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với 14,1 triệu chiếc iPad được bán ra (Ảnh: PhoneArena).

Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhu cầu mua sắm gia tăng mạnh mẽ tại một số thị trường như Trung Quốc, châu Âu, Trung Đông và châu Phi.

"Thị trường máy tính bảng toàn cầu tiếp tục đà tăng trưởng đáng kể trong quý 2, nhờ các khoản trợ cấp cho người tiêu dùng tại Trung Quốc", Himani Mukka, Giám đốc nghiên cứu tại Canalys, nhận định.

Trên thị trường máy tính bảng, Apple vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu với 14,1 triệu chiếc iPad được bán ra trong quý II, tương đương 36,1% thị phần toàn cầu. Mức tăng trưởng trên cao hơn 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Samsung xếp ở vị trí thứ hai với 6,7 triệu thiết bị được bán ra, chiếm 17,1% thị phần máy tính bảng toàn cầu. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số của Samsung đã giảm 1,8%.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Huawei (8,3% thị phần), Lenovo (7,9% thị phần) và Xiaomi (7,8% thị phần). Cả ba nhà sản xuất này đều chứng kiến mức tăng trưởng mạnh mẽ so với năm trước, với động lực tăng trưởng chính đến từ thị trường Trung Quốc.

Thị trường máy tính bảng toàn cầu vẫn liên tục tăng trưởng (Ảnh: CNet).

Các chuyên gia cho biết thị trường cũng được hưởng lợi từ làn sóng ra mắt sản phẩm mới, đặc biệt là phân khúc thiết bị chơi game. Sự quan tâm ngày càng tăng của người dùng đối với lĩnh vực này đã giúp máy tính bảng chơi game nổi lên như một phân khúc tăng trưởng ngách, đặc biệt là ở châu Á.

Một số sản phẩm đáng chú ý bao gồm Xiaomi Redmi K Pad, Vivo Pad5. Trong khi đó, doanh số Legion Tab của Lenovo tăng hơn gấp đôi so với quý trước. Các nhà sản xuất cũng biến máy tính bảng thành một yếu tố chủ chốt trong hệ sinh thái kết nối của mình.