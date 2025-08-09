Bí quyết "đơn giản" của GenZ xây 10 kênh YouTube đạt chồng nút bạc

Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1998) - hay còn được biết đến trên mạng xã hội với tên Vui Vẻ - là chủ nhân của hệ thống 10 kênh truyền thông trên nhiều nền tảng khác nhau.

Nổi bật trong đó có thể kể đến The Reviewer (hơn 1.180.000 người đăng ký), Vui Vẻ (876 nghìn người đăng ký), Văn Vở (313 nghìn người đăng ký)...

Với Linh, “đơn giản hoá” mọi câu chuyện chính là cách để có được nguồn content vô tận và giữ chân được người xem.

Bắt đúng con sóng để vi vu lướt trên biển nội dung YouTube

Nguyễn Văn Linh - Gen Z sở hữu 10 kênh YouTube thu hút hàng triệu lượt xem nhờ cách kể chuyện hài hước và tư duy “đơn giản hoá mọi thứ”.

Là người có xuất phát điểm không liên quan đến truyền thông, nguồn cảm hứng nào đã khiến anh quyết định bắt đầu “sự nghiệp” làm YouTube của mình?

- Tôi trải qua những năm cấp 2, cấp 3 với sở thích xem YouTube. Thời điểm đấy YouTube còn tương đối mới ở Việt Nam với nhiều cái tên vlogger đời đầu mà đến giờ nhiều người vẫn nhắc đến họ như một phần của tuổi thơ của 9X.

Khi ấy tôi đã mong muốn có thể học thiết kế đồ hoạ để làm YouTube rồi, nhưng cuối cùng duyên số đưa đẩy mình đến với ngành kinh tế. Dẫu vậy, trong đầu tôi lúc nào cũng mong muốn mình sẽ có kênh YouTube của riêng mình.

Lúc còn là sinh viên, tôi cũng thử làm nhiều nghề một lúc: dạy tiếng Anh, dẫn tour cho khách nước ngoài, bưng bê, bốc vác… nói chung là thử cả. Nhưng kiên trì thêm một thời gian nữa, bắt được đúng làn sóng bùng nổ YouTube ở Việt Nam, thế là mọi thứ đi lên.

Vậy những video đầu tiên trên YouTube của anh đã ra đời như thế nào và có nội dung gì?

- Hồi năm nhất đại học, tôi kết hợp cùng bạn thân cùng làm kênh YouTube đầu tiên. Làm được cùng nhau… 2 clip thì bạn tôi nghỉ không làm nữa, nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục duy trì kênh.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản “cái gì mình nghĩ được nhiều view (người xem) thì mình làm”. Vậy là tôi thử nghiệm đủ các nội dung từ cách để chia tay người yêu không buồn, làm thế nào để một cô gái thích mình… cho đến giải thích cách chơi ma sói hay Brexit (sự kiện Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland rời khỏi Liên minh châu Âu).

Linh kiên trì thử nghiệm đủ các thể loại nội dung, từ chuyện tình cảm đến kiến thức xã hội, để tìm ra hướng đi riêng cho kênh YouTube của mình.

3 năm tiếp theo kênh vẫn duy trì nhưng không có hiệu quả, tôi chỉ thu về được 25 triệu đồng, bao gồm cả tiền kiếm được từ YouTube và tiền bán kênh. Tôi dùng 17 triệu đồng để mua bộ PC mới, nhưng thấy chỉ dùng để chơi game không thì phí quá, thế là tôi quyết định làm YouTube tiếp.

Thời điểm ấy format honest trailer (dạng video hài ngắn 3-7 phút, tóm tắt lại tình tiết, nội dung một bộ phim theo dạng trailer với mục đích châm biếm, gây cười) đang rất hot ở nước ngoài.

Đúng thời gian đó ở trong nước, bộ phim “Về nhà đi con” đang tạo được tiếng vang rất lớn. Tôi bắt ngay 2 làn sóng trend đấy nhưng video đầu tiên chưa tạo được hiệu quả như mong muốn, chỉ có khoảng 2000 view.

Anh chàng YouTuber Gen Z đã thử nghiệm nhiều format khác nhau, từ honest trailer, review sản phẩm, phim ảnh cho đến tổng hợp kiến thức.

Làm thêm 1 nội dung châm biếm nữa, kênh vẫn lẹt đẹt người xem. Tôi quyết định nếu video tiếp theo mà vẫn thất bại, tôi sẽ không làm YouTube nữa. Ấy vậy mà khi video thứ 3 làm về chương trình Shark Tank, nó lại viral bất ngờ, được nhiều fanpage chia sẻ lại.

Về sau này kênh YouTube đấy đã bị xóa, nhưng đó vẫn là tiền đề để tôi làm ra các video với nội dung tương tự, định hướng các kênh sau này.

“Đào giếng trước khi khát nước” trong ma trận nội dung số

Thương hiệu “Vui Vẻ” của anh đã được hình thành dựa trên các yếu tố nào?

- Chúng tôi làm ra các video và xây dựng hệ thống kênh với 3 tiêu chí, tương ứng với 3 tính từ “đơn giản”, “gần gũi”, “vui vẻ”.

Phương châm "đơn giản, gần gũi, vui vẻ" được thể hiện rõ nét trên từng kênh YouTube trong hệ sinh thái nội dung của Vui Vẻ.

Sau một ngày đi học, đi làm dài, lượng thông tin mà mỗi người phải tiếp nhận là quá nhiều và rất phức tạp nên khi về nhà tôi nghĩ họ sẽ muốn xem những nội dung giải trí, nhẹ nhàng nhưng vẫn có một lượng thông tin, kiến thức ít thôi.

Hài hước, ngắn gọn sao cũng phải để người xem thấy có sự gần gũi và đơn giản. Vậy nên tôi chọn làm các nội dung “Tất tần tật về …” hay “Đơn giản hoá” để truyền tải các nội dung, kiến thức giống như hai người bạn đang nói chuyện, giải thích cho nhau nghe.

Những video ngắn, nội dung đơn giản để người ta có cái xem trong lúc đang ăn, đang tắm hay chuẩn bị đi ngủ sẽ hiệu quả vì họ nghĩ sẽ không mất nhiều thời gian mà lại vẫn có những cái đọng lại được sau khi xem chúng.

Với 10 kênh truyền thông trên nhiều nền tảng khác nhau, anh làm thế nào để tìm ra những nội dung mới, khác biệt để duy trì chúng?

- Tôi lựa chọn thử nghiệm thật nhiều và nội địa hoá làm chiến lược của mình. Các YouTuber nước ngoài có nhiều ý tưởng về format thú vị, dễ viral. Tôi tham khảo cách làm ấy, thấy khả thi và có hiệu quả thì thực hiện chúng, Việt hoá nó để phù hợp với người xem.

Để duy trì sự đa dạng cho 10 kênh khác nhau, Linh áp dụng chiến lược thử nghiệm và "Việt hóa" các format nội dung thành công từ nước ngoài.

Trước đây khi còn học kinh tế, tôi biết được rằng đến một thời điểm nào đó chi phí làm ra sản phẩm sẽ sát với lợi nhuận thu về. Dễ hiểu hơn là làm không có lãi nữa.

Áp dụng vào làm YouTube, đến một lúc kênh sẽ thoái trào, không còn thu hút nên trước khi nó đi xuống, mình phải có một kênh khác hoặc một cách làm khác hẳn để duy trì được công việc sáng tạo nội dung của mình trên nền tảng.

Một mình tôi không thể làm được cả 10 kênh như thế mà cần đến nhiều nhân sự cùng thực hiện. Hiện tại tôi đang ở vai trò thu âm, quản lý, kiểm soát đầu ra của các video, còn việc thực hiện nội dung, edit sẽ có những thành viên khác thực hiện.

Có nhiều người trẻ cùng làm thì nguồn content lại càng dồi dào, chưa kể bắt trend sự kiện…

"Vui Vẻ" cùng đội ngũ nhân sự trẻ phối hợp chặt chẽ để vận hành hiệu quả hệ thống 10 kênh YouTube, từ khâu lên ý tưởng đến hậu kỳ.

Hiện giờ có nhiều sản phẩm truyền thông ngắn và có tính gây cười làm bằng AI, tuy nhiên chúng khá vô bổ và không đem lại được giá trị cho người xem. Anh nghĩ như thế nào về thị trường sáng tạo nội dung trong tương lai?

- Sáng tạo nội dung cũng có nhiều kiểu sáng tạo. Như tôi đang làm thì gọi là “nồi đồng cối đá” - là kiểu cũ, tập trung đem lại giá trị cho người xem, cho người thuê quảng cáo và cho chính mình. Bởi thế nên các video phải có một nội dung, kiến thức gì đấy tạo ra sự chú ý.

YouTuber Gen Z cho rằng sáng tạo nội dung cần đảm bảo quyền lợi và giá trị đem lại cho cả người xem - đối tác quảng cáo - content creator.

Trong tương lai, tôi nghĩ rằng việc sáng tạo nội dung bằng AI sẽ trở nên phổ biến hơn nữa. Giờ AI làm được tất cả, từ tạo hình ảnh, đọc voice-off cho đến thay con người tự làm nội dung. Sự tự động hoá ấy khiến cho lượng video được làm bằng AI ngày càng nhiều, nhưng đi kèm với đó là thị trường nội dung sẽ tràn ngập những sản phẩm không chất lượng.

Dùng AI không xấu, thậm chí nó là công cụ hữu dụng nên thay vì phụ thuộc vào nó, mình nên sử dụng tối ưu các tính năng của nó và giữ được chất riêng của mình. Ai giữ được giá trị cho người xem, cho mình và các đối tác thì sẽ trụ lại được ở môi trường sáng tạo nội dung ngày càng khắc nghiệt.

10 kênh, 25 triệu lượt xem mỗi tháng kiếm tiền như thế nào?

Có thể cụ thể hoá “thành tích” của 10 kênh YouTube của anh bằng những con số như thế nào?

- Có hai con số mình có thể đánh giá được hiệu quả của việc làm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội nói chung và YouTube nói riêng là số lượt xem và số lượt xem hàng tháng.

Hiện tại hệ thống kênh của Vui Vẻ có khoảng 25 triệu lượt xem mỗi tháng và trung bình 3 4 triệu giờ xem. Đây là các con số mình có thể dùng để trao đổi, thương lượng với các đối tác quảng cáo.

Ngoài ra “thành tích” cũng có thể đánh giá bằng các nút bạc, nút vàng. Nhưng những nút này dựa trên số lượng người đăng ký kênh chứ không phải kênh có bao nhiêu view hay chất lượng như thế nào.

Có những kênh vài triệu người đăng ký nhưng không có view mấy, trong khi có những nội dung rất viral thì chưa chắc đã là của các kênh có nút bạc, nút vàng.

Không phải kênh nào của tôi cũng có nút bạc. Nhưng tôi cũng đã xây dựng những chiến lược cụ thể để kênh có thể tạo ra giá trị.

Dựa vào kinh nghiệm xây dựng và quản lý 10 kênh YouTube của anh, các nhà sáng tạo nội dung có thể tạo ra nguồn thu từ nền tảng này như thế nào?

- Chủ yếu là các YouTuber có thể kiếm tiền từ 3 nguồn chính. Thứ nhất là từ nền tảng. Hiện ở Việt Nam mỗi 1000 view sẽ được nền tảng trả 0,2-2USD. Hai là từng các đơn vị book quảng cáo bên trong video. Ba là từ tiếp thị liên kết (affiliate).

Hoặc khi mình có nhiều kinh nghiệm và uy tín rồi, mình có thể trở thành bên thứ 3, đi xây dựng kênh cho các tổ chức, đơn vị có nhu cầu.

Dù thế nào đi chăng nữa, để có thể trụ lại lâu dài ở trong ngành sáng tạo nội dung, tôi nghĩ các giá trị kinh tế thu về phải tương ứng với các giá trị người dùng nhận được.

Giống như một con người có đạo đức, có sức khỏe tốt thì một kênh có nội dung “sạch”, lành mạnh, có kiến thức và quan điểm đúng thì sẽ duy trì được sự bền vững. Đây chính là chiếc kiềng 3 chân mà tôi dùng để xây dựng các kênh của mình.

Xin cảm ơn Linh về cuộc trò chuyện!

