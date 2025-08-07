Thông tin gây thất vọng về iPhone 17 Air

Theo MacRumors, iPhone 17 Air sẽ chỉ được trang bị viên pin có dung lượng 2.900mAh. Động thái này nhằm đảm bảo Apple có thể tạo ra một chiếc điện thoại có thiết kế siêu mỏng, với kích thước 5,5mm ở điểm mỏng nhất.

iPhone 17 Air sẽ chỉ được trang bị viên pin dung lượng thấp 2.900mAh (Ảnh: Majin Bu).

Nếu con số 2.900mAh là chính xác, iPhone 17 Air sẽ trở thành chiếc iPhone có dung lượng pin thấp nhất kể từ dòng sản phẩm iPhone 13 đến nay.

Các thông tin rò rỉ cho biết Apple đã thực hiện một bài kiểm tra nội bộ và chỉ khoảng 60-70% người dùng có thể sử dụng iPhone 17 Air trọn vẹn một ngày mà không cần sạc lại thiết bị.

Để giải quyết vấn đề này, công ty sẽ giới thiệu thêm một phiên bản ốp lưng tích hợp pin dành riêng cho iPhone 17 Air. Bên cạnh đó, các tính năng tiết kiệm pin của iOS 26 cũng được kỳ vọng sẽ giúp kéo dài thời lượng sử dụng pin cho sản phẩm này.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, Apple sẽ sử dụng modem C1 trên iPhone 17 Air, giúp gia tăng hiệu quả sử dụng năng lượng. Modem C1 đã được Apple trang bị trên mẫu iPhone 16e và mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng ấn tượng.

Theo Wall Street Journal, iPhone 17 Air sẽ có giá bán khởi điểm từ 900 USD. Mẫu máy này được định vị tương đương và sẽ thay thế cho phiên bản iPhone Plus hiện tại.

"iPhone 17 Air sẽ mang đến lựa chọn thay thế cho những người dùng muốn một chiếc điện thoại mỏng hơn và không ngại sự đánh đổi. Apple đang đặt cược vào yếu tố hình thức và sự hấp dẫn về thị giác", trang WSJ tiết lộ.

Mô hình iPhone 17 Air (Ảnh: 9to5mac).

Apple được cho là sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu dòng sản phẩm iPhone 17 vào ngày 9/9. Đến ngày 12/9, công ty sẽ bắt đầu nhận đặt trước đơn hàng.

Dự kiến, những chiếc iPhone 17 đầu tiên sẽ được giao đến tay người dùng vào ngày 19/9. Tương tự những năm trước, một số thị trường mở bán sớm iPhone 17 sẽ bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản,...

Bên cạnh iPhone 17, Apple có thể sẽ công bố một số sản phẩm mới như đồng hồ thông minh Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 và tai nghe không dây AirPods Pro 3.

Một báo cáo từ MacRumors cho biết Apple sẽ tăng giá 50 USD cho toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 17. Động thái này nhằm bù đắp cho chi phí linh kiện đang liên tục tăng cao, cũng như các tác động từ chính sách thuế quan mới giữa Mỹ và Trung Quốc.