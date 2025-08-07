Samsung ngừng cập nhật phần mềm cho 4 dòng điện thoại này

Điện thoại Samsung Galaxy A22 sẽ không còn được nhận bản hỗ trợ cập nhật phần mềm (Ảnh: Thế Anh).

Điều này đồng nghĩa với việc, người dùng điện thoại trong diện bị ảnh hưởng sẽ phải đối mặt với rủi ro bảo mật ngày càng tăng.

Cụ thể bốn mẫu máy bao gồm Galaxy A22, F22, M32 và M42 5G. Những dòng điện thoại này được phát hành vào năm 2021, trong đó có sản phẩm được bán tại Việt Nam.

Lưu ý rằng, những mẫu máy này sẽ không nhận được bất kỳ bản cập nhật nào, dù là bản vá bảo mật hay phiên bản Android mới. Tuy nhiên, chúng vẫn có thể sử dụng được.

Khi một thiết bị không được hỗ trợ cập nhật phần mềm, chúng sẽ dễ bị tấn công bởi các lỗ hổng chưa được vá, điều này có thể gây ra rủi ro đối với dữ liệu cá nhân người dùng được lưu trữ trên thiết bị.

Quyết định này không có gì bất ngờ, Samsung đã hứa hẹn hai bản cập nhật Android lớn và bốn năm bản vá bảo mật khi ra mắt các mẫu máy này, cam kết đã được thực hiện.

Trong những năm gần đây, Samsung đã tăng cường đáng kể chính sách phần mềm. Các mẫu máy đời mới thường được hưởng lợi từ 6 đến 7 năm cập nhật.

Việc ngừng hỗ trợ cập nhật phần mềm của bốn mẫu máy trên cũng là một tín hiệu cho các điện thoại thông minh khác của hãng ra mắt cùng thời điểm.

Các mẫu máy như Galaxy A32 hoặc A33 cũng có thể sớm không được hỗ trợ các bản cập nhật.

Chính vì thế, nếu người dùng tiếp tục sử dụng các sản phẩm này, nên tránh cài đặt các ứng dụng không chính thức hoặc đáng ngờ, tránh lưu trữ dữ liệu nhạy cảm để đảm bảo an toàn trên không gian mạng.