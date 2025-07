Galaxy XCover7 Pro: Điện thoại có thiết kế siêu bền, phù hợp với ai?

+ Ưu điểm:

- Thiết kế siêu bền bỉ: Chống bụi, nước và va đập tốt.

- Tối ưu hoá khả năng kết nối cho công việc đặc thù

- Pin có thể tháo rời: Dễ dàng thay thế để kéo dài thời gian sử dụng.

+ Hạn chế:

- Màn hình thiếu sắc nét: Khó nhìn rõ dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.

- Mặt lưng có thể bật ra: Một điểm trừ về độ an toàn và khả năng chống nước khi rơi.

+ Lời khuyên của Biên tập viên:

Samsung Galaxy XCover7 Pro là một lựa chọn đáng cân nhắc dành cho người dùng cần một chiếc điện thoại bền bỉ, thường xuyên làm việc ở môi trường khắc nghiệt như công trường do có hiệu suất mạnh mẽ, pin tốt và khả năng chống nước và bụi cao.

Tuy nhiên, thiết kế cùng những tính năng đặc thù có thể không phù hợp với số đông.

Galaxy XCover7 Pro: Điện thoại "trâu bò" thay đổi cách bạn làm việc?

Thiết kế

XCover7 Pro có thiết kế tương đồng với thế hệ tiền nhiệm XCover6 Pro, cho phép người dùng nâng cấp mà không cần thay đổi phụ kiện.

Thân máy sử dụng nhựa cứng, kết hợp kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus+ bảo vệ màn hình, mang lại cảm giác chắc chắn và hạn chế cong vênh.

Mặt lưng được thiết kế với các gờ nổi, giúp cầm nắm tốt hơn trong điều kiện tay ra mồ hôi, đặc biệt hữu ích với người làm việc ngoài trời.

Tuy nhiên, viền màn hình tương đối dày có thể chưa đáp ứng được yêu cầu thẩm mỹ của một số người dùng.

Thiết kế viền dày không phải nhằm mục đích tiết kiệm chi phí, mà là đặc trưng của các dòng điện thoại đề cao độ bền. Cấu trúc này giúp tăng khả năng chống va đập, giảm nguy cơ nứt vỡ màn hình khi xảy ra sự cố.

XCover7 Pro là chiếc điện thoại đạt chuẩn IP68 giúp chống bụi hoàn toàn, ngâm nước ở độ sâu 1,5 mét trong 30 phút và chứng nhận MIL-STD-810H (chống chịu va đập, rơi rớt, nhiệt độ khắc nghiệt).

Người dùng thậm chí có thể vệ sinh thiết bị bằng thuốc tẩy và cồn mà không lo hư hại.

Điểm đáng tiếc nằm ở mặt lưng có thể tháo rời. Trong quá trình thử nghiệm rơi từ phóng viên, mặt lưng này có thể bật ra và pin rơi ra ngoài khi điện thoại bị rơi mạnh.

Điều này không chỉ gây lo ngại về độ bền mà còn khiến chuẩn IP68 không còn hiệu lực. Hy vọng Samsung sẽ cải thiện cơ chế khóa cho mặt lưng trong các phiên bản sau.

Màn hình

XCover 7 Pro trang bị màn hình LCD kích thước 6,6 inch với độ phân giải 2.408 x 1.080 pixel và tần số quét lên đến 120Hz.

Trải nghiệm cho thấy, màn hình cho độ hiển thị tốt trong nhà, nhưng lại khá khó nhìn dưới ánh sáng mặt trời gay gắt, đặc biệt là do lớp kính phản quang có thể làm người dùng chói mắt.

Dù Samsung đã trang bị thêm công nghệ cải thiện độ hiển thị khi ngoài trời, song vẫn không đáng kể.

Đây là một điểm yếu cần được cải thiện, đặc biệt đối với một thiết bị chuyên nghiệp thường xuyên làm việc ngoài trời.

Tuy nhiên, Samsung cũng đã bù thêm tính năng rất hữu ích khi chiếc điện thoại có thể được sử dụng ngay cả khi người dùng đeo găng tay (không quá dày), phù hợp cho những công nhân , tài xế công nghệ hoặc nhân viên phục vụ trong nhà hàng.

Hiệu suất

Samsung đã trang bị trên chiếc XCover Pro 7 con chip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 với RAM 6GB và bộ nhớ trong 128GB mang lại hiệu năng ổn định.

Trải nghiệm có sự vượt trội hơn một chút so với XCover6 Pro, khả năng xử lý tốt các tác vụ hàng ngày như duyệt web và chỉnh sửa tài liệu.

Khi chơi các tựa game nặng như Liên Quân Mobile ở cài đặt trung bình và 60fps, XCover7 Pro chạy mượt mà.

Tuy nhiên, nếu người dùng đẩy đồ họa lên mức cao nhất, máy có thể gặp hiện tượng chậm nhẹ và phần lưng hơi nóng lên.

Chính vì thế, để có trải nghiệm tối ưu khi chơi game, nên giữ cài đặt đồ họa ở mức vừa phải.

XCover7 Pro được trang bị viên pin có dung lượng 4.350mAh, cho thời lượng sử dụng ấn tượng. Trong bài kiểm tra phát video 1080p liên tục, máy kéo dài tới 10 giờ 45 phút, vượt trội đáng kể so với XCover6 Pro (8 giờ 45 phút).

Sự cải thiện này có thể do Samsung đã trang bị con chip Snapdragon mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng.

Điện thoại hỗ trợ sạc có dây 15W, tuy nhiên không có sạc không dây và bộ sạc cũng không đi kèm trong hộp. Thời gian sạc đầy pin là 1 giờ 50 phút, hơi chậm so với các smartphone hiện đại khác.

Phù hợp môi trường đặc thù

XCover7 Pro hỗ trợ công nghệ 5G (sub-6GHz và C-Band), Bluetooth 5.4 và Wi-Fi 6E, đảm bảo kết nối ổn định và nhanh chóng. Thiết bị hoạt động tốt trên các mạng 5G tại Việt Nam.

Chất lượng cuộc gọi trên XCover7 Pro rất ấn tượng với giọng nói rõ ràng và khả năng loại bỏ tiếng ồn xung quanh hiệu quả.

Loa ngoài của máy cực kỳ lớn, đạt tới 96,4dB khi gọi điện và 78,5dB khi phát nhạc, giúp bạn dễ dàng nghe thấy trong môi trường ồn ào như công trường.

Tuy nhiên, âm trầm không thực sự ấn tượng khi nghe nhạc, nhưng người dùng có thể sử dụng tai nghe Bluetooth để có trải nghiệm âm thanh tốt hơn.

Điểm đặc biệt nữa là máy được trang bị loạt tính năng hữu ích như thanh toán không tiếp xúc (NFC) hoặc Knox Capture trên XCover7 Pro, doanh nghiệp logistics có ngay máy quét mã vạch và quản lý tồn kho thông minh ngay trên chiếc điện thoại của mình.

Máy cũng được trang bị nút vật lý thao tác nhanh bên hông với điểm nhấn bằng màu sắc tạo tính thẩm mỹ, người dùng có thể cài đặt tính năng ưu tiên thường dùng; hạn chế thao tác thủ công.

Camera

XCover7 Pro sở hữu hệ thống camera khá ấn tượng. Camera chính có độ phân giải 50MP và camera góc siêu rộng 8MP cho ra những bức ảnh chi tiết và màu sắc chân thực, không quá rực rỡ như một số mẫu Samsung khác.

Camera góc siêu rộng 8MP hoạt động tốt, mặc dù có thể thiếu chi tiết và xuất hiện nhiễu kỹ thuật số khi phóng to. Trong khi camera trước 13MP chụp ảnh hơi "mềm" (không quá sắc nét) nhưng vẫn giữ được chi tiết tốt và màu sắc sống động.

Tất nhiên, đối với một chiếc điện thoại được thiết kế cho những công việc đặc thù, camera sẽ không thể so sánh đối với các dòng điện thoại flagship. Chính vì thế, sản phẩm cũng sẽ không thực sự phù hợp (hoặc nhắm tới) người dùng thích chụp ảnh.

Khả năng quay video đạt độ phân giải tối đa 4K và 30fps trên cả camera trước và sau, nhưng thiếu tính năng chống rung.

Điện thoại cũng được tích hợp các tính năng AI trên các mẫu flagship hàng đầu hiện nay như: Khoanh tròn để tìm kiếm với Google, xóa vật thể, AI Select và đọc to (Read Aloud)… để hỗ trợ nhanh công việc. Ngoài ra, Samsung cũng tích hợp các công cụ AI hữu ích như Object Eraser, AI Select và Circle to Search by Google, hoạt động nhanh chóng và ổn định.

Chiếc điện thoại hoạt động trên nền tảng Android 15 với giao diện One UI của Samsung.

Tính năng đa nhiệm với cửa sổ bật lên mang lại sự tiện lợi đáng kể trong công việc. Thiết bị cũng hỗ trợ Samsung DeX, cho phép chuyển đổi giao diện điện thoại sang dạng tương tự Windows khi kết nối với màn hình ngoài, qua đó nâng cao hiệu suất sử dụng.

Tổng kết

Với giá bán 17,99 triệu đồng, Samsung Galaxy XCover7 Pro được thiết kế để hướng đến nhóm người dùng làm việc trong môi trường khắc nghiệt, nhờ thiết kế bền bỉ và hiệu năng ổn định.

Cùng tầm giá, người dùng phổ thông sẽ có nhiều lựa chọn khác phù hợp hơn về thiết kế, màn hình và tính năng giải trí.

Thiết bị vẫn tồn tại một số hạn chế như chất lượng hiển thị chưa nổi bật và thiết kế mặt lưng chưa thực sự tinh tế. Dù vậy, chính sách hỗ trợ phần mềm dài hạn là một điểm cộng đáng cân nhắc trong phân khúc điện thoại siêu bền.