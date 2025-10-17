Người dùng phản ánh iPhone 17 Pro Max cam bị phai, chuyển sang màu hồng

Theo chia sẻ của người dùng mạng xã hội Reddit có tên DakAttack316, chiếc iPhone 17 Pro Max phiên bản màu cam của người này đã chuyển sang màu vàng hồng sau một thời gian ngắn sử dụng.

iPhone 17 Pro Max màu cam bị chuyển sang màu vàng hồng sau một thời gian sử dụng (Ảnh: Reddit).

Những hình ảnh do người này đăng tải lên Reddit cho thấy lớp vỏ màu cam đã bị phai màu khiến mặt lưng sản phẩm chuyển sang màu sắc vàng hồng hoàn toàn mới. Sự thay đổi màu sắc này có thể nhận thấy rõ nhất ở phần khung nhôm và cụm đảo camera ở mặt lưng.

Một số cư dân mạng đã bày tỏ sự nghi ngờ với bài đăng trên Reddit, khi đây là trường hợp iPhone 17 Pro Max đầu tiên và duy nhất cho đến nay xảy ra hiện tượng bị đổi màu. Một số người nghi ngờ rằng những hình ảnh được chia sẻ là một sản phẩm đã qua chỉnh sửa.

Tuy nhiên, tác giả của bài viết khẳng định rằng những hình ảnh mình chụp và chia sẻ là ảnh thật và chưa từng qua chỉnh sửa.

DakAttack316 cho biết anh dự định sẽ mang sản phẩm của mình đến Apple Store để yêu cầu đổi một chiếc máy mới, vì anh yêu thích iPhone 17 Pro màu cam, hơn là một sản phẩm bị chuyển màu vàng hồng như hiện nay.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại cho rằng DakAttack316 nên giữ lại chiếc điện thoại này vì đây là sản phẩm mang màu sắc “độc đáo” chưa từng có trên thị trường.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến lớp vỏ trên iPhone 17 Pro Max màu cam của DakAttack316 bị chuyển màu như vậy, nhưng một số cư dân mạng suy đoán rằng quá trình oxy hóa khung nhôm trên sản phẩm có thể là nguyên nhân. Apple đã không tiếp tục sử dụng khung viền bằng titan trên bộ đôi iPhone 17 Pro, mà chuyển sang sử dụng khung nhôm nguyên khối.

Tình trạng đổi màu chủ yếu xảy ra trên khung nhôm của iPhone 17 Pro Max, khiến nhiều người nghi ngờ về chất lượng hoàn thiện của sản phẩm (Ảnh: Reddit).

Apple đã phủ bên ngoài khung nhôm của iPhone 17 Pro một lớp bảo vệ để ngăn chặn sự tiếp xúc giữa khung nhôm và không khí. Tuy nhiên, nhiều khả năng lớp phủ bảo vệ này không phát huy tác dụng khiến quá trình oxy hóa trên khung nhôm vẫn diễn ra.

Ngoài ra, trong trường hợp lớp vỏ iPhone 17 Pro tiếp xúc với một số hóa chất cũng có thể đẩy nhanh quá trình oxy hóa và đổi màu này.

Một số chuyên gia cho biết người dùng không nên sử dụng các hóa chất mạnh, chất tẩy rửa chứa cồn hoặc lớp vải quá xơ cứng để làm vệ sinh lớp vỏ iPhone 17 Pro vì điều này có thể khiến sản phẩm bị trầy xước hoặc đổi màu.

Trước đó, nhiều người dùng cũng đã chia sẻ chiếc iPhone 17 Pro và 17 Pro Max của họ gặp tình trạng trầy xước sau một thời gian ngắn sử dụng. Thậm chí, một số người còn nhận ra iPhone 17 và iPhone Air bị trầy xước khi được trưng bày tại cửa hàng. Tình trạng này khiến nhiều người phải đặt câu hỏi về chất lượng hoàn thiện của lớp vỏ trên sản phẩm.