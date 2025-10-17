Tối 15/10, trên trang Facebook chính thức của Bộ Công an và trang Facebook Thông tin Chính phủ đã chia sẻ đoạn video ca khúc với tiêu đề “Clicking”.

Đây là ca khúc được nhạc sĩ Tuấn Cry viết lại lời dựa trên bài hát nổi tiếng “Bắc Bling” do chính anh sáng tác và ca sĩ Hòa Minzy trình bày. Tuấn Cry cũng chính là người đã trình bày ca khúc “Clicking”.

Ca khúc “Clicking” được ra đời để quảng bá cho chiến dịch “Không một mình” nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước các hành vi dụ dỗ, thao túng, lừa đảo và “bắt cóc” trên không gian mạng.

Ca khúc này cũng nhằm mục đích tuyên truyền, cảnh báo những hình thức lừa đảo trực tuyến đến mọi người.

Ca khúc “Bắc Bling” phiên bản cảnh báo lừa đảo trực tuyến gây sốt dân mạng (Video: Tuấn Cry).

Giai điệu quen thuộc từ ca khúc “Bắc Bling”, kết hợp với những thông điệp cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo trực tuyến, lời khuyên để nâng cao nhận thức về an ninh mạng… đã giúp “Clicking” nhanh chóng “gây sốt” trên mạng xã hội.

Video ca khúc này đã thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem trên trang Facebook của Bộ Công an và hơn 1,1 triệu lượt xem trên trang Facebook Thông tin Chính phủ, cùng hàng chục ngàn lượt chia sẻ và hàng trăm ngàn lượt bình luận chỉ sau một thời gian ngắn.

Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự thích thú trước cách thức tuyên truyền những thông điệp về an ninh mạng và chống lừa đảo trực tuyến một cách hài hước và dễ tiếp thu.

“Hay quá, ý nghĩa, giúp nhân dân luôn cảnh giác!”, tài khoản Facebook N.Long bình luận về ca khúc “Clicking”.

“Quá hay luôn ạ, vừa giải trí vừa tuyên truyền”, một người dùng Facebook khác nhận xét.

Nhiều cư dân mạng cho rằng ca khúc “Clicking” cần phải được lan truyền rộng rãi hơn, không chỉ trên các nền tảng mạng xã hội, mà còn trên các phương tiện truyền thông khác như TV, đài phát thanh…

Thậm chí nhiều cư dân mạng cho rằng ca khúc này nên được phát vào những buổi chào cờ hoặc giờ ra chơi tại các trường học để tuyên truyền và nâng cao cảnh giác cho học sinh, lứa tuổi thường bị những kẻ lừa đảo nhắm đến.

Chiến dịch "Không một mình" do Liên minh Niềm tin số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và phối hợp tổ chức của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, UBND TP Hà Nội.

Chiến dịch "Không một mình" nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước các hành vi dụ dỗ, thao túng, lừa đảo và "bắt cóc" trên không gian mạng.

Thông qua chiến dịch, Liên minh Niềm tin số mong muốn mỗi người dân, mỗi gia đình, nhà trường, tổ chức, doanh nghiệp sẽ cùng chung tay bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên, hướng tới xây dựng một cộng đồng gắn kết để không ai một mình trên hành trình xây dựng môi trường số an toàn.